ADC Therapeutics nomme David Gilman au poste de Directeur commercial et stratégie de la société





ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) a annoncé aujourd'hui avoir nommé le vétéran de l'industrie David Gilman au poste de nouveau Directeur commercial et stratégie de la société, sous l'autorité du directeur général Ameet Mallik, à compter du 1er juillet. A ce poste, M. Gilman sera chargé de l'ensemble des efforts de développement des affaires et de stratégie de portefeuille à l'international. Il sera membre de l'équipe de haute direction de la société.

"David Gilman est un cadre chevronné dans le domaine du développement des affaires et de stratégie qui possède d'excellents antécédents dans le secteur des sciences de la vie," a déclaré Ameet Mallik, président-directeur général de ADC Therapeutics. "Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée que David rejoigne notre équipe de haute direction à un moment charnière de l'évolution de l'entreprise," a-t-il ajouté.

M. Gilman est un cadre supérieur du secteur pharmaceutique, qui possède plus de 25 années d'expérience. Chez Novartis, il a occupé le poste de responsable mondial de la stratégie de portefeuille et du développement commercial pour Novartis Oncology, en 2018-2019. Pour rejoindre ADC Therapeutics, il quitte ClearView Healthcare Partners, une société internationale de stratégie et de conseil axée sur les sciences de la vie, où il a joué un rôle clé dans le service client direct et les efforts d'expansion mondiale, aidant ses clients à réaliser des transactions importantes dans le domaine du développement commercial et de la stratégie, de 2019 à 2022. Avant de travailler pour ClearView et Novartis, M. Gilman a collaboré pendant 17 ans au sein de The Frankel Group/Huron Consulting Group où il s'est appliqué à faciliter de nombreux partenariats pharmaceutiques importants pour ses clients.

M. Gilman est titulaire d'un MBA de l'Université du Texas à Austin et d'un Baccalauréat ès Arts de l'Université de Chicago.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl), le CAM ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics, est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules b récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique. ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents. Cami (camidanlumab tésirine) fait l'objet d'un essai pivot de Phase 2 pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et d'un essai clinique de Phase 1b pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées. En plus de ZYNLONTA et de Cami, ADC Therapeutics dispose de plusieurs CAM en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et exerce ses activités à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans l'Etat du New Jersey. Pour en savoir plus, veuillez visiter https://adctherapeutics.com/ et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

