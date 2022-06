ZITADEL lève 2,5 millions de dollars pour optimiser sa plateforme open source de gestion des identités axée sur les développeurs





ZITADEL, créateur d'une plateforme transformative de gestion des identités, annonce un financement d'amorçage de 2,5 millions de dollars dirigé par Nexus Venture Partners. Le financement aidera ZITADEL à proposer aux développeurs une alternative open source très attendue pour répondre à leurs besoins en gestion des identités et pour faire évoluer sa solution, mettre à échelle ses ventes, et alimenter la communauté open source. Le marché actuel se compose d'acteurs établis mais en source fermée, notamment Auth0, Okta, Firebase, AWS Cognito, et d'autres.

La vision fondatrice de ZITADEL repose sur la création d'une plateforme de gestion des identités rationalisée et native du cloud visant à accélérer la commercialisation de projets logiciels. Donnant la priorité à la simplicité d'intégration, à des fonctions en libre-service prêtes à l'emploi, à un login personnalisable et sécurisé prenant en charge une authentification sans mot de passe, et à une stratégie axée sur les API, la plateforme clé en main de ZITADEL offre aux développeurs une flexibilité sans précédent.

Les développeurs passent souvent d'innombrables heures à créer, configurer et exécuter des systèmes complexes d'authentification et d'autorisation. ZITADEL, qui est principalement écrite en langue de programmation Go, élimine ces problèmes grâce à des intégrations faciles à utiliser dans de multiples langues et cadres de travail. Une telle flexibilité permet aux développeurs d'utiliser des fonctions préconstruites fournies par ZITADEL afin d'améliorer considérablement leur productivité. De plus, les capacités de ZITADEL prennent en charge les projets open source existants qui n'ont pas été élaborés pour un environnement natif du cloud et sans serveur.

L'équipe ZITADEL travaille pour continuer à enrichir le niveau de préparation entreprise de la solution. Parmi les nouvelles capacités figurent l'architecture multitenant, des pistes d'audit illimitées, un auto-hébergement renforcé, et la prise en charge de déploiements sans serveur, plus le potentiel d'étendre la portée de ZITADEL à l'aide d'un code de personnalisation créé dans WebAssembly. Combinées à l'architecture native du cloud, les capacités d'auto-hébergement de ZITADEL permettent aux clients axés sur la confidentialité de détenir et contrôler leurs données en exécutant une version dédiée. Avec son éventail d'améliorations d'efficience connectée, le modèle flexible de ZITADEL est la solution incontournable pour de nombreuses entreprises clientes de premier plan.

Le généreux niveau gratuit de l'offre hébergée sur le cloud de ZITADEL permet à toute personne de créer une instance de ZITADEL en moins de cinq minutes, sans carte de crédit. Dans le cadre de son engagement continu à proposer une prise en charge PCGR à ses clients, ZITADEL Cloud offre également la possibilité de définir le pays ou la région géopolitique dans lequel les données sont stockées.

"Dans le contexte des projets logiciels complexes d'aujourd'hui, ZITADEL offre une solution clé en main permettant aux développeurs de démarrer facilement avec un login sécurisé, une gestion des utilisateurs, une authentification multifacteur, des logins via les réseaux sociaux, une gestion des autorisations et des API exceptionnelles. Avec ZITADEL, nous fournissons un composant important pour améliorer la sécurité globale d'un projet, tout en réduisant les délais de mise sur le marché", déclare Florian Forster, cofondateur et PDG de ZITADEL.

"Nous sommes ravis d'ouvrir de nouveaux horizons en partenariat avec Florian et l'équipe ZITADEL, notre tout premier investissement dans une société helvétique. Nous pensons que l'avenir des entités numériques passera par le sans mot de passe. ZITADEL adopte une approche open source donnant la priorité aux développeurs pour résoudre la gestion des identités. Ses blocs de constructions simples à faciles à intégrer aident les développeurs à sécuriser l'authentification dans les applications, sans nécessiter d'expertise interne approfondie et sans engager de ressources", déclare Abhishek Sharma, directeur général de Nexus Venture Partners. "ZITADEL est le petit dernier de la famille Nexus constituée de plus d'une douzaine de prestigieuses sociétés commerciales open source", poursuit Sharma.

À propos de ZITADEL

ZITADEL est l'alternative ouverte et moderne* à Auth0, Firebase Auth, AWS Cognito et Keycloak, conçue pour l'ère du conteneur et du sans serveur. Elle fournit aux clients un large éventail de fonctions originales, y compris le login sécurisé, le libre-service, OpenID Connect, OAuth2.x, SAML2, le marquage, Passwordless avec FIDO2, OTP, U2F, et une piste d'audit illimitée pour améliorer le quotidien des développeurs. Avec son siège social en Suisse, ZITADEL se trouve dans une position unique pour proposer ses services nuagiques même aux clients ayants les exigences PCGR les plus strictes. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://zitadel.com, suivez @zitadel sur Twitter, et découvrez le référentiel https://github.com/zitadel/zitadel sur GitHub.

À propos de Nexus Venture Partners

Nexus Venture Partners est une société de capital-risque en phase précoce s'appuyant sur des partenariats avec des entrepreneurs d'exception pour contribuer à la construction d'éditeurs logiciels axés sur les produits. Avec deux milliards de dollars sous gestion, Nexus évolue comme une équipe soudée aux États-Unis et en Inde. Le portefeuille Nexus comprend Apollo.io, Aryaka, Clover Health, Delhivery, Druva, FingerprintJS, Hasura, H2O.ai, Infra Market, Kaltura, MinIO, Observe.ai, Postman, Pubmatic, Quizizz, Rancher, Rapido, Sibros, TileDB, Turtlemint, Unacademy, WhitehatJr, et Zepto. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.nexusvp.com et suivez @nexusvp sur Twitter.

