Avast à VivaTech 2022 : relever le défi de la désinformation et de la détérioration de la liberté numérique





Le PDG d'Avast, Ondrej Vlcek, et l'ambassadeur de la sécurité d'Avast, Garry Kasparov, discuteront de l'égalité des libertés numériques au cours de la VivaTech, à Paris, le 17 juin 2022

PRAGUE et PARIS, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Avast (LSE:AVST), le leader mondial de la sécurité et de la confidentialité numériques, a annoncé aujourd'hui qu ' Ondrej Vlcek , PDG d'Avast, et Garry Kasparov, grand maître d'échecs et ambassadeur de la sécurité d'Avast, discuteront de l'impact des limitations de la liberté numérique sur la sécurité en ligne, la confidentialité et le bien-être numérique global lors de l'événement annuel VivaTech qui se tiendra à Paris.

La conférence intitulée « La désinformation et la détérioration de la liberté numérique » aura lieu dans l'après-midi du vendredi 17 juin 2022.

Depuis sa création il y a plus de trois décennies, l'espace libre et illimité du World Wide Web s'est transformé en un outil qui est au centre de l'innovation, mais qui met simultanément en danger notre sécurité, notre vie privée et notre identité. En février dernier, la Russie a pris des mesures sans précédent pour limiter l'accès de ses citoyens à l'Internet afin de garder le contrôle sur les informations relatives à la guerre en Ukraine. De telles pratiques font partie de la stratégie politique des autocraties visant à limiter l'accès des citoyens à l'information et à les nourrir de vérités nouvelles et inventées.

Garry Kasparov et Ondrej Vlcek ont tous deux grandi dans la zone sous contrôle soviétique, où la propagande faisait partie des informations quotidiennes. Lors de la VivaTech, ils discuteront des dernières recherches d'Avast qui montrent comment les limitations de la liberté numérique des personnes - par exemple par la désinformation, la censure et le blocage des réseaux sociaux - entraînent également un affaiblissement de la sécurité en ligne, de la vie privée et du bien-être numérique général.

Garry Kasparov jouera également douze parties d'échecs simultanées lors de la conférence contre une douzaine d'invités.

Programme :

Jeudi 16 juin :

15 h 55 : exposition sur les échecs

Vendredi 17 juin :

10 h 00 : Conférence de presse : Protéger notre liberté numérique : la relation entre le bien-être numérique et la liberté sur Internet (lieu à préciser)

14 h 50 à 15 h 15 : la désinformation et la détérioration de la liberté numérique

Lieu : Scène 1

Intervenants : Garry Kasparov et Ondrej Vlcek

Garry Kasparov et Ondrej Vlcek seront disponibles pour des entretiens.

À propos de Garry Kasparov, ambassadeur de la sécurité d'Avast

Garry Kasparov est devenu le plus jeune champion du monde d'échecs de l'histoire en 1985 et a été le meilleur joueur du monde pendant 20 ans. Il a découvert le potentiel de l'IA lors de ses célèbres matchs contre le superordinateur Deep Blue d'IBM. Depuis, il parle des technologies du futur, notamment en tant qu'ambassadeur de la sécurité d'Avast. Ses matchs contre son rival Anatoly Karpov et Deep Blue ont popularisé les échecs et l'intelligence artificielle de manière inédite. Les essais qu'il a rédigés pour Avast sont disponibles à l'adresse suivante : https://blog.avast.com/author/garry-kasparov.

À propos d'Ondrej Vlcek, PDG d'Avast

Ondrej Vlcek occupe le poste de directeur général d'Avast. Avec son équipe de direction, il met en oeuvre la vision d'Avast, qui consiste à offrir une sécurité centrée sur les personnes, et dirige le programme d'innovation produit de la société pour les catégories émergentes de technologies grand public, notamment l'IA et la protection de l'identité. Auparavant, il occupait le poste combiné de vice-président exécutif et directeur général pour les consommateurs, et de directeur de la technologie. À ce titre, il a dirigé la transformation d'Avast, qui est passé du statut de fournisseur traditionnel d'antivirus pour PC à celui de premier fournisseur d'un portefeuille complet de produits de protection, de confidentialité et de performance pour les consommateurs.

Contact pour les médias :

Marina Ziegler

[email protected]

