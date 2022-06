OPEX® présente aux experts en gestion de l'information en Europe la technologie de numérisation Right-Speedtm





OPEX® Corporation, leader mondial dans le domaine de l'automatisation de nouvelle génération depuis près de 50 ans, présentera des technologies de pointe en matière d' automatisation de documents et de courrier , le 22 juin 2022, aux participants du Forum Europe de l'Association for Intelligent Information Management (AIIM) à Londres.

Le nouveau scanner haut volume Geminitm d'OPEX s'appelle « Right-Speedtm », il est doté d'une capacité de numérisation inégalée qui permet de numériser différents types de documents à des vitesses différentes sans avoir à changer d'équipement, ce qui permet de maximiser le débit et l'efficacité opérationnelle.

« Gemini numérise la plus vaste gamme de types, de tailles et de conditions de documents, et les traite à la vitesse adaptée à la tâche », a déclaré Scott Maurer, président d'OPEX International. « Que les documents aient besoin d'être scannés à haute vitesse, en fonction de la vitesse des paquets ou des flux de lots dédiés, Gemini est le scanner le plus polyvalent à ce jour sur le marché ».

Avec des vitesses de numérisation allant jusqu'à 240 pages par minute, le scanner Gemini est doté d'un double chargeur et d'une capacité de flux continu. Ses cinq bacs de tri programmables permettent des capacités de tri uniques et des documents faciles à manipuler. Les autres caractéristiques englobent la configurabilité du logiciel, la capacité d'évolution à l'avenir, le meilleur service de sa catégorie et un espace de travail ergonomique et personnalisable conçu pour améliorer le confort et la productivité de l'opérateur.

Idéal pour les bureaux de prestations de services, les BPO, les institutions gouvernementales, les organismes fiscaux, les fournisseurs de dossiers médicaux, les compagnies d'assurance, les cabinets d'avocats et bien d'autres secteurs encore, le scanner Gemini doté de la technologie « Right-Speed » a été dévoilé pour la première fois en avril aux États-Unis, lors de la conférence de l'AIIM 2022 à Denver, dans le Colorado.

« Nous sommes très excités à l'idée de présenter le scanner Gemini et la technologie "Right-Speed" aux clients de toute l'Europe à la recherche de solutions d'automatisation des documents pour pouvoir résoudre leurs problèmes commerciaux les plus urgents », déclare M. Maurer. « Nous avons développé nos installations, notre personnel et nos infrastructures afin de répondre aux besoins croissants d'automatisation des clients en Europe et dans le monde ».

Partenaire du Forum Europe de l'AIIM, OPEX sera la seule société à faire une démo de ses équipements en direct lors de l'événement.

Dans les prochains mois, OPEX pourra faire une démo du scanner Gemini et de la technologie « Right-Speed » dans les locaux de la société en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Les clients qui ne souhaitent pas se déplacer peuvent participer à des webinaires privés pour avoir des informations sur le scanner Gemini et sur le reste de la gamme existante d'OPEX pour l'automatisation des documents et du courrier, qui comprend la gamme Falcon® des scanners haut volume et à touche unique qui éliminent ou réduisent considérablement le temps de préparation.

Jouissant de plusieurs générations d'expertise industrielle, d'une expérience avérée en développement de capacités d'automatisation et d'ingénierie de pointe de premier ordre, et d'une réputation d'excellence, OPEX réinvente continuellement la technologie de l'automatisation pour aider ses clients à résoudre leurs plus grands problèmes commerciaux, aujourd'hui et demain. Depuis presque 50 ans, OPEX est un partenaire de confiance qui collabore étroitement avec ses clients pour développer des solutions personnalisées et évolutives.

OPEX est une société verticalement intégrée qui innove, conçoit, produit, commercialise et assure l'entretien de toutes ses solutions automatisées. Cela se traduit par le plus haut niveau de qualité des équipements, par des opérations fiables, la longévité des produits et une expérience client exceptionnelle.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web OPEX.com.

À propos d'OPEX

OPEX Corporation est un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération, qui fournit des solutions uniques et innovantes pour l'automatisation des entrepôts, des documents et du courrier. Avec son siège social à Moorestown dans le New Jersey, aux États-Unis, et ses installations à Pennsauken dans le New Jersey, Plano au Texas, en France, Allemagne, Suisse, au Royaume-Uni et en Australie, OPEX compte plus de 1 500 employés qui repensent et fournissent en permanence des solutions technologiques personnalisées et évolutives pour résoudre les problèmes commerciaux d'aujourd'hui et de demain.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

