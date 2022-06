Acquisition de LifeWorks Inc. par TELUS et création d'un chef de file mondial dans le secteur des services de soins de santé répondant aux besoins des employeurs





LifeWorks Inc. (TSX : LWRK, « LifeWorks » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu avec TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU « TELUS ») une entente contraignante (la « convention d'arrangement ») aux termes de laquelle TELUS s'est engagée à acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de LifeWorks (l'« opération »). Dans le cadre de l'opération, les actionnaires de LifeWorks pourront :

recevoir 33,00 $ CA au comptant par action de LifeWorks (la « contrepartie au comptant »); ou

recevoir 1,0642 action de TELUS pour chaque action de LifeWorks, ce qui représente une contrepartie par action de 33,00 $ CA, compte tenu du cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours des actions de TELUS à la Bourse de Toronto (la « TSX ») pour la période de 20 jours close le 14 juin 2022; ou

16,50 $ CA au comptant plus 0,5321 action de TELUS par action de LifeWorks, ce qui correspond à une contrepartie au comptant de 50 % et à une contrepartie en actions de 50 % (la « contrepartie combinée »).

Le choix recevoir la contrepartie au comptant ou la contrepartie en actions sera assujettie à une répartition au prorata afin de s'assurer que la contrepartie au comptant et la contrepartie en actions représentent chacune 50 % de la contrepartie totale de l'opération.

Les actionnaires de LifeWorks qui ne choisissent ni la contrepartie au comptant ni la contrepartie en actions recevront la contrepartie combinée.

L'opération représente une prime de 80 % par rapport au cours de clôture des actions de LifeWorks à la TSX au 14 juin 2022 et de 89 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours des actions de LifeWorks à la TSX au 14 juin 2022. La valeur totale de l'opération, compte tenu de la dette nette, est d'environ 2,9 milliards de dollars canadiens.

Stephen Liptrap, président et chef de la direction de LifeWorks, a déclaré : « L'opération représente le début d'un nouveau chapitre exaltant de l'histoire de LifeWorks. Le regroupement de TELUS Santé et de LifeWorks représente une occasion sans précédent de créer un leader mondial dans le secteur des solutions numériques de services primaires et préventifs de soins de santé et de mieux-être répondant aux besoins des employeurs. Ensemble, nous mettrons en oeuvre plus rapidement notre objectif commun consistant à donner aux particuliers les moyens de vivre leur vie le plus sainement possible en unifiant le continuum des soins par des innovations principalement numériques, et en fournissant des services inégalés de soins en personne. Nos deux organisations ont des valeurs communes et ce sont des chefs de file qui se sont fixés pour objectifs d'améliorer la qualité de vie des gens à l'échelle mondiale. Pour l'équipe de LifeWorks, la complémentarité est idéale. »

« Nous sommes impatients d'accueillir les employés et les clients de LifeWorks au sein de la famille TELUS Santé », a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « L'opération annoncée aujourd'hui nous permettra de combiner les compétences et les capacités respectives de LifeWorks et de TELUS Santé et de créer, à l'intention des employés, une plateforme de services de soins de santé mentale et de mieux-être préventifs principalement numérique à qui occupera une position de chef de file à l'échelle mondiale en couvrant plus de 50 millions de personnes. Les clients bénéficieront de l'engagement indéfectible de notre équipe à fournir une expérience client exceptionnelle sur nos réseaux à large bande de toute première qualité, ainsi que du regroupement de nos compétences en génie qui intégrera des technologies de plateforme de données de premier plan afin d'avoir un impact positif sur la santé des employés et de leurs familles, avec des économies d'échelle et des économies de gamme fortement accrues. Cette étape comprend également la mise à profit des liens tissés par LifeWorks à l'échelle mondiale avec les compétences éprouvées de TELUS International dans la transformation numérique et l'excellence en matière de service à la clientèle, sans oublier les clientèles en croissance et leurs équipes présentes dans 28 pays, qui permettent de fournir des services bien au-delà des frontières du Canada. Chez TELUS Santé, notre mission s'appuie sur la croyance que nous pouvons construire un avenir plus sain pour les personnes partout dans le monde en utilisant le pouvoir des technologies, associées à notre culture de bienveillance, de façon à promouvoir la collaboration et l'efficacité et à créer de meilleures solutions santé dans l'ensemble de l'écosystème de santé. C'est particulièrement important dans un contexte postpandémique dans le cadre duquel les employeurs et leurs employés doivent composer avec des problèmes liés à la santé mentale et au mieux-être. À cet égard, le regroupement de nos organisations, guidées par des valeurs communes, permettra de fournir aux employeurs des solutions de soins de santé primaires et préventifs basées sur les données, à la fois simples, pratiques et efficaces pour permettre à leurs employés et à leurs familles de gérer la santé et le mieux-être, y compris la santé mentale, de façon proactive et ainsi de profiter d'une vie professionnelle et personnelle plus saine et constructive. »

