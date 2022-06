Adani et TotalEnergies vont créer le plus grand écosystème d'hydrogène vert au monde





Adani New Industries Ltd va investir 50 milliards de dollars dans l'hydrogène vert

Il s'agit du plus grand engagement d'une entreprise indienne dans l'hydrogène vert

AHMEDABAD, Inde, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Adani, le portefeuille d'entreprises diversifiées à la croissance la plus rapide d'Inde, et le géant français de l'énergie TotalEnergies, ont conclu un nouveau partenariat pour créer ensemble le plus grand écosystème d'hydrogène vert au monde. Dans le cadre de cette alliance stratégique, TotalEnergies acquerra une participation minoritaire de 25 % dans Adani New Industries Ltd (ANIL) auprès d'Adani Enterprises Ltd (AEL).

Ce nouveau partenariat, centré sur l'hydrogène vert, devrait transformer le paysage énergétique en Inde et dans le monde. Adani et TotalEnergies sont tous deux des pionniers de la transition énergétique et de l'adoption des énergies propres, et cette plateforme énergétique commune renforce davantage les engagements publics ESG pris par les deux entreprises.

L'ambition d'ANIL est d'investir plus de 50 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années dans l'hydrogène vert et l'écosystème associé. Dans la phase initiale, ANIL développera une capacité de production d'hydrogène vert d'un million de tonnes par an avant 2030.

« La valeur stratégique de la relation Adani-TotalEnergies est immense, tant au niveau des affaires que de l'ambition », a déclaré M. Gautam Adani, président du Groupe Adani. « Dans notre parcours pour devenir le plus grand acteur de l'hydrogène vert au monde, le partenariat avec TotalEnergies ajoute plusieurs dimensions qui incluent la R&D, la portée du marché et la compréhension du consommateur final. Cela nous permet fondamentalement de façonner la demande du marché. C'est pourquoi je trouve que l'extension continue de notre partenariat a une si grande valeur. La confiance dans notre capacité à produire l'électron le moins cher du monde est ce qui déterminera notre capacité à produire l'hydrogène vert le moins cher du monde. Ce partenariat ouvrira un certain nombre de voies passionnantes en aval. »

« L'entrée de TotalEnergies dans ANIL est une étape majeure dans la mise en oeuvre de notre stratégie en matière d'hydrogène renouvelable et à faible teneur en carbone, où nous voulons non seulement décarboner l'hydrogène utilisé dans nos raffineries européennes d'ici 2030, mais aussi être les premiers à produire en masse de l'hydrogène vert pour répondre à la demande, car le marché décollera d'ici la fin de la décennie », a déclaré M. Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies. « Nous sommes également très satisfaits de cet accord, qui renforce davantage notre alliance avec le groupe Adani en Inde et contribue à la valorisation de l'abondant potentiel indien d'énergie renouvelable à faible coût. Cette future capacité de production d'un million de tonnes par an d'hydrogène vert sera une étape majeure pour porter la part de TotalEnergies dans les nouvelles molécules décarbonées, notamment les biocarburants, le biogaz, l'hydrogène et les e-carburants, à 25 % de sa production et de ses ventes d'énergie d'ici 2050. »

Ce partenariat s'appuie sur les synergies exceptionnelles entre les deux plateformes. Alors qu'Adani apportera au partenariat sa connaissance approfondie du marché indien, ses capacités d'exécution rapide, son excellence opérationnelle et sa philosophie de gestion du capital, TotalEnergies apportera sa connaissance approfondie du marché mondial et européen, son rehaussement de crédit et sa solidité financière pour réduire les coûts de financement, ainsi que son expertise dans les technologies sous-jacentes. Les forces complémentaires des partenaires aideront ANIL à mettre en place le plus grand écosystème d'hydrogène vert au monde, qui, à son tour, fournira l'hydrogène vert au plus bas coût pour le consommateur et contribuera à accélérer la transition énergétique mondiale.

ANIL a pour objectif d'être le plus grand acteur mondial entièrement intégré dans le domaine de l'hydrogène vert, avec une présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la fabrication d'équipements pour les énergies renouvelables et l'hydrogène vert (panneaux solaires, éoliennes, électrolyseurs, etc.), à la production d'hydrogène vert à grande échelle, en passant par les installations en aval produisant des dérivés d'hydrogène vert.

Avec cet investissement dans ANIL, l'alliance stratégique entre le portefeuille d'Adani et TotalEnergies couvre désormais les terminaux GNL, les activités de distribution de gaz, les activités liées aux énergies renouvelables et la production d'hydrogène vert. Ce partenariat aide l'Inde dans sa quête de construction des piliers fondamentaux de la durabilité économique en favorisant la décarbonisation de l'industrie, de la production d'électricité, de la mobilité et de l'agriculture, ce qui permet d'atténuer le changement climatique et de garantir l'indépendance énergétique.

