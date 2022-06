AM General présente des transformations de véhicules innovantes et collaboratives lors de l'Eurosatory 2022





PARIS, 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le fournisseur mondial de solutions de mobilité, AM General, revient au salon international de la défense et de la sécurité Eurosatory 2022. La société est enthousiaste à l'idée de présenter des produits démontrant son engagement à mener l'industrie vers une transformation continue, à la fois en répondant et en dépassant les exigences actuelles et futures des problématiques modernes. Cette année, AM General s'est associé à des entreprises de défense très réputées pour présenter la polyvalence à la fois du véhicule tactique léger HUMVEE Sabertm et de la technologie Soft Recoil. L'exposition se tiendra à Paris, en France, du 13 au 17 juin 2022, Hall 5, Stand #B397 - Pavillon américain.

« C'est excitant d'être de retour à Paris après une pause de quatre ans. Le salon Eurosatory nous offre une excellente occasion de nous engager auprès de clients mondiaux et de présenter nos solutions innovantes basées sur leurs exigences uniques », a déclaré Jim Cannon, président et PDG d'AM General. « Les collaborations industrielles ont conduit au concept de sécurité renforcée HUMVEE Saber et au concept Supacat 105 mm HMT Extenda Mk2, deux exemples de la façon dont une technologie révolutionnaire peut être personnalisée et améliorée. »

Basé sur la plateforme éprouvée et testée au combat du véhicule HUMVEE, le HUMVEE Saber redéfinit la survivabilité avec une protection cinétique et anti-souffle à 360 degrés dans un véhicule tactique véritablement léger. Pour l'Eurosatory, AM General s'est associé à Elta North America pour équiper le véhicule d'un système mobile de contre-avion sans pilote (C-UAS) conçu pour suivre, identifier et dissuader/détruire divers drones lorsque le véhicule est en mouvement. En outre, le véhicule est équipé de MBrace®, un système avancé de protection des occupants conçu par IMMI, pour renforcer la protection de la tête et du cou lors d'événements indésirables. Enfin, le véhicule est également équipé d'un système électronique innovant d'ArmorWorks qui permet d'améliorer la connaissance de la situation grâce à de multiples options de vue sur le terrain et au fonctionnement de caméras thermiques et infrarouges. Les insertions technologiques des principaux partenaires industriels ajoutent des niveaux plus élevés de sécurité et de survivabilité à un véhicule tactique léger déjà robuste, mobile et hautement protégé.

La société présente également la polyvalence de la technologie Soft Recoil (SRT), qui fait actuellement l'objet de tests de caractérisation par l'armée américaine et peut être intégrée aux systèmes d'armes existants et montée sur des véhicules indigènes. AM General et Mandus Group ont fait équipe avec Supacat pour présenter le HMT Extenda Mk2 équipé d'un canon léger de 105 mm contenant la SRT, transformant le véhicule en un système d'armes mobiles plus meurtrier. Le HMT Extenda MK2 est un véhicule tactique léger qui peut être intégré simplement et facilement avec des équipements, qui assurent la protection de l'équipage et du véhicule sur une variété de terrains. Le montage du canon de 105 mm avec SRT sur le véhicule permet une capacité de « tirer et se déplacer » : il peut rapidement se déployer, tirer et se déplacer, ce qui augmente la capacité de survie aux tirs de contrebatterie.

Le HMT Extenda MK2 illustre la flexibilité du SRT AM General /Mandus et sa capacité à convertir des plateformes de véhicules légers existantes en systèmes d'obusiers autopropulsés. Phil Applegarth, directeur de Supacat, a déclaré que « l'intégration du canon léger de 105 mm et du système de recul doux AM General/Mandus sur le HMT Extenda Mk2 de Supacat transforme la plate-forme en un véhicule d'artillerie à longue portée, offrant une mobilité accrue, évitant les positions statiques et attirant le contre-feu. La capacité de tirer et de manoeuvrer sans tirer de remorque existe avec la technologie Soft Recoil, protégeant à la fois l'équipage et le véhicule. C'est pourquoi nous travaillons avec cette technologie. La protection des vies est au coeur de tout ce que nous faisons. »

Les représentants d'AM General et de nos partenaires industriels seront disponibles pour discuter non seulement des véhicules innovants exposés, mais aussi de la grande variété de solutions de mobilité dans leur portefeuille de produits, ainsi que pour fournir des informations approfondies sur les services d'ingénierie et de logistique, la gestion primée de la chaîne d'approvisionnement mondiale, le support de service sur le terrain, ainsi que le support de garantie des pièces et des équipements.

