PROXIMIE LÈVE 80 MILLIONS DE DOLLARS EN FINANCEMENT DE SÉRIE C POUR ACCÉLÉRER L'EXPANSION DE SA PLATEFORME CHIRURGICALE CONNECTÉE À SERVICE COMPLET





Ce tour de financement a été mené par Advent Life Sciences. Parmi les nouveaux investisseurs figurent Emerson Collective, SoftBank Vision Fund 2, British Patient Capital, Mubadala et la Minderoo Foundation.

Le produit de la levée de fonds servira à accélérer le développement et la mise à l'échelle de l'Operating System for the Operating Room de Proximie, une plateforme centralisée fournissant des soins chirurgicaux connectés

LONDRES, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Proximie , la plateforme mondiale de technologie de la santé qui connecte numériquement les salles d'opération (OR), a annoncé avoir réussi à lever 80 millions de dollars dans le cadre d'un financement par actions de série C. Cet investissement fait suite à une année au cours de laquelle Proximie a connu une augmentation significative de sa valeur contractuelle totale, a pris en charge plus de 13 000 opérations chirurgicales et a étendu sa présence mondiale à 100 pays.

Le tour de table a été mené par Advent Life Sciences, l'un des principaux investisseurs en capital-risque transatlantiques qui crée des entreprises innovantes dans le domaine des sciences de la vie, avec la participation de nouveaux investisseurs : Emerson Collective (l'investisseur d'impact fondé par Laurene Powell Jobs), SoftBank Vision Fund 2, British Patient Capital, Mubadala Investment Company et la Minderoo Foundation. Les investisseurs existants F-Prime Capital, Eight Roads, Questa Capital, Global Ventures et Maverick Ventures ont également participé à ce tour de table.

Les recettes de ce tour de table seront utilisées pour accélérer le développement de produits et de services clés, développer l'écosystème de la place de marché de Proximie et étendre son système d'exploitation de la salle d'opération, une plateforme centralisée fournissant des soins chirurgicaux connectés. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux qui utilisent la technologie de Proximie auront accès à des données préopératoires qui peuvent aider à informer les soins aux patients, à des outils de collaboration en temps réel pour enregistrer, former et fournir des soins, et à des outils de gestion de contenu postopératoire pour capturer et distribuer du contenu à leurs collègues. Ensemble, Proximie permettra aux systèmes de santé d'établir une couche numérique intelligente dans la salle d'opération, ce qui leur permettra de gagner du temps, de l'argent et de sauver plus de vies.

Proximie a été utilisée pour des cas de spécialités chirurgicales dans plus de 500 hôpitaux dans le monde. Les hôpitaux ont appliqué la technologie de Proximie pour réduire le retard en matière de chirurgie à la suite de la pandémie de COVID-19, pour augmenter la vitesse de formation des chirurgiens tout en maintenant les coûts, et pour construire des modèles concentrant les soins et l'expertise chirurgicaux dans des lieux centraux afin de réduire le temps et les coûts associés aux déplacements.

Le Dr Nadine Hachach-Haram, présidente-directrice générale et fondatrice de Proximie, a déclaré :

« Notre vision est de démocratiser la chirurgie grâce à de meilleures données en connectant chaque salle d'opération et Cath Lab du monde. Nous avons commencé ce voyage en permettant aux chirurgiens de rejoindre virtuellement n'importe quel bloc opératoire. Maintenant, nous utilisons cette capacité pour numériser la salle d'opération, en apportant aux patients l'expertise collective des meilleurs chirurgiens du monde - où les données collectées et partagées sur Proximie peuvent les aider à recevoir des soins vitaux, où qu'ils vivent. »

Cinq milliards de personnes n'ont actuellement pas accès à une chirurgie sûre, et plus de 18 millions de personnes meurent chaque année de ce manque d'accès à la chirurgie. Lancé en 2016, Proximie est un outil permettant aux chirurgiens de se « frotter » virtuellement à n'importe quelle salle d'opération dans le monde, étendant les capacités des meilleurs chirurgiens à des zones sans accès aux meilleurs soins chirurgicaux. Avec la pandémie de COVID-19 qui empêche les voyages et l'accès aux soins, Proximie a connu une croissance rapide, s'étendant aux cinq continents et à plus de 100 pays, aidant les chirurgiens à fournir des soins vitaux à une époque où les soins de santé sont perturbés.

