L'UFC® et VeChain annoncent un partenariat marketing mondial historique





VeChain devient le premier partenaire officiel de l'UFC pour la blockchain de niveau 1

VeChain bénéficiera d'une intégration sans précédent dans les actifs de l'UFC

SAINT-MARIN et LAS VEGAS, 11 juin 2022 /PRNewswire/ -- L'UFC®, la première organisation d'arts martiaux mixtes au monde, et VeChain, la principale fondation mondiale de blockchain axée sur la durabilité, ont annoncé aujourd'hui un partenariat à long terme, premier du genre, qui innove en matière de marketing pour les deux marques.

VeChain deviendra le tout premier partenaire officiel de l'UFC pour la blockchain de niveau 1, fournissant à la Fondation un niveau d'intégration sans précédent dans les actifs clés de l'UFC, allant des événements en direct, y compris les fonctionnalités de diffusion et la promotion en arène, au contenu original distribué par les canaux numériques et sociaux populaires de l'UFC. Grâce à la vaste présence mondiale de l'UFC, VeChain bénéficiera d'une visibilité significative de la marque auprès d'environ 900 millions de foyers TV dans 175 pays qui reçoivent les émissions de l'UFC.

VeChain est un pionnier des applications blockchain du monde réel, avec des bureaux internationaux au Luxembourg, au Japon, en Chine, à Singapour, en France, en Italie, en Irlande, à Saint-Marin et aux États-Unis. De solides capacités de développement combinées aux conseils de conformité professionnelle des partenaires stratégiques PwC et DNV ont permis à VeChain d'établir des partenariats avec des entreprises de premier plan, notamment Walmart, Bayer, BMW Group, BYD Auto, LVMH et plus encore.

La blockchain publique VeChainThor est unique en ce sens que ses technologies ont été adoptées commercialement au niveau des entreprises et des gouvernements. Leur technologie a le pouvoir de transformer radicalement l'économie mondiale en améliorant considérablement la transparence et la sécurité des données tout en facilitant une collaboration sans précédent à l'aide de données « trustless ». En outre, VeChainThor est en train d'intégrer des applications dans des secteurs tels que le développement durable, la gestion du carbone, la chaîne d'approvisionnement et la logistique, la médecine, l'énergie, etc.

INTÉGRATIONS ET DROITS DE MARQUE

En tant que premier partenaire blockchain officiel de l'UFC, VeChain bénéficiera de l'une des intégrations les plus profondes au sein des meilleurs actifs de l'UFC parmi tous les sponsors de l'histoire de l'UFC. Tout d'abord, VeChain sera propriétaire du titre officiel de classement des combattants de l'UFC, UFC Rankings Powered by VeChain. Cette nouvelle intégration unique offre à VeChain une incroyable visibilité sur les diffusions en direct des plus grands événements de l'UFC (ses Pay-Per-Views), ainsi que sur les canaux numériques et sociaux de l'UFC. L'intégration offre également à VeChain une association forte avec l'un des composants les plus importants du jumelage de l'UFC, le classement des combattants.

La proéminence de VeChain lors des événements en direct de l'UFC sera renforcée par deux autres activations à haute visibilité. VeChain aura une présence de marque à l'intérieur du célèbre Octagon® de l'UFC lors des 42 événements annuels de l'UFC et des 10 événements Dana White's Contender Series. VeChain fera également l'objet d'une promotion sur place lors de tous les événements de l'UFC, grâce à un marquage fréquent et dynamique sur UFC Fight Deck, les nouveaux écrans LED pionniers placés autour de l'Octogone et qui améliorent le spectacle des événements de l'UFC en intégrant des effets de lumière, des graphiques, des animations, des vidéos et bien plus encore.

De plus, l'UFC et VeChain collaboreront sur divers contenus personnalisés et originaux mettant en scène les talents et les athlètes de l'UFC, qui seront distribués sur les canaux de médias sociaux et les plateformes numériques populaires de l'UFC, touchant ainsi près de 200 millions de followers dans le monde.

Parmi les autres activations de marque, l'UFC fournira également à VeChain un accès unique aux installations de pointe de l'UFC, telles que le Performance Institute et l'APEX, afin de développer des activités et des événements d'entreprise uniques, et l'UFC et VeChain s'associeront pour créer des loteries promotionnelles VIP permettant aux fans d'assister aux plus grands événements de l'UFC.

Les athlètes de l'UFC en bénéficieront également, puisque l'accord prévoit un fonds annuel d'ambassadeurs de la marque qui offrira d'importantes opportunités de marketing rémunéré aux athlètes participants de l'UFC.

Les actifs de la marque VeChain feront leurs débuts ce samedi 11 juin, lors du combat UFC® 275: TEIXEIRA vs PROCHAZKA au Singapore Indoor Stadium. Cet événement est le premier Pay-Per-View numéroté de l'UFC à se tenir en Asie du Sud-Est et présente également les premiers combats de championnat de l'UFC de la région, puisque le champion du monde des poids légers de l'UFC Glover Teixeira affrontera le numéro 2 Jiri Prochazka, et la championne du monde des poids mouches de l'UFC Valentina Shevchenko affrontera la numéro 5 Taila Santos.

À propos de l'UFC®

L'UFC est la première organisation d'arts martiaux mixtes (MMA) au monde, avec plus de 688 millions de fans et 198 millions d'adeptes sur les médias sociaux. L'organisation produit plus de 40 événements en direct chaque année dans les arènes les plus prestigieuses du monde, tout en diffusant à près de 900 millions de foyers TV dans plus de 170 pays. La liste des athlètes de l'UFC comprend les meilleurs athlètes de MMA du monde, représentant plus de 75 pays. Les offres numériques de l'organisation comprennent UFC FIGHT PASS®, l'un des principaux services de streaming de sports de combat au monde. L'UFC appartient à la société mondiale de divertissement, de sport et de contenu Endeavor, et son siège social se trouve à Las Vegas, dans le Nevada. Pour plus d'informations, rendez-vous sur UFC.com et suivez l'UFC sur Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat, Instagram et TikTok : @UFC.

À propos de VeChain

Lancée en 2015 sous la forme d'un réseau de consortium privé, la Fondation VeChain a ensuite développé la blockchain publique VeChainThor, une plateforme de contrats intelligents de niveau 1 compatible EVM, adaptable à un large éventail de besoins du monde réel. Elle a actuellement été déployée dans la chaîne d'approvisionnement, les initiatives de développement durable, la gestion des émissions de carbone, les ODD, le secteur automobile, la médecine, l'énergie et bien d'autres encore.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1836799/VeChain_Partnership.jpg

