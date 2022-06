Temenos reconnu dans la Deal Survey 2022, avec plus du double de contrats de nouveaux clients que le fournisseur suivant





Temenos (SIX: TEMN) est reconnu comme le seul "Global Power Seller" de la prestigieuse étude Global Banking Platform Deals Survey 2022 de Forrester, dont les résultats sont présentés dans le rapport intitulé "Identify The Winners In A Consolidating Banking Platform Market To Make Informed Transformation Decisions". Comme indiqué dans le rapport Forrester, Temenos a conclu plus de nouveaux contrats bancaires mondiaux que tout autre fournisseur de l'étude en 2021.

Temenos présentera sa plateforme ouverte pour des services bancaires modulables à l'occasion de Money2020, du 7 au 9 juin, à Amsterdam.

Temenos a également été désigné seul "Top Global Player" dans l'étude, sur la base des accords combinés, qui représentent la capacité d'un fournisseur à optimiser sa position de marché et à créer de la valeur pour ses clients existants. Temenos a également maintenu sa position en tant que seul "Top Global Cross-Seller" dans la toute dernière catégorie de Forrester, lancée l'an dernier, qui porte sur l'activité prolongée. Selon le rapport Forrester, les "accords d'activité prolongée représentent la capacité d'un fournisseur à continuer à créer de la valeur pour les clients existants".

Le rapport Forrester a reconfirmé le statut de Temenos en tant que "Top Global Player" pour la 10e année consécutive. Ce classement reconnaît les plateformes ayant plus de 150 contrats combinés (contrats avec de nouveaux clients et contrats prolongés avec des clients existants) dans plus de cinq régions. Avec 195 contrats signés avec des clients nouveaux et existants, Temenos a maintenu sa position. Temenos conserve également sa position en tant que "Global Power Seller", le rang le plus élevé dans la pyramide des fournisseurs en termes de nouveaux contrats. Avec 93 nouveaux contrats commerciaux en 2021, la société a enregistré un score plus de deux fois plus élevé que celui du fournisseur suivant. Cette performance marque la 16e année consécutive que Temenos reçoit une distinction de Forrester.

Max Chuard, chef de la direction, Temenos: "Nous sommes ravis de continuer à être reconnus dans la Forrester Deal Survey. Temenos est le seul fournisseur reconnu comme Global Power Seller, Top Global Player et Top Global Cross-Seller dans l'édition 2022 de la Deal Survey. Aujourd'hui, les services bancaires sont omniprésents et sortent des canaux bancaires par le biais de services financiers intégrés. Il s'agit d'une évolution considérable et d'un nouveau flux de revenu qui pèsera 3,6 trillons USD d'ici 2030. Les banques et les acteurs non historiques ont besoin de la bonne plateforme en matière de polyvalence, d'échelle et d'innovation pour réussir dans ce monde nouveau. C'est pour cette raison que Temenos se transmute en une plateforme ouverte pour les services bancaires modulables. Une plateforme où les services pour le détail, l'entreprise et la gestion patrimoniale peuvent être élaborés et consommés par chaque acteur, y compris les banques ayant pignon sur rue, les challengers et les fintechs."

Rédigé par Jost Hoppermann, vice-président et analyste en chef de Forrester, le rapport indique: "Malgré tous les efforts du secteur bancaire pour moderniser ses applications et améliorer sa réactivité numérique, les logiciels traditionnels sont encore la cause d'obstacles commerciaux majeurs. Bien que le rythme de la transformation augmente, elle n'a pas encore atteint toutes les fonctionnalités. [...] Les acteurs tournés vers l'avenir ont commencé à adopter des processus centraux rationalisés, mais ont besoin de temps pour transférer leurs riches fonctionnalités sur la nouvelle architecture et permettre à leur parc existant de se mettre à niveau. Si ces fournisseurs font partie des participants les plus performants de l'étude, les banques peuvent obtenir des solutions très fonctionnelles avec une architecture moderne et un risque fournisseur comparativement faible."

Temenos a tout récemment été reconnu en tant que leader dans "The Forrester Wavetm: Digital Banking Engagement Platforms, Q3 2021" et "The Forrester Wavetm: Digital Banking Engagement Hubs, Q3 2021".

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires natifs du cloud, agnostiques et basés sur l'IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.temenos.com.