Le Dr Shahzad Malik, associé général d'Advent Life Sciences, a déclaré :

« Nous sommes ravis de nous associer à Proximie et à un groupe d'investisseurs de classe mondiale alors que l'entreprise étend son empreinte mondiale et ses capacités en matière de produits. L'entreprise correspond parfaitement à notre philosophie, qui consiste à soutenir les meilleures entreprises innovantes dans le domaine des sciences de la vie, capables d'avoir un impact positif sur la santé humaine et les soins de santé en changeant les paradigmes. »

Le succès de la levée de fond signifie que Proximie a levé un total de 130 millions de dollars depuis sa création.

John Cassidy, directeur des investissements chez SoftBank Investment Advisers, a déclaré :

« La pandémie a rapidement accéléré l'adoption des soins cliniques virtuels à l'échelle mondiale. La plateforme technologique de Proximie combine l'IA, l'apprentissage automatique et la réalité augmentée pour faciliter le partage en direct de la salle d'opération, créant ainsi un écosystème de soins chirurgicaux connecté pour mieux soutenir les patients et les hôpitaux. Nous sommes heureux de nous associer au Dr Nadine Hachach-Haram et à l'équipe de Proximie pour soutenir leur mission de sauver des vies en partageant les meilleures pratiques cliniques du monde. »

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de Proximie

Proximie est une plateforme technologique mondiale de santé axée sur la numérisation des salles d'opération et de diagnostic.

La mission de Proximie est de fournir une plateforme chirurgicale connectée pour aider à fournir des soins chirurgicaux de qualité dans le monde entier. Chaque procédure Proximie peut être enregistrée, analysée et exploitée pour une utilisation future afin de contribuer à l'élaboration des meilleures pratiques.

En connectant les salles d'opération à l'échelle mondiale, Proximie facilite la création d'un ensemble de données riches et perspicaces qui alimentent naturellement les meilleures pratiques dans l'ensemble de l'écosystème des soins de santé.

Fondée par le Dr Nadine Hachach-Haram , Proximie a réalisé des dizaines de milliers de procédures chirurgicales et a été déployée dans plus de 500 hôpitaux dans 100 pays sur les cinq continents.

, Proximie a réalisé des dizaines de milliers de procédures chirurgicales et a été déployée dans plus de 500 hôpitaux dans 100 pays sur les cinq continents. Proximie a signé des contrats avec plus de 35 grandes entreprises de matériel médical, avec un accès à 90 % des salles d'opération et des salles de diagnostic au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans l'Union européenne, et a été publiée dans plus de 20 revues médicales.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.proximie.com ou suivre @ProximieAR sur Twitter.

À propos d'Advent Life Sciences

Advent Life Sciences fonde et investit dans des sociétés de sciences de la vie en phase initiale et intermédiaire qui ont une approche de premier ou de meilleur niveau pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits.



L'équipe d'investissement est composée de professionnels expérimentés, chacun ayant une grande expérience scientifique, médicale et opérationnelle, ainsi qu'une longue série de succès entrepreneuriaux et d'investissements aux États-Unis et en Europe .

.

L'entreprise investit dans divers secteurs des sciences de la vie, notamment la découverte de médicaments, les technologies habilitantes, la santé numérique et les technologies médicales, en mettant l'accent sur les approches innovantes qui changent le paradigme.



Advent Life Sciences est présent au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France .

.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.adventls.com





Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1838600/Proximie_in_action_OR.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1838599/Dr_Nadine_Hachach_Haram_headshot.jpg

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 14:40 et diffusé par :