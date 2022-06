L'institut McKenna de l'Université du Nouveau-Brunswick et IBM créent un partenariat pour préparer les étudiants à une carrière prometteuse





FREDERICTON (Nouveau-Brunswick), le 15 juin 2022 /CNW/ - L'institut McKenna de l'Université du Nouveau-Brunswick (UNB) a annoncé aujourd'hui qu'il travaillait avec IBM Canada pour offrir des ressources en éducation et en préparation de carrière aux étudiants et aux membres de la communauté au Nouveau-Brunswick. À cette fin, l'Institut offrira un meilleur accès à IBM SkillsBuild avec ses partenaires de l'UNB, de l'Université de Moncton et de Tech Impact. IBM SkillsBuild est un programme de formation numérique gratuit qui prépare les utilisateurs à des rôles de débutants TI et non TI dans de nombreux secteurs.

Dans le cadre de la collaboration, l'institut McKenna et ses partenaires travailleront avec les étudiants et les membres de la communauté pour améliorer leur expérience IBM SkillsBuild, en élaborant des plans et des modules d'apprentissage personnalisés leur permettant de travailler à l'atteinte des rôles ou des compétences souhaités dans l'espace numérique. Les partenariats de l'institut McKenna avec des organismes communautaires étendront également la portée d'IBM SkillsBuild dans la province.

Plus de 42 % de tous les emplois, à l'échelle nationale en 2022 nécessitent de nouvelles compétences axées sur la technologie comme l'analytique ou la pensée conceptuelle. Toutefois, la pandémie a exacerbé un écart de compétences mondial déjà criant qui a laissé plusieurs de ces types de postes vacants. Tech Impact a calculé qu'au Nouveau-Brunbswick, cela représente plus de 2 000 postes dans le secteur de la technologie au cours des trois à cinq prochaines années. Grâce à des plans d'apprentissage personnalisés du programme IBM SkillsBuild, l'institut McKenna et ses partenaires ont l'intention d'accroître considérablement la capacité TI au Nouveau-Brunswick. Ce partenariat vise également à fournir aux personnes en âge de travailler, qui ont été identifiées comme étant intéressées par ce type de formation, la possibilité de combler ces lacunes dans la province. Selon le World Economic Forum, le fait de combler l'écart des compétences mondiales pourrait ajouter 11,5 milliards de dollars au PIB mondial d'ici 2028, mais les systèmes d'éducation et de formation doivent suivre le rythme des demandes du marché.

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de l'engagement mondial d'IBM d'offrir à 30 millions de personnes de tous les âges, en particulier ceux issus de populations sous-desservies ou sous-représentées traditionnellement, avec les nouvelles compétences nécessaires pour les emplois de demain d'ici 2030.

Citations :

« Nous sommes très reconnaissants du partenariat que nous avons conclu avec l'Université du Nouveau-Brunswick et l'institut McKenna, et nous sommes ravis de cet investissement d'IBM Canada dans le secteur privé. Pour relever les défis du Nouveau-Brunswick en matière de main-d'oeuvre, il faut que tout le monde aille dans la même direction et cette initiative donnera un coup de pouce important à l'emploi dans le secteur des TI. » - L'honorable Trevor Holder, ministre de l'Éducation postsecondaire, Formation et Travail, Gouvernement du Nouveau-Brunswick

« La transformation numérique que nous vivons crée des emplois qui exigent de nouvelles compétences et nous devons perfectionner nos effectifs rapidement et à grande échelle. En collaborant avec l'institut McKenna et l'Université du Nouveau-Brunswick par l'entremise d'IBM SkillsBuild, nous contribuons à combler le manque de compétences et à accélérer le développement de nos talents dans la province. Nous fournissons aux nouvelles générations de travailleurs les outils dont ils ont besoin pour bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour la société. » Dave McCann, président d'IBM Canada

« Non seulement les établissements doivent-ils être dotés de ressources de formation, mais ils devraient être dotés de ressources qui leur sont propres. C'est pourquoi nous avons estimé que notre contribution à ce projet devrait nous aider à adapter ces programmes et à guider les utilisateurs au moyen de ce solide ensemble de modules, au besoin, pour un groupe ou un poste donné. Ce format unique du programme IBM SkillsBuild accélérera l'acquisition des compétences en fondant l'apprentissage sur les besoins individuels. » - L'honorable Frank McKenna, fondateur de l'Institut McKenna

« Dans le cadre de notre plan stratégique, l'UNB s'engage à élargir notre portée pour aider à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Nous reconnaissons que nos programmes et nos cours doivent répondre aux besoins changeants du monde et de nos étudiants. Investir dans ce projet avec l'Université de Moncton et Tech Impact démontre notre engagement à stimuler la croissance économique et à réagir au changement. » - Paul J. Mazerolle, recteur et vice-chancelier de l'Université du Nouveau-Brunswick

À propos de l'Institut McKenna

L'institut McKenna stimule la croissance économique et le progrès social en faisant progresser l'utilisation des technologies numériques au Nouveau-Brunswick. L'Institut collabore pour accélérer le développement de notre réseau de talents, favoriser les idées et permettre à toutes les collectivités du Nouveau-Brunswick de prospérer dans un monde numérique. Pour plus d'informations sur l'institut et ses projets, veuillez visiter www.unb.ca/mckenna

À propos de Formation IBM

Dans le cadre des efforts de la société en matière de responsabilité sociale d'entreprise, le portefeuille de formation IBM adopte une approche personnalisée, diversifiée et approfondie de l'état de préparation aux carrières STEM. Les programmes pro bono d'IBM vont de l'éducation et du soutien aux adolescents dans les écoles publiques et les universités aux ressources de préparation à la carrière pour les aspirants professionnels et les chercheurs d'emploi. IBM croit que la formation bénéficie grandement de la collaboration des secteurs public, privé et sans but lucratif.

IBM SkillsBuild offre plus de 1 000 cours en ligne et badges partageables à la fin des cours, sur des sujets allant des compétences professionnelles aux compétences techniques pour de nombreux secteurs, rôles et technologies, y compris l'infonuagique hybride, l'IA, la cybersécurité, l'analytique des données, les services de dépannage et la gestion de projets. Ce programme offre également l'accès à des mentors, à des projets de rédaction de CV, ainsi qu'à des salons de l'emploi dirigés par des partenaires et à des recommandations d'emploi. Depuis février 2022, IBM SkillsBuild a aidé 1,72 million d'étudiants et de chercheurs d'emploi dans le monde à réaliser 4 millions d'heures d'apprentissage en cybersécurité, en analyse de données et dans d'autres disciplines techniques.

Relations avec les médias :

