NOUVELLE formation sur les interventions suite aux surdoses d'opioïdes afin d'aider les élèves du secondaire à sauver des vies

OTTAWA, 14 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation (ACT) des soins avancés en urgence coronarienne lance une NOUVELLE formation sur les interventions suite aux surdoses d'opioïdes. Cette formation va optimiser le programme à succès de réanimation cardiorespiratoire (RCR) et de défibrillation externe automatisée (DEA) au secondaire d'ACT offert GRATUITEMENT aux écoles secondaires à travers le Canada.



Cette formation va montrer aux élèves :

Ce que sont les opioïdes et comment surviennent les surdoses

Ce qu'est la Naloxone et comment s'en servir

Reconnaissance d'une surdose présumée d'opioïdes

Intervenir lorsqu'on soupçonne une surdose d'opioïdes en appelant rapidement le 911, en effectuant la RCR (si requis) et en offrant de la Naloxone nasale

« La scène des interventions d'urgence change présentement au Canada en raison de l'augmentation des surdoses d'opioïdes. Et, nous avons tous un rôle à jouer à cet effet, » explique Sandra Clarke, la directrice générale de la Fondation ACT. « L'amélioration du programme de RCR et DEA au secondaire d'ACT avec une formation de sensibilisation et d'interventions liées aux opioïdes, est la prochaine étape pour offrir aux jeunes le pouvoir d'intervenir lors de situations d'urgences vitales. Ce nouveau programme permettra aux enseignants d'enseigner à des centaines de milliers d'élèves comment intervenir lors d'une urgence liée aux opioïdes. »

L'Agence de la santé publique du Canada a rapporté plus de 5 386 décès apparents liés à la toxicité des opioïdes, de janvier à septembre 2021. La majorité des décès (94%) suite aux surdoses d'opioïdes surviennent accidentellement. Ce sont les jeunes Canadiens âgés de 15 à 24 ans, qui affichent le taux de croissance le plus élevé de la population requérant des soins hospitaliers causés par des surdoses d'opioïdes.1 ACT a reçu une contribution du Programme sur l'usage des dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada afin d'appuyer la formation sur les interventions suite aux surdoses d'opioïdes.

« Tous les coins du pays ont ressenti les conséquences tragiques de la crise des surdoses, qui continue d'affecter les individus, les familles et les collectivités à chaque jour. Pour ceux qui subissent une surdose, l'utilisation opportune de la Naloxone peut sauver des vies. Nous tenons à remercier la Fondation ACT, tous ceux qui continuent de rendre les formations sur les surdoses d'opioïdes accessibles, et les nombreuses personnes qui choisissent d'apprendre ces compétences très utiles qui peuvent sauver des vies, » a exprimé la Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et Ministre associée de la Santé (Santé Canada), Hon. Carolyn Bennett.

Le module sur les urgences liées aux opioïdes permet aux enseignantes et enseignants, basé sur le modèle de former les formateurs, d'offrir la partie théorique aux élèves dans un format d'apprentissage en ligne adapté au rythme de chacun. Et par la suite, ceux-ci vont offrir à leurs élèves la partie pratique des techniques en classe.

« Le nouveau module a été élaboré à la suite du succès du projet pilote d'Ottawa en 2019. Les résultats de ce projet pilote se sont avérés extrêmement positifs. Et, les enseignants et les élèves ont confirmés leur vif intérêt et enthousiasme, » a déclaré le Dr Michael Austin, directeur médical national d'ACT. « De nombreux méfaits et décès liés aux opioïdes font partie du problème complexe qu'est la crise des opioïdes. La réaction d'ACT suite à cette crise permet aux enseignants de compléter les outils de sauvetage offerts aux élèves en ajoutant la formation d'interventions suite aux surdoses d'opioïdes. Savoir reconnaître une surdose présumée d'opioïdes, et savoir comment intervenir à cet effet, peut aider à sauver des vies. »

L'objectif global d'ACT est de s'assurer que chaque élève du secondaire à travers le Canada ait les connaissances et les compétences nécessaires pour sauver une vie, avant l'obtention de leur diplôme du secondaire. Afin de l'aider à réaliser cet objectif, ACT reçoit le soutien financier d'organismes privés et publics qui croient en l'impact positif d'ACT auprès de la société canadienne.

« À titre de partenaire de longue date de la Fondation ACT, nous sommes fiers de l'impact qu'ils ont eu sur l'enseignement de la RCR et la défibrillation à travers le pays. Et, nous sommes ravis qu'ils améliorent leur programme pour inclure la sensibilisation aux opioïdes et la formation sur les interventions suite aux surdoses, car c'est un problème de plus en plus croissant chez les jeunes d'aujourd'hui », a affirmé Kiersten Combs, présidente d'AstraZeneca Canada. « Il est extrêmement important d'offrir aux jeunes les moyens pour aider à sauver des vies. »

« Nous saluons les efforts de la Fondation ACT qui est pionnière dans le déploiement d'une formation gratuite de sauvetage dans les écoles secondaires. C'est un honneur de participer à titre de partenaire national de la santé, ayant assuré à ce jour la formation de RCR et DEA dans plus de 1 800 écoles secondaires », mentionne la Dre Suna Avcil, directrice médicale générale d'Amgen Canada.

À propos de la Fondation ACT

La Fondation ACT est l'organisme de bienfaisance national qui intègre gratuitement la formation de RCR et DEA dans les écoles secondaires canadiennes. Le programme repose sur le modèle primé de partenariats et de soutien communautaires d'ACT. ACT trouve des partenaires locaux qui donnent les mannequins et les DEA de formation requis pour l'intégration du programme dans les écoles secondaires. Puis, les enseignants sont formés afin d'enseigner à leurs élèves les techniques de sauvetage à l'intérieur d'une matière du curriculum afin de s'assurer que tous les jeunes apprennent ces techniques, pouvant sauver des vies, avant l'obtention de leur diplôme secondaire. Le Programme de RCR et DEA au secondaire d'ACT a été rendu possible grâce au soutien des partenaires nationaux, AstraZeneca Canada et Amgen Canada. La Fondation ACT tient à exprimer sa reconnaissance face à la contribution du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada pour la réalisation du Programme de formation sur les interventions suite aux surdoses d'opioïdes d'ACT.

1 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/crise-des-opioides-au-canada-fiche-information.html

