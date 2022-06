L'ISF lève 312 millions de dollars pour un 3e fonds secondaire axé sur le marché israélien de la haute technologie





ISF gère plus d'un demi-milliard de dollars à travers trois fonds. Le fonds ISF prend des participations dans des entreprises en démarrage et des fonds de capital-risque.

Le Fonds est soutenu par de grands investisseurs institutionnels d'Israël, d' Europe et des États-Unis.

TEL AVIV, Israël, 14 juin 2022 /PRNewswire/ -- L' ISF (Israel Secondary Fund) a annoncé aujourd'hui avoir levé son 3ème fonds pour un total de 312 millions de dollars. En 2017, l'ISF a levé son 2e fonds de 100 millions de dollars et gère actuellement plus d'un demi-milliard de dollars axé sur des transactions secondaires sur le marché technologique israélien.

Les investisseurs qui ont participé à la levée de fonds actuelle comprennent plusieurs des plus grands investisseurs institutionnels israéliens, tels que Migdal Insurance, Altshuler Shaham, Bank Hapoalim, ainsi que des institutions de premier plan, des fonds de pension, des fonds de dotation et des « family offices » d'Europe et des États-Unis.

Selon Dror Glass, a ssocié directeur et fondateur d'ISF, a déclaré : « Ces dernières années, l'ISF a mené plus de 80 transactions secondaires dans des entreprises technologiques et des fonds de capital-risque. Le moment de la levée de fonds actuelle est particulièrement important, compte tenu de l'évolution des tendances du marché après une décennie de croissance sans précédent. »

« Nous nous attendons à ce que la demande de transactions secondaires et de liquidité augmente de manière significative, notamment en raison de l'incertitude croissante dans l'industrie des hautes technologies et des retards possibles des IPO et des acquisitions. L'ISF est un leader sur le marché mondial des transactions secondaires dans le secteur de la technologie, et nous pensons qu'avec notre nouveau fonds, nous jouerons un rôle central dans la sphère des investissements locaux. »

M. Dror a également évoqué la politique d'investissement souple et efficace du fonds : « Notre modèle unique nous permet d'apporter une réponse créative et rapide à tous les besoins de liquidités. Nous acquérons des parts minoritaires dans des entreprises technologiques privées auprès des fondateurs, des employés et des investisseurs et nous pouvons participer aux tours de table de ces entreprises. Nous acquérons également des participations dans des fonds de capital-risque et procédons à des restructurations de GP. »

« Notre principe directeur est de parvenir à un accord gagnant-gagnant pour le vendeur, pour l'ISF, et surtout, pour l'entreprise et ses employés. »

Plus de 80 transactions et 50 sorties

L'ISF (Israel Secondary fund) est un fonds secondaire leader axé sur la technologie, dirigé par Dror Glass, Nir Linchevski et Eva Hubsman.

L'ISF a été créé en 2008 par Dror Glass et Shmuel Shilo, pionniers du secteur secondaire en Israël.

L'ISF fournit des liquidités sur le marché inefficace des technologies privées, en réalisant des transactions rapides et créatives pour acquérir des participations dans des sociétés privées et des fonds de capital-risque. Le public cible de l'ISF est constitué d'entrepreneurs, d'investisseurs et d'employés qui détiennent des options et des actions dans des sociétés, ainsi que des participations de commanditaires dans des fonds.

L'ISF a investi directement et indirectement dans environ 220 sociétés. Son portefeuille comprend de nombreuses sociétés et fonds à succès, notamment Myheritage, Aidoc, WSC, Innovid, Valens, Pixellot, Earnix, Papaya Gaming, Verbit, Arbe, Yotpo, Waze, Glilot, Vertex, Coralogix, Solaredge, etc.

Nir Linchevski, associé directeur chez ISF, a ajouté : « L'ISF a joué un rôle crucial dans l'évolution du marché secondaire israélien.

Le chemin d'une start-up vers une sortie significative peut prendre dix ans ou plus. Permettre aux entrepreneurs, aux employés et aux investisseurs de réaliser une valeur significative en cours de route, et pas seulement à la fin de la partie, leur permet de profiter des fruits de leur travail à un stade plus précoce, tandis que la direction de l'entreprise reste concentrée sur la croissance à long terme.

Notre modèle garantit que toutes les parties, investisseurs, entreprises et employés, en profitent, ce qui est essentiel à la croissance continue du marché. »

À propos des partenaires de l'ISF :

Dror Glass est un participant actif sur le marché secondaire israélien depuis 2001. Dror a été associé directeur chez Orma Investments du groupe IDB, gestionnaire d'investissement chez Israel Corporation et banquier d'investissement chez Evergreen (le représentant israélien de Robertson Stephens).

Dror a également été directeur exécutif du prestigieux programme Wharton-Recanati M.B.A. à l'université de Tel Aviv.

Nir Linchevski a rejoint l'ISF en 2014 après avoir été partenaire fondateur de la société d'investissement en capital-investissement Shiraz Investments et président de la société Altshuler Shaham Asset Management entre 2007 et 2012.

Nir a précédemment occupé le poste de directeur général du fonds de capital-risque américain Vantage Point Capital Partners et celui de partenaire général du fonds de capital-risque israélien Formula Ventures.

Eva Hubsman a rejoint l'ISF il y a quatre ans après avoir été directrice financière de Triventures et avoir fourni des services de conseil en gestion financière, en stratégie et en développement commercial à des fonds et des entreprises tels qu'Evergreen et Samsung.

Contact : [email protected]

