Comment ViaBTC, un pool fondé il y a 6 ans, continue de se classer au premier rang mondial en termes de taux de hachage





HONG KONG, 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, le taux de hachage BTC a atteint un nouveau sommet. Le précédent record était de 248,11EH/s, qui a été dépassé lorsque le chiffre du taux de hachage a atteint un pic de 254,77EH/s ce mois-ci.

Malgré la morosité du marché en 2022, l'intérêt pour le minage ne faiblit pas. De plus, comme de plus en plus de personnes rejoignent cette communauté, le taux de hachage de BTC ne cesse d'augmenter, et la difficulté monte également en flèche. Avec des taux de hachage faibles, les mineurs individuels deviennent moins compétitifs, mais l'arrivée des pools de minage leur a apporté une lueur d'espoir et a également révolutionné les modèles conventionnels.

Parmi les nombreux pools qui ont vu le jour, ViaBTC Pool a laissé une profonde impression aux mineurs. En 2021, certains pays ont pris des mesures sévères à l'égard du minage de BTC, ce qui a entraîné la fermeture de nombreux pools. Cependant, les politiques strictes n'ont pas nui au taux de hachage BTC de ViaBTC. Au lieu de cela, il s'est classé 1er pendant un certain temps grâce au modèle commercial distribué à l'échelle mondiale du pool et à la reconnaissance des mineurs mondiaux.

En tant que pool fondé en 2016, ViaBTC a réussi à survivre et à enregistrer des taux de hachage de premier plan mondial tout cela grâce aux facteurs suivants :

I. Une équipe solide

Pour créer un environnement de minage stable, l'équipe de ViaBTC a déployé des noeuds dans le monde entier pour faire correspondre les mineurs avec le noeud le plus proche, ce qui minimise les retards et rend le réseau de minage plus stable. Jusqu'à présent, ViaBTC reste le pool avec le taux d'orphelins le plus bas de toute l'industrie, ce qui montre la force de son équipe.

Chez ViaBTC, plus de 60 % du personnel est composé de membres des équipes de produits et de R&D, dont les principaux membres sont tous des développeurs chevronnés issus de sociétés Internet de renommée mondiale. Dirigée par le fondateur de ViaBTC, Haipo Yang, l'équipe a continué à mettre à niveau et à améliorer le pool. Tout en veillant à la sécurité et à la stabilité du pool, l'équipe de R&D a introduit des produits et des fonctionnalités plus polyvalents et a construit un ensemble complet d'outils de correspondance.

II. Innovation

Pour remédier aux défauts existants de l'industrie de minage, ViaBTC Pool a mis en place de nombreux produits innovants. Par exemple, le pool a inventé PPS+, qui était la première méthode de paiement de ce type dans l'industrie, et a créé Transaction Accelerator, également un produit unique. De plus, c'est aussi le premier pool à prendre en charge « Convert Now ». Ces produits ont non seulement amélioré les revenus des mineurs, mais aussi résolu le problème des transactions encombrées dans des conditions de marché extrêmes. Parallèlement, la rémunération horaire des revenus miniers permet d'éviter efficacement les risques liés aux fluctuations de prix.

III. Un écosystème blockchain bien établi

ViaBTC a essayé de construire un écosystème blockchain complet qui intègre des produits, des outils et des investissements. Outre ViaBTC Pool, le groupe compte désormais quatre autres secteurs d'activité clés, dont CoinEx Exchange, ViaWallet, CoinEx Smart Chain (CSC) et ViaBTC Capital, ce qui en fait l'une des entreprises blockchain les mieux établies.

S'appuyant sur son solide écosystème, ViaBTC a simplifié le processus fastidieux qui va de l'extraction de crypto-monnaies à la transaction et à la circulation. Lors du retrait de crypto-monnaies du ViaBTC Pool vers le CoinEx Exchange, les mineurs n'ont pas à payer de frais, et les retraits arrivent en temps réel. De plus, le jalonnement, un service intégré à ViaWallet, offre aux mineurs toutes sortes de moyens différents de préserver la valeur de leurs actifs dans un marché baissier prolongé.

Grâce à ces avantages, ViaBTC Pool a pu se démarquer de ses rivaux au milieu d'une concurrence intense en devenant l'un des pools les plus populaires parmi les mineurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1835326/image_1.jpg

