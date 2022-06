Taqtile utilise Microsoft Azure Remote Rendering, permettant l'affichage de modèles 3D très détaillés avec Manifest®





Au salon Eurosatory de Paris (13-17 juin, stand Microsoft K350, Hall 5A), Taqtile annoncera comment sa plateforme d'instructions de travail basée sur la réalité augmentée (RA), Manifest®, débloquera la puissance du contenu 3D hyperréaliste pour les travailleurs sans bureau. Grâce à l'utilisation de Microsoft Azure Remote Rendering, le contenu 3D, autrefois réservé aux ingénieurs CAO, sera désormais accessible via Manifest, ce qui permettra aux organisations d'effectuer des tâches d'intégration, de formation et d'exploitation, rapidement et de manière transparente, dans un environnement immersif amélioré par la réalité augmentée.

Grâce à l'accès à un contenu 3D de qualité supérieure, la plateforme Manifest maximise ses capacités de RA, offrant au personnel travaillant sur une base militaire ou sur un champ de tir, un équipement avec un réalisme accru. La mise à disposition d'images 3D de haute qualité dans l'environnement RA de Manifest peut s'avérer précieuse pour la communication collaborative, notamment dans des environnements à haute pression.

« Fournir un moyen d'incorporer efficacement et en toute sécurité du contenu 3D de niveau CAO et de qualité supérieure dans Manifest est une exigence essentielle pour nombre de nos clients », explique Dirck Schou, PDG de Taqtile. « La prise en charge de Microsoft Azure Remote Rendering au sein de Manifest offre les performances requises pour aider les organisations de défense à atteindre leurs objectifs de numérisation des procédures et à atteindre des niveaux plus élevés de préparation opérationnelle. »

Azure Remote Rendering apporte le contenu 3D de la plus haute qualité ainsi que des expériences interactives aux dispositifs de réalité mixte, en utilisant la puissance informatique d'Azure pour déployer les modèles les plus complexes dans le cloud. Azure Remote Rendering transmet ensuite ces images à Manifest et à des dispositifs de visualisation montés sur tête (HMD) comme HoloLens 2, afin que le personnel puisse interagir et collaborer avec du contenu 3D extrêmement détaillé.

Manifest prend en charge Microsoft Power Apps

Au salon Eurosatory, Taqtile présentera également l'utilisation de Microsoft Power Apps. Les organisations peuvent facilement intégrer la plateforme Manifest à d'autres systèmes (SCADA, ERP, IIoT, LMS, etc.) sans écrire de code, tout en accédant en toute sécurité aux données de plusieurs sources et évoluer efficacement pour répondre aux besoins changeants des organisations qui transforment leurs processus et leurs opérations à l'aide du numérique.

Manifest fournit également aux opérateurs des conseils d'experts en temps réel incorporant la réalité augmentée. Avec Manifest, le contenu 3D peut être superposé aux équipements pour mettre en évidence l'emplacement précis des problèmes ou des zones préoccupantes. Des photos et des vidéos peuvent même être capturées puis visionnées à distance par des experts pour mieux aider les agents en première ligne. La vidéo "See-what-I-see" peut également être partagée en temps réel pour faciliter la collaboration à distance avec les experts de l'organisation.

Démonstration en direct au salon Eurosatory

La plateforme Manifest activée par la RA sera démontrée sur le HoloLens 2 sur le stand de Microsoft (K350, Hall 5A) au salon Eurosatory qui se tiendra du 13 au 17 juin. Les participants pourront suivre des procédures de maintenance de routine afin d'inspecter un train d'atterrissage sur le stand. Programmez une démonstration au salon Eurosatory.

À propos de Taqtile

Basée à Seattle, Taqtile révolutionne la façon dont les travailleurs sans bureau effectuent leurs tâches quotidiennes. La mission de Taqtile est d'habiliter et d'équiper les employés en leur donnant les outils dont ils ont besoin pour accomplir leur travail parfaitement, avec précision, à chaque fois. En utilisant des technologies connues, comme la réalité augmentée, la visualisation 3D et la communication collaborative en temps réel, la plateforme Manifest de Taqtile permet aux travailleurs sans bureau d'effectuer des tâches complexes plus efficacement, plus complètement et avec plus de sécurité que jamais auparavant. Taqtile a été le Partenaire de Microsoft de l'année 2020 dans la catégorie Réalité mixte et est fière de figurer parmi les membres de la liste « World Changing Ideas » de Fast Company pendant deux années consécutives (2021 et 2022). Pour plus d'informations sur Taqtile et sur Manifest, rendez-vous sur https://taqtile.com/defense/.

