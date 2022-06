Cygnet Infotech devient membre de l'association OpenPeppol





Jette les bases de la mise en place de solutions mondiales de facturation électronique

AHMEDABAD, Inde, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Cygnet Infotech, une organisation technologique de premier plan, est désormais enregistrée en tant que membre de l'association OpenPeppol. OpenPeppol fournit des services pour les solutions de passation de marchés publics électroniques afin de normaliser les formats et d'échanger les documents nécessaires entre les entreprises de la manière la plus sécurisée. OpenPeppol compte des membres dans 41 pays, dont 32 pays européens, et les autres sont l'Australie, le Canada, la Chine, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour, les États-Unis et maintenant l'Inde, après l'adhésion de Cygnet Infotech.

Les industries à travers le monde sont confrontées à de multiples problèmes dans l'échange de documents, car elles ont leur propre ensemble de formats standard, différents protocoles d'échange de documents, de multiples façons de tester les messages et la validité des données. Pour éliminer ces difficultés, le modèle à quatre coins de Peppol permet un accès direct aux acheteurs et aux vendeurs pour l'échange sécurisé de documents standard via des points d'accès directs. Par exemple, les exportateurs de n'importe quel pays européen pourront désormais générer des factures électroniques à partir de n'importe quel format spécifique conforme à l'autorité de réglementation locale, comme le HMRC pour le Royaume-Uni, l'administration fiscale nationale pour la Pologne et autres, vers des formats conformes à Peppol en quelques minutes.

« Les pays du monde entier s'orientent vers la conformité à la facturation électronique. Par conséquent, l'intégration du cadre Peppol dans nos solutions est la base pour développer et mettre en oeuvre des solutions de facturation électronique pour tous les pays. Les sociétés multinationales et les exportateurs auront désormais la possibilité de s'appuyer sur nous en tant que point d'accès Peppol et effectuer des échanges commerciaux en toute simplicité. Cette évolution ira de pair avec nos solutions globales de conformité et d'automatisation fiscales telles que euVAT, la facturation électronique et d'autres produits technologiques pour l'Europe, le CCG, l'Inde et d'autres pays », a déclaré Niraj Hutheesing, fondateur et directeur général de Cygnet Infotech.

L'adhésion à Peppol est une étape importante pour Cygnet Infotech qui souhaite devenir un point d'accès, c'est-à-dire un fournisseur de services certifié Peppol. Une fois que le système de planification des ressources d'entreprise (ERP) de la société est intégré via un point d'accès, l'entreprise peut échanger des documents de facturation avec d'autres sociétés qui sont sur un réseau similaire. Cela permet aux entreprises de réaliser d'importantes économies.

Les exportateurs pourront échanger des documents de facturation conformes à Peppol à partir de leurs systèmes ERP, la source des données de facturation électronique. Cela facilitera les transactions avec les acheteurs connectés au réseau Peppol dans de nombreux pays, dans la mesure où Peppol continue de s'étendre à l'échelle mondiale.

Forte de son adhésion à OpenPeppol et de sa présence au Royaume-Uni et en Europe, Cygnet Infotech entend faciliter et automatiser les importations de données, simplifier la conformité et faciliter l'échange de documents.

À propos de Cygnet Infotech

Cygnet Infotech travaille avec des clients dans de nombreuses régions, dont l'Inde, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Afrique. Elle compte parmi ses clients des entreprises du classement Fortune 500, des entreprises de taille moyenne, des start-ups très dynamiques et des organismes gouvernementaux. Elle propose des solutions dans les domaines de la technologie fiscale et de la technologie financière, des produits tels que la signature électronique, la RPA, l'automatisation des essais et la gestion numérique des ventes sur le terrain, ainsi que des services d'ingénierie de produits. Pour en savoir plus sur Cygnet Infotech, consultez le site https://cygnet-infotech.com/

À propos d'OpenPeppol

OpenPeppol est une association internationale à but non lucratif de droit belge. L'objectif d'OpenPeppol est de permettre aux entreprises européennes d'effectuer facilement des échanges par voie électronique avec tout acheteur du secteur public européen dans le cadre de ses processus de passation de marchés.

Contact pour les médias

Rachna : [email protected]

Abhishek : [email protected]

Téléphone : +91 8108848822

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1834520/Cygnet_Infotech_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 02:30 et diffusé par :