Alkegen Battery Group exposera en juin à l'AABC Europe à Mayence et à The Battery Show à Stuttgart, en Allemagne





Alkegen, une plateforme leader dans les matériaux spécialisés créant des matériaux transformationnels pour batteries, annonce exposer à l'AABC Europe Conference à Mayence, et à The Battery Show Europe à Stuttgart, en Allemagne. Alkegen Battery Group s'attèle à fournir des innovations grâce à des matériaux avancés pour les barrières thermiques et la protection électrique des batteries lithium-ion, une technologie séparatrice de batterie, et un matériau révolutionnaire de batterie à anode en fibre de silicone (SiFAB®) permettant d'optimiser la densité énergétique, d'accélérer la recharge, et d'allonger l'autonomie de la batterie dans les véhicules électriques, les appareils électroniques portables et les systèmes de stockage énergétique. Alkegen, anciennement Unifrax et Lydall, est une plateforme unique en son genre de matériaux spécialisés consacrée à la santé humaine et à la durabilité.

Les capacités techniques d'Alkegen Battery Group soutiennent les partenariats avec les clients en s'appuyant sur une équipe mondiale d'ingénieurs, une expertise technique approfondie, et une collaboration avec la clientèle. Ces capacités uniques ont donné naissance à une équipe mondialement coordonnée d'ingénieurs et de concepteurs jouissant d'une présence dédiée dans chaque région, à des solutions conçues pour une installation et une gestion simplifiées, et à des solutions évolutives et personnalisées répondant aux exigences en termes de budget et de performance.

L'éventail de capacités techniques d'Alkegen inclut la conception, les tests, le prototypage et la production en série. L'équipe mondiale de conception utilise un logiciel de modélisation 3D pour collaborer avec les clients et optimiser la forme, l'intégration et la fonction. Des tests thermiques, mécaniques, environnementaux et de compression sont réalisés pour la validation des pièces et le développement de nouveaux produits. L'équipe d'ingénieurs met au point des prototypes de solutions de bloc et de cellule, conçues à l'origine pour valider la fonctionnalité des produits. Enfin, l'empreinte mondiale des sites certifiés IATF et les équipes d'ingénierie d'Alkegen promeuvent la mise à échelle par l'entremise de sites de production régionale en Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique.

Le portefeuille disruptif de batteries d'Alkegen comprend des solutions de cellule et de bloc. Les solutions de cellule, comme les séparateurs et les additifs, visent à améliorer la performance et la sécurité de la cellule, et incluent SiFAB, le matériau de batterie à anode en fibre de silicone d'Alkegen avec une capacité ultra élevée permettant une densité énergétique encore supérieure et une évolutivité exceptionnelle. La technologie SiFAB a été lancée l'an dernier et entrera en phase de production cet été. Alkegen propose également Inoviontm, un papier séparateur fibreux à grande surface qui accélère l'échange ionique. Alkegen offre également plusieurs solutions de bloc, notamment des produits légers à haute température conçus pour réduire la propagation de l'emballement thermique tout en fournissant des protections mécaniques, électriques et thermiques dans le bloc de batterie. Parmi les solutions innovantes de la société figurent également la batterie lithium-ion FyreBlockertm, les matériaux AlkeGeltm Aerogel et les matériaux de performance de batterie lithium-ion FyreWrap®. Ces innovations de cellule et de bloc ont de précieuses fonctions dans des industries et applications variées, depuis l'électronique portable jusqu'à la mobilité numérique, en passant par la robotique.

"Alkegen Battery Group travaille à fournir les dernières technologies et avancées de batterie en comptant sur sa longue tradition d'innovations de matériaux uniques afin de créer des produits et solutions supérieurs permettant à ses clients de relever les défis les plus complexes", déclare Adam Kelsall, directeur général, Alkegen Battery Group. "Ce portefeuille transformationnel présente de nombreuses opportunités pour Alkegen, avec des applications couvrant la protection anti-incendie pour batterie lithium-ion dans les véhicules électriques, créant une densité énergétique accrue et allongeant l'autonomie de la batterie, aussi bien dans les véhicules électriques que dans l'électronique grand public", déclare Kelsall.

Alkegen sera disponible pour parler de ces matériaux de batterie innovants durant le 2022 AABC Europe Show du 13 au 15 juin, à Mayence, et durant The Battery Show du 28 au 30 juin, à Stuttgart, en Allemagne. Les participants intéressés peuvent s'inscrire à des sessions pour rencontrer des experts d'Alkegen Battery Group durant les conférences en nous contactant à l'adresse [email protected].

À propos d'Alkegen

Alkegen, anciennement Unifrax et Lydall Materials, crée des matériaux spécialisés à haute performance utilisés dans des applications avancées telles que les véhicules électriques, le stockage d'énergie, la filtration, la protection contre les incendies et l'isolation haute température, entre autres. Alkegen est intégré verticalement sur de multiples plateformes technologiques de process conçues dans le but ultime d'économiser de l'énergie, de réduire la pollution et d'améliorer la sécurité des personnes, des bâtiments et des équipements dans le cadre de notre mission pour aider le monde à mieux respirer, à vivre plus vert et à aller plus loin que jamais. Alkegen possède 75 sites de production dans 12 pays et emploie plus de 9 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.alkegen.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 03:35 et diffusé par :