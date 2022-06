L'ère nouvelle d'Internet: CDL-Montréal lance le volet Web3 pour les entreprises souhaitant bousculer les modèles d'affaires établis





MONTRÉAL, 14 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cet été, Creative Destruction Lab-Montréal (CDL-Montréal) lance son volet Web3 . Les entreprises se servant de la technologie de chaîne de blocs pour innover dans les domaines de la finance décentralisée (FiDé), des organisations autonomes décentralisées (OAD) et des jeux auront ainsi la chance de travailler avec des mentors précurseurs de leurs industries.



L'importance de l'émergence du Web3 ne peut être sous-estimée. Il s'agit d'un changement fondamental de l'Internet que nous connaissons aujourd'hui (contenu créé par l'utilisateur sans propriété) vers des plateformes visant à partager la propriété et la création de valeur avec les utilisateurs.

Parallèlement au volet Chaîne de blocs de CDL-Toronto créé en 2018 ? destiné aux entreprises ayant pour objectif l'avancement de cette technologie avec un accent sur la FiDé et comptant 44 entreprises diplômées et 773 M$ en valeur nette créée ?, le volet Web3 approfondira l'engagement de CDL-Montréal dans ce secteur.

Il se concentrera sur les entrepreneurs qui expérimentent de nouveaux modèles d'affaires en tirant parti de la technologie de chaîne de blocs, ce qui comprend :

L'industrie des jeux vidéo, où la propriété et la segmentation en unités des actifs numériques doivent encore être exploitées dans ceux de type AAA.

La FiDé et plus particulièrement les solutions outillant les organisations financières traditionnelles et permettant de faire le pont entre les 2 mondes;

Les OAD qui explorent de nouvelles façons de gouverner les communautés et les organisations;



Les partenaires fondateurs de CDL, parmi les plus grandes institutions financières au Canada, sont avides d'apprendre et d'interagir avec ce changement de paradigme dans le secteur financier. Le gouvernement du Canada, qui appuie aussi CDL, ainsi que le gouvernement du Quebec qui appuie CDL-Montreal, cherche également à être exposé à l'innovation dans ce domaine. Le volet Web3 est un choix naturel pour CDL-Montréal, qui opère à partir de l'École des dirigeants HEC Montréal.

« Avec notre nouveau volet, CDL-Montréal sera l'un des 1ers programmes s'adressant précisément aux entreprises Web3 du Québec, souligne Julien Billot, président-directeur général de Next AI et de CDL-Montréal. Montréal est une plaque tournante internationale pour la production de jeux vidéo et un pôle d'excellence pour l'industrie financière, 2 domaines en voie d'être transformés avec les récentes avancées de la technologie de chaîne de blocs. »

« De plus, Montréal abrite un écosystème florissant en intelligence artificielle (IA), avec l'une des communautés scientifiques les plus dynamiques au monde, ajoute-t-il. Il n'y a pas de meilleur endroit pour explorer comment l'intersection des technologies de l'IA et de la chaîne de blocs peut façonner l'avenir d'Internet. »

Le volet Web3 donne la possibilité aux compagnies qui exploitent la chaîne de blocs de travailler avec des mentors qui ont érigé des entreprises Internet ? ou y ont participé activement ? et qui souhaitent tirer parti de leur expertise pour aider d'autres entrepreneurs à construire les organisations Internet de demain.

« Le principal défi pour lequel nous cherchions à recevoir un jugement professionnel concernait la hiérarchisation des tâches, déclare Michael Bazzi, fondateur d'Onomy Protocol et récent diplômé du volet Chaîne de blocs. CDL nous a épaulés face à cet enjeu en nous fournissant une rétroaction directe par des personnes expérimentées dans l'industrie. Le réseau CDL a joué un rôle déterminant dans l'obtention du capital nécessaire pour contribuer à notre évolution. »

Paul Desmarais III, Président du Conseil et PDG de Sagard a ajouté: "Les technologies blockchains ont le potentiel de transformer plusieurs marchés comme d'en créer de nouveaux. Le lancement d'un volet Web3 au CDL-Montréal est une perspective prometteuse pour les futures cohortes d'entrepreneurs Web3. Ils pourront tirer avantage d'un réseau de mentors de classe mondiale au service d'innovateurs audacieux."

Pour en savoir plus, assistez à un webinaire CDL . Les personnes intéressées à postuler au volet Web3 peuvent écrire à [email protected] Les candidatures seront acceptées en ligne jusqu'au 31 juillet 2022.

À propos de CDL

CDL est une organisation à but non lucratif qui propose un programme axé sur des objectifs pour les entreprises technologiques à fort potentiel de croissance qui sont en phase de démarrage. D'une durée de 9 mois, celui-ci permet aux entrepreneurs d'apprendre auprès d'experts, augmentant ainsi leurs chances de réussite.

Fondé en 2012 par le professeur Ajay Agrawal de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto, le programme s'est étendu à 11 sites dans 5 pays. Les start-ups participantes ont créé 20 G$ CA en valeur nette réelle.

À propos du CDL-Montréal

CDL-Montréal a débuté ses activités en 2017 sous le leadership de l'École des dirigeants HEC Montréal et compte parmi ses membres fondateurs Power Corporation du Canada, la Banque Royale du Canada, la Banque Nationale, l'Espace CDPQ et la Banque de Montréal.

