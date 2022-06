Shippeo et Everysens renforcent leur offre de visibilité intermodale grâce à un partenariat stratégique.





Shippeo, un leader de la visibilité globale et multimodale du transport, a noué un partenariat avec Everysens, leader des logiciels TMS chargeurs rail et intermodal, pour renforcer leur offre de visibilité multimodale. Everysens fournira à Shippeo l'ETA ferroviaire le plus fiable du marché, basée sur des données en temps réel provenant du suivi par satellite et des opérateurs ferroviaires.

Ce partenariat bidirectionnel permet à Everysens de bénéficier du vaste réseau de transporteurs routiers et maritimes de Shippeo, qui fournit aux expéditeurs ferroviaires et intermodaux ainsi qu'à leurs clients des données de suivi des expéditions de haute qualité. Grâce au partage des ETA routiers précis et fiables et des événements d'expéditions maritimes, Everysens peut mieux anticiper les impacts de ces flux sur la logistique ferroviaire.

En retour, Shippeo reçoit d'Everysens un flux d'événements ferroviaires, notamment les ETA, les positions GPS et les statuts de chargement. Everysens fournit des ETA pour les trains complets, mais aussi pour les wagons isolés, une fonctionnalité unique sur le marché. Cette visibilité améliorée sur tous les modes de fret ferroviaire sera disponible dans le monde entier pour les clients de Shippeo. En outre, Everysens couvre l'ensemble des processus de transport : appels d'offres, planification intelligente collaborative, lettres de voiture et émissions de CO 2 .

En intégrant leurs ETA d'expédition respectifs, les deux sociétés offrent à leurs clients une meilleure visibilité de bout en bout, créant de nouvelles opportunités pour une approche unifiée et désilotée de la logistique (supply chain convergence). Les expéditeurs profitent ainsi d'une plus grande transparence logistique et d'une optimisation de leurs flux.

"En raison d'événements mondiaux perturbateurs, les chargeurs sont confrontés à de plus en plus de défis logistiques, et veulent savoir quand leurs expéditions arriveront à destination", explique Lucien Besse, COO et cofondateur chez Shippeo. "La protection environnementale jouant un rôle de plus en plus important dans la gestion des transports, le rail gagne en popularité comme moyen de transport intermodal. Cependant, obtenir de la visibilité sur les expéditions ferroviaires n'a pas toujours été facile pour les chargeurs. Le partenariat entre Shippeo et Everysens renforce la confiance des chargeurs dans le rail et les livraisons multimodales, en leur fournissant des points de monitoring essentiels, ainsi que la possibilité de mesurer et d'améliorer leurs processus."

"Le rail est d'ores et déjà un maillon important de la logistique multimodale. Les effets du Green Deal européen positionnent rapidement le rail comme l'avenir du fret", déclare Dr Youness Lemrabet, PDG et fondateur d'Everysens. "L'objectif est clair : 30% de part modale pour le rail d'ici 2030, avec un impact estimé à 290 millions de tonnes de CO 2 économisées. Pour l'atteindre, le rail a besoin de nouveaux entrants, pour lesquels l'intermodal est le premier point d'entrée. Grâce à ce partenariat, nous pouvons faire le lien entre le rail et les modes de transport du premier et du dernier kilomètre, pour faire du report modal une réalité."

Plus d'information

A propos de Shippeo

Shippeo, un des leaders mondiaux de la visibilité du transport multimodal en temps réel, aide les principaux expéditeurs et prestataires logistiques à exploiter leurs supply chains de façon plus collaboratives, automatisées, durables, rentables et centrées sur le client, grâce à une visibilité en temps réel très précise et une orchestration parfaite des workflow. La plateforme Shippeo et son réseau de visibilité multimodal intègre plus de 875 systèmes TMS et informatiques embarquées, et fournit un accès instantané au suivi des expéditions en temps réel pour tous les modes de transport, via un portail unique et une expérience utilisateur intuitive. L'algorithme propriétaire parmi les meilleurs de l'industrie et s'appuyant sur le machine learning offre une précision inégalée de l'ETA et permet aux entreprises d'anticiper rapidement les problèmes, d'alerter les clients de manière proactive, et de gérer efficacement les exceptions grâce à des workflow collaboratifs tout en mesurant avec précision les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre (GES). Des centaines de clients, dont des marques mondiales telles que Coca-Cola HBC, Carrefour, Renault Group, Schneider Electric, Total, Faurecia, Saint-Gobain et Eckes Granini, font confiance à Shippeo pour le suivi de plus de 28 millions d'expéditions par an dans 75 pays.

Pour en savoir plus, consultez : www.shippeo.com

LinkedIn, Facebook, Twitter

A propos d'Everysens

Everysens propose le premier Transport Visibility & Management System (TVMS) : un TMS spécialisé dans la planification prédictive du transport ferroviaire et intermodal grâce à l'intégration de la visibilité en temps réel à vos processus. Collaboratif, cet outil simplifie les échanges entre le chargeur, ses transporteurs, et ses clients pour une meilleure exécution des flux transport. Intégré avec plus de 40 entreprises ferroviaires et loueurs de wagons, Everysens rend l'écosystème ferroviaire et intermodal accessible à ses clients industriels. Les plus grandes entreprises de la chimie, des céréales, de la sidérurgie et des matériaux de construction (parmi lesquelles Arkema, TotalEnergies, ArcelorMittal, HeidelbergCement, CRH) font confiance à Everysens pour renforcer leur stratégie de réduction d'empreinte carbone et de report modal grâce à des processus ferroviaires plus simples.

Visitez www.everysens.com pour en savoir plus.

