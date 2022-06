FRANKLIN EMPIRE : NOUVEAU SIÈGE SOCIAL CERTIFIÉ LEED PAR MONTONI POUR SOUTENIR SA CROISSANCE





L'entreprise familiale mise sur ses employés et l'expérience client

LAVAL, QC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que MONTONI et Franklin Empire inc., le plus important distributeur de produits électriques indépendants au Canada, lancent la construction du nouveau siège social de la société afin de soutenir sa croissance. L'entreprise familiale de 4e génération célèbre son 80e anniversaire cette année. Dès l'été 2023, les employés de Franklin Empire s'établiront dans leurs nouvelles installations de près de 190 000 pi2, idéalement situées sur l'autoroute 40 à l'intersection de l'A-13 à Saint-Laurent - tout près des campus Ericsson et VSL développés par MONTONI. Le bâtiment permettra de tripler les espaces dédiés au stockage et de doubler l'espace de bureau, tout en améliorant l'expérience des clients ainsi qu'en offrant aux employés un environnement de travail certifié LEED adapté à la nouvelle réalité du marché du travail.

Les nouvelles installations ont notamment été réfléchies afin d'améliorer le quotidien des employés, en optant pour un design ouvert, chaleureux et abondant en lumière naturelle. De nombreux espaces de réunion rendront propices la collaboration, la formation ainsi que la tenue d'événements. La propriété intègrera un sentier cyclable et piétonnier, un gymnase, de nombreux espaces verts, une cafétéria avec une terrasse extérieure et un espace BBQ, ainsi qu'un accès prioritaire au CPE sur le campus Ericsson.

«?Depuis 80 ans, Franklin Empire mise sur un service à l'avant-garde et personnalisé aux besoins de ses clients. Ça a toujours été notre priorité. Avec notre nouveau siège social LEED réalisé par MONTONI, nous souhaitons offrir à nos employés un environnement de travail idéal pour poursuivre cette ambition et appuyer notre croissance des années futures.?»

- Bernie Backman, co-président de Franklin Empire

Certifié LEED

La gestion énergétique étant au coeur des activités de Franklin Empire, il était primordial pour l'entreprise de viser au minimum une certification LEED Argent pour son siège social. Reconnu à l'échelle internationale en matière de bâtiments durables, le distributeur certifie la durabilité des installations à travers leur conception, leur construction et leur exploitation. MONTONI étant un leader des bâtiments verts au Québec, l'association des deux entreprises était naturelle. Les nouveaux bureaux de Franklin Empire seront d'ailleurs utilisés comme salle d'exposition et comme inspiration pour les clients, qui pourront y voir les meilleurs produits et solutions offerts sur le marché.

«?Cette première collaboration avec Franklin Empire est en phase avec notre vision, alors qu'elle permet de poursuivre notre engagement envers la construction d'un patrimoine durable pour le Québec, tout en supportant la croissance d'une entreprise familiale bien de chez nous.?»

- Dario Montoni, président du Groupe MONTONI

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500?projets représentant plus de?20?millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30?centres corporatifs ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis plus de 20?ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction -- de l'excavation au design intérieur -- et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondé sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4,5?millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED.

Parmi les dernières réalisations du développeur figurent Espace Montmorency, un complexe multifonctionnel de plus de 450 millions de dollars situé sur la station de métro Montmorency à Laval, de même que l'acquisition, en 2019, du terrain de l'ancienne brasserie Molson, en partenariat avec Groupe Sélection et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, un développement de près de 6 millions de pieds carrés au centre-ville de Montréal.

Pour de plus amples d'informations : www.groupemontoni.com

À propos de Franklin Empire

Depuis 80 ans, Franklin Empire inc. contribue à façonner l'industrie de la distribution de produits électriques. Entreprise familiale de 4e génération, Franklin Empire inc. est le plus important distributeur de produits électriques indépendant au Canada, et le distributeur exclusif des produits industriels, d'automatisation, de contrôle et d'instrumentation Siemens au Québec et dans la majeure partie de l'Ontario. Avec ses plus de 545 employés, ses 23 succursales et ses 5 ateliers d'assemblage et de réparation au Québec et en Ontario, Franklin Empire jouit d'une réputation enviable dans les domaines de l'éclairage, des fournitures électriques, de la gestion énergétique, des moteurs électriques, du chauffage ainsi que des fils et câbles.

Pour de plus amples d'informations : www.FranklinEmpire.com

SOURCE Groupe Montoni (1995) Division Construction Inc.

