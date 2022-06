Un jalon important franchi pour le Plan d'avenir 2023 du Y des femmes de Montréal - Une campagne majeure de financement réussie grâce à un cabinet engagé





MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation Y des femmes a tenu hier un événement de reconnaissance pour honorer l'engagement du cabinet de sa campagne de financement (Re)Bâtir pour les prochaines générations en soutien au Plan d'avenir 2023 du Y des femmes de Montréal. Helen Antoniou, coach exécutive et auteure, et Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale, qui se partageaient la co-présidence de la campagne, étaient particulièrement fier.e du succès remporté. Cette soirée visait aussi à remercier les grands donateurs et grandes donatrices qui se sont engagé.e.s à bâtir une société plus inclusive, plus égalitaire, moins violente pour les femmes et les filles de Montréal ainsi qu'à célébrer le succès du premier volet de cette campagne.

«?Au nom des milliers de femmes et de filles que nous accompagnons chaque année, nous remercions le cabinet de campagne ainsi que les donateur.trice.s qui ont contribué à amasser plus de 11 millions de dollars pour le premier volet de notre campagne de financement. Leur générosité nous permettra d'accroître la portée de nos actions dans notre communauté et aura un effet d'entraînement pour la prochaine phase de notre campagne?», déclarent Isabelle Lajeunesse, directrice générale de la Fondation Y des femmes, et Nadine Raymond, présidente-directrice générale du Y des femmes.

Devant l'impact disproportionné de la COVID-19 sur les femmes, les filles et personnes de genres divers, la grande majorité des donatrices et donateurs ont accepté que 10 % de leur contribution soit immédiatement utilisée en fond d'urgence. «?Il s'agit d'une incroyable marque de confiance et de solidarité?», soulignent les présidentes des conseils d'administration de la Fondation et du Y des femmes, Édith Cloutier et Louise Poirier.

«?Il ne fait aucun doute à nos yeux que le Y des femmes est un acteur majeur dans la construction d'une Montréal plus inclusive, plus égalitaire et moins violente envers les femmes et les filles. Depuis 147 ans, l'organisme joue un grand rôle de cohésion sociale dans la métropole et nous partageons pleinement sa vision. Nous éprouvons un sentiment de fierté et de reconnaissance face au chemin parcouru depuis deux ans pour propulser l'impact sociétal du Y des femmes. La pandémie a accru le besoin d'agir de façon urgente afin de construire un avenir meilleur pour toutes les femmes et les filles. C'est en gardant sans cesse cet objectif à l'esprit que nous avons oeuvré au cours des derniers mois?», affirment Helen Antoniou, coach exécutive et auteure, et Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale, coprésidente et coprésident de la campagne.

Louise Poirier, présidente du conseil d'administration du Y des femmes, remercie sincèrement les membres du cabinet de campagne qui se sont profondément dévoué.e.s et engagé.e.s afin d'atteindre ce premier jalon :

La campagne (Re)bâtir pour les prochaines générations connaît un franc succès grâce à son cabinet de campagne, et ce, malgré le contexte pandémique. La somme amassée servira à soutenir le Plan d'avenir du Y des femmes, qui générera des retombées positives pour de milliers de femmes et de filles en transformant leur futur ainsi qu'en bonifiant et en rendant accessibles des programmes et des services qui sauront répondre efficacement à leurs besoins, et ce, pour les décennies à venir.

À propos du Y des femmes de Montréal

Depuis 147 ans, le Y des femmes de Montréal génère des changements positifs et durables pour la prévention des violences faites aux femmes et aux filles ainsi que pour favoriser l'égalité et l'inclusion sociales et de genre. À l'écoute des besoins, l'organisme développe et offre des programmes et services novateurs, pertinents et adaptés à l'évolution des enjeux sociaux. Il contribue ainsi à bâtir un avenir meilleur pour les femmes, les filles et leurs familles dans la perspective d'une société égalitaire, inclusive et sans violences.

