MITOSENSE NOMME L'ANCIEN AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS EN SUISSE, ED MCMULLEN, CONSEILLER PRINCIPAL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

GREAT FALLS, Va., 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- MitoSense, Inc., une entreprise de sciences de la vie spécialisée dans l'exploitation du pouvoir des mitochondries pour lutter contre les maladies, a nommé Ed McMullen, ancien ambassadeur des États-Unis en Suisse et au Liechtenstein, conseiller principal au conseil d'administration.

Ed McMullen a représenté les États-Unis en Suisse et au Liechtenstein de novembre 2017 à janvier 2021 et a été reconnu pour avoir développé la relation bilatérale la plus solide de l'histoire entre les États-Unis et la Suisse. En tant qu'ambassadeur des États-Unis, Ed McMullen a travaillé en étroite collaboration avec le secteur privé, aidant les entreprises à établir des partenariats public-privé et concrétiser des perspectives de développement économique.

Outre sa fonction d'ambassadeur, Ed McMullen possède une vaste expérience en matière d'affaires publiques et de développement commercial. Il a fondé sa propre société d'affaires publiques spécialisée dans la publicité institutionnelle, les relations publiques, l'analyse de données et les sondages. Actuellement chez LondUS Capital, il aide également des clients avec les perspectives de développement économique, les politiques d'incitation, les règlementations publiques environnementales et des services en matière d'investissement direct à l'étranger (IDE). Il est également conseiller principal en politiques pour le cabinet d'avocats Adams and Reece LLP, où il fournit des conseils en matière de développement économique et d'IDE à un large éventail de clients. Tout au long de sa carrière, Ed McMullen a aidé des clients, dont plusieurs entreprises et associations figurant au classement Fortune 25 et opérant dans les secteurs de l'aérospatial, de l'électricité et de l'énergie, de la technologie, de l'analyse de données, des produits pharmaceutiques, de la finance et de la biotechnologie. L'ambassadeur McMullen est également administrateur du John F. Kennedy Center for the Performing Arts et vice-président de l'American Swiss Foundation.

Le président du Conseil d'administration de MitoSense, Van Hipp, a déclaré : « Nous sommes honorés que l'ambassadeur McMullen rejoigne l'équipe de MitoSense. Un nombre croissant de nouvelles scientifiques sont publiées concernant le rôle de la santé mitochondriale, et plus particulièrement le dysfonctionnement mitochondrial, qui a un impact sur une large variété de maladies qui affectent des millions de personnes dans le monde. L'expérience internationale de l'ambassadeur McMullen et son sens aigu des affaires joueront un grand rôle dans nos efforts pour aider les personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme la SLA, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. »

L'ambassadeur McMullen a déclaré : « J'ai été très impressionné par l'histoire de MitoSense : sa science, l'équipe qu'ils ont constituée et son potentiel pour aider les personnes souffrant de maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement efficace. Le fait que le département des Anciens combattants des États-Unis ait conclu une entente de recherche coopérative avec MitoSense en dit long. Je suis impatient de faire tout ce que je peux pour soutenir cette démarche. »

L'industrie pharmaceutique suisse est l'une des meilleures au monde. Non seulement la Suisse abrite de nombreuses multinationales pharmaceutiques, mais elle est également l'un des plus grands exportateurs de médicaments dans le monde. La nomination d'Ed McMullen survient à un moment où MitoSense élargit ses partenariats et étend son activité, comme l'illustre le récent accord de recherche et développement (CRADA) conclu avec le département des Anciens combattants des États-Unis.

MitoSense est une entreprise privée de recherche et de développement dont l'objectif est d'exploiter le pouvoir des mitochondries pour lutter contre les maladies, en particulier les maladies neurodégénératives. À l'aide d'une technologie sous licence exclusive qui permet de reconstituer les mitochondries chez l'être humain, la Mitochondria Organelle Transplantation (MOTtm), et grâce à son partenaire de recherche américain, l'entreprise concentre principalement ses efforts sur le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Pour plus d'informations, consultez le site : MitoSenseInc.com.