Les membres du conseil d'administration de LifeWorks (le « conseil ») ont approuvé à l'unanimité la convention d'arrangement après avoir reçu une recommandation unanime d'un comité spécial d'administrateurs indépendants (le « comité spécial ») du conseil. Le comité spécial et le conseil ont décidé que l'opération était dans l'intérêt de la Société et qu'elle était équitable pour les actionnaires de LifeWorks.

Robert Courteau, président du conseil, a déclaré : « Avec l'aide de nos conseillers financiers et de nos conseillers juridiques, nous avons entrepris une évaluation exhaustive de la proposition de TELUS et mené en parallèle des travaux dont l'objectif était de maximiser la valeur pour les actionnaires de LifeWorks, en tenant compte des intérêts de toutes nos parties prenantes. Nous sommes heureux de l'annonce de cette opération qui est très avantageuse pour les actionnaires de LifeWorks, ainsi que pour nos clients, nos partenaires, nos employés et nos autres parties prenantes. »

Les conseillers financiers de LifeWorks, soit BMO Marchés des capitaux et Goldman Sachs Canada Inc., ont toutes les deux transmis au conseil et au comité spécial un avis selon lequel, à la date de l'opération et sous réserve des diverses hypothèses, restrictions et réserves qui y sont énoncées, la contrepartie devant être reçue par les actionnaires de LifeWorks dans le cadre de l'opération est équitable, d'un point de vue financier, pour les actionnaires de LifeWorks (autres que TELUS et les membres de son groupe). Le texte intégral de chacun de ces avis sur le caractère équitable présente les hypothèses qui ont été posées, les procédures qui ont été suivies, les questions qui ont été examinées, ainsi que les réserves et les limites dont il a été tenu compte dans le cadre des examens entrepris aux fins de ces avis. Les avis de BMO Marchés des capitaux et de Goldman Sachs Canada Inc. ne sont pas des recommandations quant à savoir si un actionnaire de LifeWorks doit voter ou faire un choix relativement à l'opération, ni quant à toute autre question.

Détails de l'opération

L'opération, qui n'est pas assujettie à des conditions financières, sera réalisée par voie d'un plan d'arrangement approuvé par un tribunal conformément à la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) et elle devra être approuvée par 66 2/3 % des voix exprimées par les actionnaires de LifeWorks lors d'une assemblée extraordinaire. En plus de l'approbation par les actionnaires de LifeWorks, l'opération est également assujettie à l'obtention d'une approbation d'un tribunal, à l'approbation d'organismes de règlementation, notamment en ce qui concerne le respect des lois sur la concurrence, ainsi qu'à d'autres conditions de clôture qui s'appliquent habituellement à des opérations de cette nature.

La convention d'arrangement contient des dispositions de protection habituelles, notamment un engagement de non-sollicitation de la part de LifeWorks et le droit de TELUS d'égaler toute proposition supérieure (tel que le terme Superior Proposal est défini dans la convention d'arrangement). La convention d'arrangement prévoit une indemnité de résiliation de 94 millions de dollars canadiens payable par LifeWorks dans certaines circonstances déterminées, ainsi qu'une indemnité de rupture inversée de 140 millions de dollars canadiens payable par TELUS dans d'autres circonstances déterminées.

Les administrateurs et les membres de la haute direction de LifeWorks, qui détiennent conjointement environ 0,3 % des actions ordinaires de LifeWorks, ont signé des conventions habituelles de soutien et de vote aux termes desquelles ils se sont engagés à voter en faveur de l'opération.

LifeWorks prévoit continuer de verser des dividendes mensuels dans le cours normal des activités, conformément à ses pratiques passées, jusqu'à la clôture de l'opération.

