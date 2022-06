Ne pas retourner en arrière : Le Canada doit se préparer maintenant à un avenir incertain -- et faire sa juste part au palier mondial





OTTAWA, ON, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - La pandémie de COVID-19 démontre combien le monde était mal préparé à une crise sanitaire majeure. La pandémie continue à avoir des répercussions au Canada et dans le monde entier. Le virus est toujours là, et l'Association médicale canadienne (AMC) continue à encourager les gens à se faire vacciner, à recevoir des doses de rappel et à porter un masque bien ajusté, surtout chez les populations vulnérables. En outre, le Canada doit faire plus pour soutenir les efforts de vaccination mondiaux contre la COVID-19 afin de réduire les inégalités mondiales et les conséquences des futurs variants de la COVID-19.

« Alors que les travailleurs de la santé épuisés mettent tout en oeuvre pour tenter de remédier aux graves retards en chirurgies et autres soins, les leçons apprises ces deux dernières années et la préparation pour l'avenir doivent être une priorité pour les gouvernements, les autorités sanitaires et la société dans son ensemble, explique la Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC. Il est essentiel que les gouvernements et les parties prenantes du milieu de la santé planifient sans attendre comment créer la capacité requise en santé publique, augmenter la surveillance des maladies infectieuses et améliorer la confiance envers le système de santé public. De plus, nous devons continuer à faire notre juste part au palier mondial. »

L'AMC a soutenu l'examen de la pandémie mené par Médecins de santé publique du Canada, Leçons de santé publique retenues de la pandémie de COVID-19, qui comprend des recommandations clés pour améliorer la capacité en santé publique au Canada.

L'AMC appuie particulièrement les recommandations suivantes, qui nécessitent la prise de mesures par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux :

Accroître le financement et les ressources des équipes et des organismes de santé publique.

Reconnaître et aborder l'épuisement professionnel considérable dans les équipes de santé publique et de soins de santé.

Collaborer avec les communautés pour aborder la discrimination systémique dans les soins de santé et la santé publique, notamment en ce qui a trait à la santé autochtone, avec un financement ciblé.

Ces mesures, combinées à la revitalisation de nos effectifs de santé, sont essentielles pour assurer que le Canada est prêt aux futures vagues de COVID-19 ou d'un autre virus pouvant menacer des vies, le système de santé et l'économie.

De plus, l'AMC presse vivement le gouvernement fédéral d'accélérer sa lutte contre la COVID-19 sur la scène mondiale. Selon l'organisation Our World in Data, alors qu'environ 65 % de la population mondiale ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, seulement 17,8 % des habitants des pays à faible revenu ont reçu une dose.

Un nouveau sondage, mené par Ipsos au nom de l'AMC*, indique que les Canadiens se préoccupent des taux de vaccination mondiaux et du risque de propagation de nouveaux variant alors qu'ils revoient leurs amis et leur famille à l'étranger. Le sondage indique que deux tiers des Canadiens s'inquiètent de la possibilité d'une augmentation des taux de COVID-19 et de la propagation de nouveaux variants au palier national en raison des faibles taux de vaccination, et que 44 % s'inquiètent pour leur famille et leurs amis qui se rendent dans des pays où les taux de vaccination sont faibles.

« Les gens nous disent que plus les taux de vaccination mondiaux seront élevés, plus ils se sentiront en sécurité, ici chez eux au Canada, ajoute la Dre Smart. En aidant les autres pays à augmenter leurs taux de vaccination, nous pourrons protéger tout le monde, ce qui comprend les Canadiens. »

Le gouvernement fédéral s'est engagé à allouer plus de 2,5 milliards de dollars à la réponse mondiale à la COVID-19, ce qui comprend les efforts de vaccination, et à offrir l'équivalent d'au moins 200 millions de doses au COVAX d'ici la fin de 2022. Au milieu de l'année, les données publiques indiquent que 1,6 milliard de dollars ont été investis.

L'AMC presse le gouvernement fédéral d'accélérer la distribution mondiale des vaccins afin de réduire les inégalités et d'aider à protéger les Canadiens, au pays et à l'étranger, alors que le monde s'ouvre à nouveau aux voyages internationaux.

Il ne faut pas que le Canada -- et le reste du monde -- soit non préparé et non soutenu s'il y a une autre crise de santé publique majeure. Nous devons agir dès aujourd'hui.

*Un sondage en ligne a été mené auprès d'un échantillon national représentatif de 2 001 Canadiens de 18 ans et plus. L'intervalle de crédibilité avec un échantillon de cette taille est de +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Le sondage a été mené du 3 au 7 juin 2022.

