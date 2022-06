Hyundai Mobis organise un Tech Show à Paris pour démontrer des technologies automobiles de pointe





Exposer les dernières innovations et organiser des démonstrations de véhicule pour les constructeurs automobiles européens, du 14 au 15 juin en France .

Introduire 27 nouvelles technologies et présenter les technologies de nouvelle génération de freinage et de pilotage sur une piste de course automobile.

Avec une croissance à deux chiffres en Europe des trois dernières années, Mobis vise à diversifier son portefeuille avec AR HUD, Grille Lighting et RWS.

Lancement des campagnes de marketing technologique

SÉOUL, Corée du Sud et PARIS , le 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX: 012330) continue à développer rapidement sa présence dans le marché européen, avec des technologies ingénieuses liées à la conduite autonome, à l'info-divertissement et à l'électrification.

Hyundai Mobis organisera un Tech Show (Salon de technologie) pendant deux jours, du 14 au 15 juin, afin de présenter ses dernières innovations à ses clients. En plus d'introduire de nouveaux produits, MOBIS présentera également ses technologies phares avec des véhicules de démonstration.

Le Tech Show aura lieu au circuit JP Beltoise, un circuit de course automobile composé de pistes à grande vitesse, circulaires ou tout droit.

Parmi les 27 nouvelles technologies dévoilées par Hyundai Mobis figurent : l'affichage AR Head Up Displays (HUD), Grille Lighting, l'affichage Swivel Displays, le système In-Wheel Systems et le système Rear Wheel Steering systems (RWS). Le salon couvrira toutes les technologies essentielles dans le domaine de la conduite autonome, de l'électrification et de l'info-divertissement (IVI). Ces technologies, conçues pour être conformes aux strictes normes européennes en termes de qualité et de durabilité, seront intégrées dans les voitures électriques et les voitures hybrides légères 48v.

Selon Axel Maschka, Chef des ventes mondiales OE et Vice-président exécutif à Hyundai Mobis, « Hyundai Mobis augmentera le nombre de nouvelles commandes pour nos derniers produits pour répondre aux besoins des clients européens et lancera une variété de campagnes de marketing technologique. »

Afin d'augmenter davantage les points de contact avec les clients du monde entier, Hyundai Mobis a pris part à IAA(Salon de l'automobile international de l'Allemagne) en septembre 2021 ainsi qu'à CES, tenu à Las Vegas en janvier cette année. Hyundai Mobis a également mis en place de nouvelles organisations de gestion de comptes clés (KAM) dans l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon, en plus d'étendre son réseau de R&D composé d'experts en ingénierie de différents domaines automobiles afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des clients locaux.

À propos d'Hyundai MOBIS

Hyundai Mobis est le 7ème plus grand équipementier automobile mondial. Basée à Séoul, en Corée du Sud, la société a d'excellentes compétences dans les domaines des capteurs, de la fusion des capteurs dans les contrôleurs et de la conception de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Parmi ses produits figurent de divers composants d'électrification, des freins, des pièces de châssis, de suspension, et de pilotage, de l'airbag, des feux et des produits automobiles électroniques. Hyundai Mobis a son siège de R&D en Corée du Sud et dispose de 4 centres de technologie en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

