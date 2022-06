La croissance dans le domaine de l'ingénierie numérique nourrit une course aux talents en Europe





Selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), un cabinet mondial de conseil et de recherche en technologie de premier plan, les logiciels jouent un rôle de plus en plus important dans la réorganisation de l'ingénierie numérique au sein des entreprises européennes, provoquant des changements majeurs sur le marché des services en ingénierie informatique alors que les fournisseurs se démènent pour recruter plus de développeurs.

L'édition 2022 du rapport ISG Provider Lenstm sur les services d'ingénierie numérique en Europe révèle que la transformation numérique est apparue plus tard en Europe que dans d'autres régions, mais qu'elle se développe désormais à un rythme qui modifie rapidement les perspectives du marché des services en ingénierie informatique. Les prestataires extérieurs à l'Europe sont de plus en plus présents, tandis que les prestataires européens de services d'ingénierie traditionnels tentent de s'établir sur le marché des technologies numériques.

« Les logiciels font partie intégrante de la stratégie de développement de produits et de clients de nombreuses entreprises européennes concernées par l'ingénierie numérique », déclare Gaurav Gupta, partenaire et directeur mondial de l'ingénierie numérique chez ISG. « En Europe, les sociétés de services en ingénierie informatique travaillent conjointement avec des fournisseurs internationaux afin de recruter suffisamment de développeurs pour répondre à la demande croissante. »

Selon le rapport, plusieurs facteurs ont ralenti l'adoption par l'Europe des technologies et des services d'ingénierie numérique. Les entreprises de taille moyenne, prédominantes dans la plupart des industries de la région, tendent à privilégier le développement en interne. Certains secteurs, dont ceux de l'automobile et de l'aérospatiale, se tournent vers leurs réseaux denses de fournisseurs plutôt que vers de grands fournisseurs de services en ingénierie informatique. Enfin, la plupart des entreprises européennes élaborent des produits hautement spécialisés exigeant une étroite collaboration entre les équipes de développement mécanique, électronique et logiciel internes, ce qui accentue la difficulté et la complexité à recruter des experts en ingénierie.

Cependant, de nombreuses entreprises industrielles de la région sont désormais intéressées et disposées à entreprendre une transformation numérique, déclare ISG. Des industries de la fabrication discrète adoptent l'automatisation en raison des coûts de main-d'oeuvre élevés et de la réglementation croissante, tout en exploitant de nouvelles technologies pour répondre à l'augmentation de la demande de produits hautement personnalisés.

Dans le secteur des industries de transformation européennes, de grandes entreprises dotées d'immenses usines mettent en place des solutions numériques visant à surveiller, contrôler et visualiser l'ensemble des processus afin que leurs installations puissent fonctionner pendant de longues périodes sans interruption. Ces entreprises adoptent également des technologies permettant de sécuriser leurs systèmes contre les cyberattaques. La durabilité occupe une grande place dans la plupart des conversations et les entreprises s'affairent pour adapter leurs stratégies d'ingénierie numérique à leurs engagements en matière de développement durable.

Alors qu'un nombre croissant de clients réclament des services numériques et un accès direct aux fabricants, les entreprises d'Europe et d'autres régions axent leurs actions sur l'expérience client numérique, indique le rapport. Un écosystème de partenaires est sur le point d'émerger pour pallier le manque d'expertise interne auquel font face de nombreuses entreprises, offrant ainsi une opportunité majeure aux prestataires de services.

L'édition 2022 du rapport ISG Provider Lenstm sur les services d'ingénierie numérique en Europe évalue les capacités de 41 fournisseurs dans cinq quadrants : Conception et développement, Opérations connectées et intelligentes ? Industries de la fabrication discrète, Opérations connectées et intelligentes ? Industries des processus, Engagement et expérience client/utilisateur intégrés, et Plateformes et services applicatifs.

Le rapport désigne Accenture, Cognizant, HCL et Wipro leaders dans les cinq quadrants ainsi que Capgemini, Infosys et TCS, leaders dans quatre quadrants chacune. LTTS a été nommée leader dans trois quadrants tandis qu'HARMAN Digital Transformation Services (DTS) est leader dans deux quadrants. AVL, Ferchau, FEV, IAV, Tech Mahindra et Zensar sont désignées leaders dans un quadrant chacune.

De plus, Mphasis a été nommée entreprise « Rising Star » dans trois quadrants avec des « portefeuilles prometteurs » et un « potentiel futur élevé » selon la définition d'ISG. Cyient, GlobalLogic et Tech Mahindra ont aussi été désignées Rising Stars dans un quadrant chacune.

