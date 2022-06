ONWARD annonce une nouvelle nomination au sein de son conseil d'administration





ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), société de technologie médicale qui crée des thérapies innovantes destinées à rétablir le mouvement, l'indépendance et la santé des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, annonce la nomination de Kristina Dziekan au sein de son conseil d'administration.

"Kristina renforce notre conseil d'administration en apportant le discernement et l'expertise nécessaires à notre prochaine phase de croissance", déclare Dave Marver, PDG d'ONWARD. "Elle dispose d'une expérience approfondie dans l'accès aux marchés et le remboursement sur l'ensemble des marchés mondiaux, ainsi que d'une expertise sectorielle spécifique dans la neuromodulation. Tout cela sera important alors que nous nous apprêtons à commercialiser, à compter de l'année prochaine, nos thérapies révolutionnaires aux États-Unis et en Europe."

Mme Dziekan est actuellement responsable de l'accès aux marchés, des affaires gouvernementales et des appels d'offres pour la division chirurgicale d'Alcon en Europe. Elle a précédemment travaillé en tant que directrice principale des remboursements et de l'économie de la santé pour Medtronic Neuromodulation, et comme responsable des résultats de santé chez GlaxoSmithKline au Royaume-Uni et dans certaines parties d'Asie.

Elle est diplômée d'un MSc en politique, planification et financement de santé de la London School of Economics, d'un MA en économie internationale et en études européennes de l'Université Johns Hopkins, d'un BA en philosophie, politique et économie de l'Université d'Oxford, et d'un Vordiplom en administration d'entreprises et économie de l'Université Georg August.

Mme Dziekan a été nommée pour une durée de quatre ans durant l'assemblée générale annuelle d'ONWARD, qui s'est tenue le 10 juin 2022 à Amsterdam, aux Pays-Bas.

À propos d'ONWARD

ONWARD est une société de technologie médicale qui crée des thérapies innovantes afin de rétablir le mouvement, l'indépendance et la santé des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Les travaux d'ONWARD se basent sur plus d'une décennie de recherches scientifiques fondamentales et précliniques menées dans les plus grands laboratoires de neurosciences du monde. La thérapie ARC d'ONWARD, qui peut être administrée au moyen de systèmes implantable (ARCIM) ou externe (ARCEX), est conçue pour fournir une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière afin de rétablir le mouvement et d'autres fonctions chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, améliorant ainsi leur qualité de vie. ONWARD a obtenu trois désignations de dispositif révolutionnaire de la FDA, englobant à la fois l'ARCIM et l'ARCEX. Up-LIFT, le premier essai pivot de la société mené pour la FDA, a finalisé son recrutement en décembre 2021 avec un total de 65 sujets au niveau mondial. La société a récemment achevé la première utilisation chez l'homme de son neurostimulateur ARCIM en mai 2022.

Le siège social d'ONWARD est situé au High Tech Campus d'Eindhoven, aux Pays-Bas. La société possède une importante équipe à Lausanne, en Suisse, et renforce sa présence américaine à Boston, dans le Massachusetts. Pour de plus amples informations sur la société, veuillez visiter le site ONWD.com. Pour consulter notre calendrier financier 2022, veuillez visiter le site IR.ONWD.com.

