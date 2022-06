Services financiers Innovation CIBC offre un financement par emprunt à NowSecure





Services financiers Innovation CIBC a le plaisir d'annoncer un nouveau financement par emprunt pour NowSecure, une entreprise établie à Chicago qui développe des logiciels de sécurité et de confidentialité pour les applications mobiles. NowSecure prévoit d'utiliser ce capital pour investir davantage dans ses solutions avancées de test de sécurité des applications et dans sa stratégie de mise en marché.

NowSecure offre une gamme complète de solutions de test de sécurité pour les appareils mobiles qui aident les clients à repérer et à corriger les menaces à la sécurité, les lacunes en matière de conformité et les problèmes de protection des renseignements personnels liés à leur portefeuille d'applications mobiles. Les clients peuvent tirer parti de NowSecure pour protéger les applications essentielles à leur mission, qu'elles aient été achetées d'un commerçant ou créées sur mesure. Les solutions s'intègrent harmonieusement dans le flux de travail des environnements fondés sur la méthode Agile et les principes de développement, de sécurité et d'exploitation, et comprennent un logiciel automatisé de test de sécurité intégré dans les chaînes d'outils de développement, un logiciel mobile de surveillance du risque lié à la chaîne d'approvisionnement, un logiciel d'essai de pénétration, des services spécialisés d'essai de pénétration et un didacticiel de formation.

« Le temps passé sur des plateformes numériques pour aider les organismes à stimuler les revenus, la participation des clients et la croissance des affaires est dominé par les applications mobiles, a déclaré Jim Keller, chef des services financiers de NowSecure. Nous sommes heureux que la Banque CIBC nous aide à remplir notre mission visant à sauver le monde des applications mobiles non sécuritaires. »

« Le groupe Services financiers Innovation CIBC est fier d'appuyer NowSecure pour réaliser son ambition de contribuer à créer un monde où les applications mobiles sont sécuritaires, a déclaré Andy Schwartz, directeur général au bureau de Chicago de Services financiers Innovation CIBC. NowSecure est prête à répondre aux besoins de ses clients avec ses solutions reconnues par le secteur, car les applications mobiles continuent de gagner en importance dans nos vies professionnelles et personnelles. »

Cette annonce survient après que NowSecure eut annoncé en février qu'elle avait enregistré des ventes records en 2021 et effectué plus de 1,5 million évaluations automatisées liées au développement, à la sécurité et à l'exploitation sur des applications mobiles et déploiements sur demande pour aider à combattre des attaques et des intrusions visant plus de 200 milliards d'applications téléchargées l'an dernier.

NowSecure bénéficie également du soutien de Forgepoint Capital, Baird Capital et Jump Capital.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de NowSecure

Chez NowSecure, notre mission est de sauver le monde des applications mobiles non sécuritaires. Notre entreprise, fondée en 2009, exerce exclusivement ses activités dans l'essai automatisé de sécurité d'applications pour appareils mobiles uniquement et entretient des liens très étroits avec la communauté de la sécurité. Nous travaillons pour rendre fiables et abordables pour tous les essais de sécurité rapides et fréquents des applications mobiles.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 09:05 et diffusé par :