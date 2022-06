Le gouvernement du Canada appuie la réduction de l'empreinte écologique des grands joueurs industriels en soutenant Cycle Momentum





DEC accorde une aide financière d'un million de dollars à l'organisme montréalais.

MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir le secteur des technologies propres contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une contribution non remboursable d'un million de dollars à Cycle Momentum. Cet appui de DEC lui permettra de soutenir le développement et l'adoption de technologies issues de jeunes pousses afin d'écologiser les activités d'entreprises et de secteurs traditionnels.

Concrètement, Cycle Momentum pourra réaliser cinq défis d'innovation ouverte avec des partenaires industriels notoires afin de réduire l'empreinte écologique liée à leurs activités. Elle pourra aussi générer des occasions d'affaires pour l'écosystème local des jeunes pousses du secteur des technologies propres. La contribution annoncée aujourd'hui lui permettra également de poursuivre son accompagnement personnalisé pour ancrer des projets structurants et propulser des entreprises à fort potentiel de croissance et d'impact à travers des programmes d'innovation ouverte en collaboration avec des partenaires corporatifs.

Cycle Momentum est un accélérateur d'entreprises et une plateforme d'innovation ouverte spécialisée dans le secteur des technologies propres. Son projet contribuera à la relance à long terme des économies canadienne, québécoise et locales dans une perspective d'avenir et de croissance inclusive. Il mènera notamment à la création de huit emplois directs et favorisera une économie verte.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur l'adoption des technologies vertes et la lutte aux changements climatiques. Les entreprises qui misent sur les technologies propres contribuent de façon importante à une croissance à empreinte écologique réduite en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus verte, plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« Notre gouvernement appuie l'esprit entrepreneurial, à plus forte raison lorsque l'ingéniosité et le savoir-faire de nos entrepreneurs conduisent au développement de technologies vertes. L'innovation est au coeur de nos priorités et nous soutenons avec fierté des projets innovants comme ceux de Cycle Momentum, qui permettent de contribuer à un environnement moins polluant. En misant sur ces projets novateurs, nous investissons aussi dans le mieux-être des générations futures. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Nous sommes ravis de cet appui de DEC qui permet d'accroître l'adhésion des grandes entreprises du Québec à l'innovation ouverte, en collaborant avec les jeunes pousses du secteur des technologies propres. Les deux y gagnent. D'une part, les entreprises établies auront la capacité d'accélérer l'identification et l'implantation de technologies visant la réduction de leur empreinte carbone. D'autre part, les jeunes entreprises auront le potentiel d'accélérer leur croissance au niveau commercial et d'augmenter l'impact environnemental de leur technologie. »

Patrick Gagné, président-directeur général, Cycle Momentum

Faits en bref

Cette contribution a été consentie en vertu du Fonds pour l'emploi et la croissance, destiné à offrir du financement aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer des emplois et à préparer les économies locales à une croissance à long terme.





Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.





L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces de DEC qui ont lieu depuis cet hiver afin de confirmer des investissements totalisant près de 40 millions de dollars dans plus de 20 projets novateurs d'entreprises et d'organismes québécois qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.





et qui favoriseront une économie verte et résiliente. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