Des renseignements supplémentaires concernant les modalités de l'opération sont fournis dans la convention d'arrangement, qui sera déposée publiquement par LifeWorks, sous son profil à www.sedar.com. Des renseignements supplémentaires concernant les modalités de la convention d'arrangement, le contexte de l'opération, les motifs des recommandations formulées par le comité spécial et par le conseil de LifeWorks, et la façon dont les actionnaires de LifeWorks peuvent participer à l'assemblée extraordinaire et y exercer leurs droits de vote seront fournis dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction préparée en vue de l'assemblée extraordinaire, qui sera également déposée à www.sedar.com. Il est fortement recommandé aux actionnaires de lire ces documents et d'autres documents pertinents dès qu'ils seront disponibles.

Conseillers juridiques et autres conseillers

BMO Marché des capitaux et Goldman Sachs Canada Inc. ont agi comme conseillers financiers de LifeWorks, et Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. comme conseillers juridiques de cette dernière.

Marchés mondiaux CIBC inc. agit comme conseiller financier de TELUS. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. agit comme conseiller juridique de TELUS et Clifford Chance LLP fournit des conseils sur les questions relevant du droit de pays étrangers.

À propos de LifeWorks

LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens, sur le plan mental, physique, financier et social. À titre de chef de file dans les domaines de la santé et du mieux-être, LifeWorks offre un continuum de soins personnalisé pour aider ses clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise. Guidés par notre objectif d'améliorer les vies et les entreprises, nous aidons nos clients à améliorer le mieux-être de leurs employés, à stimuler la productivité et l'engagement de leurs effectifs et à améliorer ainsi les résultats de leur entreprise. LifeWorks est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : LWRK). Elle compte environ 7 000 employés et environ 25 000 clients et elle fournit des services à 36 millions de particulier et à leurs familles dans plus de 160 pays.

À propos de TELUS Corporation

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures.

TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l'accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l'exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias et du commerce électronique et des technologies financières. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 28 pays aux quatre coins du monde.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 900 millions de dollars, en espèces, en contributions en nature, en temps et en programmes, et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Informations prospectives

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse sont des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. C'est notamment le cas des énoncés au sujet d'événements, de résultats, de circonstances, de rendements ou de prévisions anticipés qui ne sont pas des faits historiques. Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse pouvant avoir un caractère prospectif comprennent notamment des énoncés portant sur la possibilité que l'opération soit réalisée, y compris la capacité d'obtenir dans les délais voulus les approbations requises des organismes de réglementation et l'approbation de l'opération par les actionnaires de LifeWorks; la capacité de respecter en temps voulu les conditions préalables à l'opération; les atouts, les caractéristiques et le potentiel de l'opération; la capacité de TELUS d'intégrer avec succès les activités de LifeWorks et de réaliser les avantages escomptés de ses activités; ainsi que le moment de la déclaration et du versement de dividendes par LifeWorks et le montant de ces dividendes. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses, y compris la croissance escomptée, les résultats d'exploitation, les clients potentiels et les occasions d'affaires. L'usage de verbes comme « pouvoir », « escompter », « croire », « envisager » ou d'autres mots susceptibles de créer un effet semblable peut constituer une information prospective. L'information prospective ne saurait garantir aucun rendement futur et est assujettie à de nombreux risques et à de nombreuses incertitudes, dont ceux décrits dans les documents déposés auprès du public (qui sont disponibles dans le site Web SEDAR, à sedar.com) et dans le rapport de gestion de la Société, sous la rubrique « Risques et incertitudes ».

Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les risques liés au défaut d'obtenir l'approbation des actionnaires de LifeWorks, l'approbation d'un tribunal ainsi que les approbations et les consentements requis d'organismes de réglementation et d'autres organismes pour réaliser l'opération; les risques liés à la présentation d'une proposition supérieure par un tiers, et les risques liés à la possibilité que la convention d'arrangement soit résiliée dans certaines circonstances. En raison de ces risques et de ces incertitudes, il est recommandé aux investisseurs de ne pas considérer indûment cette information prospective comme des prédictions de résultats futurs.

Toute information prospective dans le présent communiqué de presse est fournie sous réserve de la présente mise en garde. Ces énoncés sont formulés en date du présent communiqué de presse et, sauf pour se conformer aux lois applicables, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison. De plus, la Société n'assume aucune obligation de commenter toute analyse, toute prévision ou tout énoncé émis par une tierce partie à l'égard de la Société, de ses résultats financiers ou d'exploitation, ou encore de son titre.

