/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada lancera le système de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre du Canada/

GATINEAU, le 7 juin 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que des hauts fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique bilingue au sujet du système de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre du Canada. La séance a pour seul but de communiquer des renseignements contextuels sans mention des sources.

Activité : Séance d'information technique Date : Le mercredi 8 juin 2022 Heure : 10 h 30 (HAE) Lieu : Webinaire sur Zoom

Après la séance d'information technique, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, tiendra une conférence de presse sur le sujet, aux côtés de madame Carole Saab, cheffe de la direction de la Fédération canadienne des municipalités, et de monsieur Jacques Benoit, vice-président national - stratégie et développement des affaires chez WSP Global Inc.

Activité : Conférence de presse Date : Le mercredi 8 juin 2022 Heure : Midi (HAE) Lieu : Webinaire sur Zoom

Pour assister à la séance d'information technique et à la conférence de presse, les représentants des médias doivent s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

