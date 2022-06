Élections 2022 - Des engagements demandés pour protéger les régimes de retraite





QUEBEC, le 15 juin 2022 /CNW/ - Un regroupement d'associations de retraités et du Syndicat canadien de la fonction publique section Québec représentant près de 300 000 retraités et employés demandent aux chefs de partis politiques de faire connaître leurs engagements pour mieux protéger les régimes de retraite au Québec.

Voici le message qui a été transmis aux chefs de partis à cet effet :

Le 15 juin 2022

M. Francois Legault, Chef de la Coalition Avenir Québec

Mme Dominique Anglade, Cheffe du Parti libéral du Québec

M. Gabriel Nadeau-Dubois, Porte-parole de Québec Solidaire

M. Paul Saint-Pierre Plamondon, Chef du Parti Québécois

M. Éric Duhaime, Chef du Parti conservateur du Québec

Bonjour,

Au cours des dernières semaines, l'Alliance pour la Sécurité Financière à la Retraite (ASFR) a été formée avec le regroupement de plus de 19 associations de retraités, tant du secteur privé que du secteur public, et du Syndicat canadien de la fonction publique section Québec (125 000 membres), pour réclamer le maintien des droits acquis des retraités et des employés dans leurs régimes de retraite respectifs.

De plus, L'Alliance compte parmi ses membres signataires d'une déclaration commune : la Fédération canadienne des retraités (25 000 membres au Québec), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (60 000 membres), ainsi que l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (35 000 membres).

Au cours des dernières années, des milliers de retraités et d'employés du secteur privé ont subi des coupures importantes de rentes à la suite de la déconfiture de leurs employeurs. Dans les secteurs municipal et public, le parti au pouvoir a adopté des lois pour réduire les droits acquis des retraités et des employés en attaquant les clauses d'indexation.

Nous estimons qu'il s'agit de graves injustices envers les retraités et les employés qui ont payé leurs cotisations pour obtenir ces avantages. Cette situation crée un sentiment de grande insécurité financière alors que la très grande majorité des retraités et des employés ont, ou avaient, l'impression que leurs rentes étaient garanties à vie et que les ententes convenues sur les régimes de retraite à prestations déterminées allaient être respectées.

Pour protéger sans délai les personnes retraitées et les employés de toute mesure visant à réduire rétroactivement leurs droits dûment négociés, l'Alliance demande que le prochain gouvernement légifère, tout comme il a été fait pour interdire les clauses orphelines. L'Alliance demande également que les personnes retraitées et les employés qui ont été lésés par les lois soient pleinement compensés.

De plus, l'Alliance demande la mise en place d'un régime d'assurance pension pour les retraités du secteur privé et que les retraités ayant subi une réduction de leurs rentes à la suite de la faillite de leur ex-employeur ou de la mise en place d'un plan d'arrangement avec les créanciers puissent, de bénéficier de l'assurance pension.

Nous souhaitons connaître la position de votre parti politique sur ces enjeux qui concernent plus d'un million de personnes au Québec afin qu'elles sachent à quoi s'attendre au cours des quatre prochaines années. Nous apprécierons obtenir d'ici le 10 août prochain votre réponse en faisant parvenir votre courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Une fois que nous aurons reçu vos réponses, nous ferons un rapport sur les positions respectives des partis que nous rendrons public. Nous joignons à cette missive la déclaration commune acceptée par tous les membres de l'Alliance pour la Sécurité Financière à la Retraite.

Veuillez accepter l'expression de nos sincères salutations.

Jean-Paul Joanisse

Coordinateur pour l'ASFR

Tél. : 514 603-3108

[email protected]

Liste des organisations signataires supportant cette initiative :

M. Mike Powell , Président de la Fédération Canadienne des Retraités (FCR)

, Président de la Fédération Canadienne des Retraités (FCR) Mme. Lise Lapointe , Présidente de l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ)

, Présidente de l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ) M. Paul-René Roy, Président de l'Association québécoise des retraité(e)s du secteur public et parapublic (AQRP)

M. Patrick Gloutney , Président du Syndicat canadien de la fonction publique - Québec (SCFP-QC)

, Président du Syndicat canadien de la fonction publique - Québec (SCFP-QC) M. Georges Bujold , Directeur de District des Pionniers d'Air Canada (District Québec) (Pionniers-QC)

, Directeur de District des Pionniers d'Air Canada (District Québec) (Pionniers-QC) M. Richard Dubuc , Président de l'Association Retraités Syndiqués de Rio Tinto Alcan (ARSRTA)

, Président de l'Association Retraités Syndiqués de Rio Tinto Alcan (ARSRTA) M. Denis Bernard , Président de ActiPension (Association des cadres retraités Rio Tinto)

, Président de ActiPension (Association des cadres retraités Rio Tinto) M. Gilles Bédard, Président du Regroupement des Employés Retraités White-Birch Stadacona (RERWBS)

M. Claude Sénéchal, Directeur de l'Association des retraités de Sears Canada - Région Québec (SCRG-QC)

M. Jean-Pascal Lion , Président du Groupe Pensionnés Pages Jaunes (GPPJ)

, Président du Groupe Pensionnés Pages Jaunes (GPPJ) M. Robert Singfield , Représentant de l'Association Retraités Abitibi Consol (A.R.A.C.)

, Représentant de l'Association Retraités Abitibi Consol (A.R.A.C.) M. Michel Beauséjour, Président du Groupe Pro-RAPQ (GPRAPQ)

M. André Bernardin, Représentant de GENMO (retraités du Québec) (GENMO-QC)

M. Robert Fleury , Président de l'Association des employés syndiqués retraités du journal Le Soleil (AESRJ Le Soleil)

, Président de l'Association des employés syndiqués retraités du journal (AESRJ Le Soleil) M. Serge Lemelin , Président de l'Association des retraités du Quotidien (AR Quotidien)

, Président de l'Association des retraités du Quotidien (AR Quotidien) M. Pierre Carrier , Président de l'Association des retraités du journal Le Nouvelliste (AR journal Nouvelliste)

, Président de l'Association des retraités du journal Le Nouvelliste (AR journal Nouvelliste) M. Louis Lapierre , Président de l'Association des retraités de La Voix de l'Est (AR Voix de l'Est)

, Président de l'Association des retraités de La Voix de l'Est (AR Voix de l'Est) M. Les MacDonald , Président du Chapitre des travailleurs retraités, section locale 222 d'Unifor (Ret. Unifor 222)

, Président du Chapitre des travailleurs retraités, section locale 222 d'Unifor (Ret. Unifor 222) M. Wayne Omardeen, Président de l'Association des retraités de la police de l' Ontario (PPAO)

(PPAO) M. Charlie Burrell , Président du Club des salariés retraités de Macmillan Bloedel Weyerhaeuser (MBWRSEC)

Cliquez ici pour trouver la déclaration commune des associations et syndicats signataires.

