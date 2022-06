Glasgow accueillera les finales de la Coupe Billie Jean King by BNP Paribas 2022





LONDRES, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- La Fédération internationale de tennis (FIT) a annoncé aujourd'hui que la Fédération britannique de tennis, Lawn Tennis Association (LTA) avait été sélectionnée pour accueillir les finales de la Coupe Billie Jean King by BNP Paribas 2022. Les finales seront disputées sur des surfaces dures en intérieur à l'Emirates Arena de Glasgow, en Écosse, les 8 et 13 novembre.

En tant que pays hôte, la Grande-Bretagne rejoindra l'Australie, la Belgique, le Canada, la République tchèque, l'Italie, le Kazakhstan, la Pologne, l'Espagne, la Slovaquie, la Suisse et les États-Unis parmi les candidats au titre de champion du monde 2022.

La finale de la Coupe du monde de tennis féminin verra ces 12 nations s'affronter dans quatre poules de trois nations, avec les quatre vainqueurs de poule qualifiés pour les demi-finales.

David Haggerty, président de la FIT, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir les finales 2022 de la Coupe Billie Jean King by BNP Paribas à Glasgow. La LTA a présenté une candidature brillante pour accueillir le tournoi. Elle a organisé avec succès la Coupe Davis à Glasgow, et nous avons hâte que la Coupe du monde de tennis féminin se déroule devant des passionnés de tennis du monde entier dans une atmosphère électrique, à l'apogée de la saison féminine de tennis. »

Anne Keothavong, Grande-Bretagne, capitaine de l'équipe de la Coupe Billie Jean King, a déclaré : « C'est une excellente occasion de populariser le tennis féminin et d'attirer l'attention sur le sport féminin. Toute l'équipe est très enthousiaste à l'idée de jouer à domicile et d'être vivement encouragée par le public toute la semaine. »

Scott Lloyd, directeur général de la LTA, a déclaré : « Nous avons annoncé notre ambition d'attirer plus d'événements majeurs en Grande-Bretagne et de rehausser le profil du tennis tout au long de l'année, et je suis ravi que Glasgow accueille les finales de la Coupe Billie Jean King ainsi que la phase de poules de la Coupe Davis. Les premières finales ont eu lieu en Grande-Bretagne en 1963, et c'est formidable que les finales aient de nouveau lieu ici pour la première fois depuis 1991. Cela nous donne une excellente occasion d'ouvrir le tennis à un public plus large et de nous créer des souvenirs particuliers dont nous espérons qu'ils inspireront la prochaine génération de joueurs. »

De plus amples renseignements concernant le tirage au sort et la billetterie suivront en temps voulu.

