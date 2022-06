Recovertm accélère sa croissance avec une participation minoritaire au capital de 100 millions de dollars conduite par Goldman Sachs Asset Management, en partenariat avec STORY3 Capital Partners, déjà investisseur





Recovertm, une société leader en sciences des matériaux et productrice de fibres de coton recyclé et de fibres de mélange de coton recyclé de haute qualité et durables, a annoncé ce jour avoir conclu une nouvelle participation minoritaire au capital à hauteur de 100 millions de dollars conduite par la branche d'investissements durables de Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs). Goldman Sachs a réalisé cet investissement aux côtés de l'actionnaire majoritaire STORY3 Capital Partners.

Recover emploiera cet investissement à des fins d'accélération de son expansion internationale et de sa capacité de production, permettant l'adoption plus rapide d'initiatives durables par les grandes marques et les principaux détaillants. Recover fournit quelques-uns des plus importants et des plus connus détaillants, marques et fournisseurs au monde, y compris notamment Primark, Inditex, C&A, Revolve et Lands' End.

La fibre de coton recyclé mise au point par Recover réduit l'empreinte carbone et l'utilisation d'eau de la chaîne logistique du vêtement, s'attaquant ainsi de front à la contribution de l'industrie de la mode à l'une des plus importantes sources de dégradation environnementale au monde. Selon les estimations de Recover, ce nouvel investissement va permettre à la société d'augmenter sa production à plus de 350 000 tonnes métriques de fibre de coton recyclé par an d'ici 2026, ce qui correspond à une économie allant jusqu'à 5 trillions de litres d'eau, c'est-à-dire l'équivalent annuel de l'eau potable consommée par plus de 4,5 milliards de personnes. Les réductions en émissions de carbone, consommation d'énergie et utilisation des sols seront elles aussi importantes par rapport à la production de fibre de coton classique, d'après les recherches menées par l'industrie.*

« Goldman Sachs est engagé dans la recherche de partenariats avec des entreprises innovantes qui contribuent à faire avancer le développement durable », a déclaré Letitia Webster, directrice générale et responsable du développement durable au sein de Goldman Sachs Asset Management. « Recover est une entreprise disruptive majeure de l'industrie du textile et de la mode, qui apporte des solutions durables dont ce secteur a grand besoin grâce à son expertise en sciences des matériaux. Nous sommes fiers d'investir dans la croissance de Recover pour accélérer la croissance de sa production et le développement continu de ses technologies. » Dans le cadre de cette transaction, Webster rejoindra le Conseil d'administration de Recover.

« Recover contribue à créer un avenir durable en résolvant un problème environnemental de taille, et nous sommes ravis de ce partenariat avec Goldman Sachs pour accélérer notre croissance », a affirmé Alfredo Ferre, représentant de la quatrième génération et PDG de Recover. Selon Ben Malka, associé administrateur de STORY3 Capital Partners et directeur exécutif de Recover, « depuis plus de 70 ans, Recover perfectionne l'art et la science de la production à l'échelle de fibre de coton recyclé durable à travers les générations de la famille Ferre originaire d'Espagne. Aujourd'hui, Recover offre une solution s'appuyant sur une IP propriétaire qui fournit une fibre de coton recyclé haute performance au coût concurrentiel, pour les applications de filature à anneau comme à rotor. »

La marque Recover représente une part importante dans les engagements et les références en matière de durabilité des principaux détaillants et des grandes marques, et un nombre croissant de clients de Recover associent désormais leur propre marque à Recover pour montrer que leur production utilise la fibre de coton recyclé de cette marque. Évoluant sur un marché du coton à 50 milliards de dollars, Recover est une entreprise innovante majeure qui marque son territoire et connaît une croissance rapide. La société a inauguré de nouveaux centres de fabrication au Pakistan et au Bangladesh, et d'autres doivent encore ouvrir sous peu au Bangladesh toujours, ainsi qu'au Vietnam.

« Pour que le changement se produise à grande échelle dans l'industrie de la mode, nous avons besoin de partenariats et de collaborations avec des entreprises innovantes comme Recover », a expliqué Lynne Walker, directrice de Primark Cares, Primark. « Comme nous augmentons la part de fibre de coton recyclé de Recover dans les produits Primark, cet investissement va nous permettre de remplir notre engagement : rendre une mode plus durable abordable pour des millions de consommateurs. »

Selon Peter Comisar, associé directeur de STORY3 Capital Partners et ancien associé de Goldman Sachs, « nous sommes très fiers que notre collaboration avec Recover ait permis à l'entreprise de s'étendre très largement depuis notre acquisition en 2020. Dans les années qui viennent, nous assisterons à une transformation radicale des grandes industries par l'adoption de solutions durables. Recover jouit d'une position unique pour devenir le leader mondial de la fibre de coton recyclé et nous sommes impatients de collaborer avec Goldman Sachs pour négocier le tournant qui s'annonce dans l'évolution de Recover. »

*Source : analyse du cycle de vie vérifiée par AITEX, Universitat de València et l'UNESCO.

À propos de Recovertm

Recovertm est une société de premier plan, spécialisée en sciences des matériaux et productrice mondiale de fibres de coton recyclé et de fibres de mélange de coton recyclé de haute qualité et à faible impact. Ses produits écologiques de qualité supérieure à un coût concurrentiel sont créés en partenariat avec la chaîne d'approvisionnement pour des détaillants et des marques du monde entier, offrant ainsi une solution durable pour parvenir à une mode circulaire pour tous. Entreprise familiale depuis quatre générations, avec 70 ans à son actif dans l'industrie du textile, Recovertm poursuit sa mission de déployer sa technologie exclusive en vue de produire un impact positif et durable sur l'environnement, tout en s'associant avec des marques/détaillants et autres acteurs du changement pour répondre aux objectifs de développement durable de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le site www.recoverfiber.com et suivez @recoverfiber sur les réseaux sociaux.

À propos de STORY3 Capital Partners

STORY3 est une société leader dans la gestion d'investissement alternatif, exclusivement focalisée sur la chaîne de valeur consommateur, y compris sur les entreprises à l'intersection entre consommateurs et durabilité. Depuis la création de la société en octobre 2018, l'équipe de STORY3 a permis l'origination, l'organisation et l'exécution de plus d'un milliard de transactions en capital d'entreprises en contact direct avec le consommateur. STORY3 mise sur une stratégie d'investissement flexible et allie une grande expertise de l'industrie, un support opérationnel et une expérience transactionnelle unique à l'appui de la création de valeur pour ses partenaires. Pour de plus amples informations, visitez le site www.story3capital.com.

À propos de Goldman Sachs Asset Management

En combinant investissements traditionnels et alternatifs, Goldman Sachs Asset Management propose à ses clients à travers le monde de nouer un partenariat exclusif qui privilégie la performance de long terme. En tant que principale division de Goldman Sachs (NYSE : GS) dédiée à la gestion d'actifs, nous apportons des services et des conseils d'investissement aux plus grandes institutions, aux conseillers financiers et aux particuliers à travers le monde. Pour ce faire, nous nous appuyons sur notre vaste réseau mondial et sur les analyses sur mesure de nos experts, présents dans toutes les régions et sur tous les marchés. Au 30 septembre 2021, nous supervisions ainsi plus de 2 000 milliards de dollars d'actifs à l'échelle mondiale. Animés par la satisfaction de la réussite de nos clients, nous cherchons à construire des relations à long terme fondées sur la conviction, des résultats durables, et un succès collectif dans la durée. Suivez-nous sur LinkedIn.

