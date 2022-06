MOBILEUM EXPLORE LE RÉSEAU DE PROCHAINE GÉNÉRATION LORS DE LA WEMEET AMERICAS 2022





Une conférence de deux jours a réuni des experts et des leaders des télécommunications du monde entier pour discuter de l'avenir de l'industrie et présenter de nouvelles solutions transformatrices

CUPERTINO, Calif, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), un fournisseur mondial de premier plan de solutions d'analyse des télécommunications, a tenu sa conférence annuelle WeMeet Americas à Miami, en Floride, la semaine dernière. Des clients et partenaires de Mobileum y ont participé et les conférenciers comprenaient des dirigeants de l'industrie, dont Amazon Web Services, T-Mobile, Verizon et Dish. La conférence de cette année portait sur l'exploitation du réseau de prochaine génération.







« L'écosystème de solutions de Mobileum est le ciment de notre avenir connecté », a déclaré Ron Haberman, directeur des produits de Mobileum. « De la diffusion en continu, des maisons intelligentes et de la conduite autonome aux défenses renforcées de cybersécurité, aux opérations chirurgicales à distance et aux usines entièrement automatisées, la suite de Mobileum complète d'itinérance, de réseau, de sécurité, de gestion des risques, de tests, et les services de surveillance offrent un monde plus connecté. » Lors de la conférence WeMeet Americas, la feuille de route de la stratégie produit de Haberman a souligné le rôle indispensable que l'entreprise joue dans chaque partie de la chaîne de valeur du réseau mobile, de l'opérateur de réseau à l'utilisateur final.

À cette occasion, Mobileum a présenté la nouvelle version de sa plateforme Active Intelligence Platformtm (AIP). Elle intègre toutes les solutions de pointe de l'entreprise en une seule plateforme transparente, permettant aux fournisseurs de soutenir l'ensemble de leur portefeuille d'activités numériques, de connectivité et de services à valeur ajoutée dans tous les domaines fonctionnels. L'un des plus grands opérateurs de réseaux aux États-Unis utilise déjà cette nouvelle version de l'AIP, et plusieurs autres entreprises à l'échelle mondiale tirent actuellement parti de ses données réelles exploitables en temps.

D'autres solutions transformatrices présentées au WeMeet Americas comprennent :

Roamflow : permet aux opérateurs d'offrir une expérience client ininterrompue et de générer des revenus de gros à mesure qu'ils cessent l'exploitation des réseaux 2G/3G et réaffectent le spectre pour la 5G

permet aux opérateurs d'offrir une expérience client ininterrompue et de générer des revenus de gros à mesure qu'ils cessent l'exploitation des réseaux 2G/3G et réaffectent le spectre pour la 5G 5G Edge Analytics : donne aux opérateurs une visibilité complète et des informations approfondies sur tous les actifs connectés de leur infrastructure 5G Edge

donne aux opérateurs une visibilité complète et des informations approfondies sur tous les actifs connectés de leur infrastructure 5G Edge GSMA eBusiness Network : le réseau de blockchain de l'industrie des télécommunications offre un moyen simplifié et automatisé d'exécuter des processus opérationnels interopérateurs, comme la compensation et le règlement en itinérance de gros.

Avec plus de 1 000 clients dans 180 pays, plus de 9 opérateurs de télécommunications sur 10 dans le monde sont des clients de Mobileum. « Non seulement nous aidons les opérateurs de réseaux mobiles à augmenter directement leurs revenus, leur efficacité opérationnelle et leur expérience client, mais nous sommes aussi des partenaires clés dans la croissance de leur entreprise et dans la capitalisation stratégique de nouveaux secteurs d'activité qui sont déverrouillés grâce à l'adoption de la 5G et de l'Internet des objets, aidant ainsi à jeter les bases de la prochaine génération d'utilisateurs et de machines en ligne », a déclaré Bernardo Lucas, directeur du marketing et de la stratégie.

150 participants de plus de 20 pays ont assisté à la conférence, y compris des représentants de 30 opérateurs de réseaux mobiles.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et l'intelligence client. Plus de 1 000 clients font confiance à sa plateforme d'intelligence active, qui fournit des solutions d'analyse avancées, permettant aux clients de connecter un réseau approfondi et une intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent les revenus, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Mobileum, dont le siège social est situé dans la Silicon Valley, possède des bureaux en Australie, aux Émirats arabes unis, en Allemagne, en Grèce, en Inde, en Indonésie, au Portugal, à Singapour et au Royaume-Uni.

