LiveAction nomme Francine Geist au poste de nouvelle présidente-directrice générale





LiveAction, fournisseur mondial de premier plan de logiciels de contrôle et de sécurité de réseau, a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration de la société avait nommé Francine Geist au poste de présidente-directrice générale (PDG). En tant que professionnelle expérimentée du secteur des logiciels B2B, Geist a occupé le poste de directrice financière de LiveAction lorsqu'elle a rejoint la société en 2019, et a depuis assumé plusieurs responsabilités successives en tant que directrice d'exploitation et dernièrement en tant que présidente. Steve Stuut a quitté son poste de PDG, et il a été nommé président exécutif et membre du conseil d'administration de LiveAction.

« Ces dernières années, LiveAction a enregistré une croissance record, investissant massivement dans l'innovation de produits, et a continué de constituer une équipe de classe mondiale conçue pour aider les clients et partenaires à surmonter les défis de mise en réseau et de sécurité les plus complexes », a déclaré Steve Stuut, président exécutif de LiveAction. « C'est un honneur d'avoir exercé les fonctions de PDG de LiveAction, et d'avoir travaillé avec une dirigeante aussi talentueuse que Francine, dont la capacité de leadership s'est clairement manifestée dès son arrivée dans mon équipe. Elle s'est activement impliquée dans l'orientation stratégique de LiveAction, ce qui a permis à l'entreprise d'enregistrer une croissance record en 2021. Francine a dirigé plusieurs initiatives clés, notamment la transition vers un modèle logiciel par abonnement, ainsi que l'accent placé sur la réussite des clients, ce qui a contribué à augmenter de plus de 350 % les nouveaux revenus annuels récurrents nets. Sa compréhension approfondie du secteur de la mise en réseau et de la sécurité, combinée à ses compétences de leadership ainsi qu'à son expertise dans la direction d'équipes de commercialisation axées sur la performance, garantira pour l'entreprise la poursuite de cette dynamique à l'avenir. »

Geist possède plus de 25 ans d'expérience à des postes de haute direction, ayant supervisé la stratégie financière, les opérations et la commercialisation pour plusieurs entreprises de données et logiciels B2B. Avant de rejoindre LiveAction, elle a exercé les fonctions de directrice financière adjointe et de vice-présidente de la finance chez INTTRA, entreprise de réseaux et de logiciels destinés à l'industrie du transport maritime, où elle a dirigé la société dans le cadre d'une sortie et d'une vente réussies à E2Open. Elle a également occupé le poste de vice-présidente des opérations mondiales de vente et de la finance chez TravelClick, fournisseur mondial soutenu par capital-investissement, qui délivre des solutions de données basées dans le cloud destinées à maximiser les recettes hôtelières, et elle a travaillé 10 ans chez Dun & Bradstreet, fournisseur leader d'informations et de renseignements commerciaux B2B. Geist a débuté sa carrière chez Deloitte & Touche, et elle est titulaire d'un M.B.A. en finance de la Wharton School of Business de l'Université de Pennsylvanie.

« Le monde a connu des défis sans précédent ces deux dernières années, et le leadership de Steve en tant que PDG s'est révélé crucial pour la pérennité de LiveAction. Ses connaissances demeureront un atout précieux en tant que président exécutif et membre du conseil d'administration », a déclaré Mike Triplett, directeur général d'Insight Partners. « D'un autre côté, nous sommes ravis que Francine assume le rôle de PDG, et sommes confiants dans sa capacité à diriger cette prochaine phase de croissance pour LiveAction et ses clients. Elle est une dirigeante reconnue, qui a prouvé tout au long de sa carrière sa capacité à générer des résultats ainsi qu'à former des équipes solides. »

« Les entreprises leaders du monde entier utilisent les solutions de sécurité et de contrôle de la performance du réseau de LiveAction pour gagner en visibilité sur leurs réseaux et résoudre les problèmes rapidement. Grâce au lancement de ThreatEye NV plus tôt cette année, nous nous efforçons de fournir à nos clients une plateforme unifiée pour détecter et répondre aux incidents de sécurité », a déclaré Francine Geist, PDG de LiveAction. « Steve a accompli un travail fantastique en jetant les bases de la croissance future, et je m'engage à investir dans l'innovation de produits ainsi que dans l'excellence opérationnelle, afin de stimuler la croissance de l'entreprise et mieux accompagner nos clients et partenaires. »

À propos de LiveAction

LiveAction offre une visibilité inégalée sur les performances des réseaux et des applications, à partir d'un seul tableau de bord. Les entreprises ont ainsi l'assurance que leur réseau atteint les objectifs commerciaux mis en place, offre aux administrateurs informatiques une visibilité complète pour une meilleure prise de décision, et réduit le coût global des opérations. En unifiant et en simplifiant les collectes, les corrélations et les présentations de données de réseaux et d'applications, LiveAction permet aux professionnels réseau d'identifier, de traiter, et de résoudre les problèmes sur des réseaux de plus en plus vastes et complexes, de manière proactive et dans les plus brefs délais. Pour en savoir plus et découvrir comment LiveAction délivre une visibilité et une sécurité inégalées du réseau, rendez-vous sur https://www.liveaction.com.

À propos d'Insight Partners

Insight Partners est un investisseur mondial dans le secteur des logiciels, qui s'associe avec des startups de technologie, de logiciel et d'Internet à forte croissance, ainsi qu'avec des scale-ups opérant un changement transformatif dans leurs secteurs d'activité. Au 24 février 2022, la clôture de la récente levée de fonds de la société, Fund XII, permet de porter les actifs sous gestion réglementaires d'Insight Partners à plus de 90 milliards USD. Insight Partners a investi dans plus de 600 entreprises à travers le monde, plus de 55 de ses sociétés de portefeuille ayant été introduites en bourse. Basée dans la ville de New York, Insight possède des bureaux à Londres, Tel Aviv et Palo Alto. La mission d'Insight consiste à repérer, financer et travailler efficacement avec les dirigeants visionnaires en leur fournissant une expertise logicielle pratique et concrète pour favoriser leur réussite à long terme. Insight Partners rencontre les grands dirigeants d'entreprises de logiciels là où ils se trouvent dans leur parcours de croissance, de leur premier investissement jusqu'à leur introduction en bourse. Pour en savoir plus sur Insight et sur l'ensemble de ses investissements, rendez-vous sur www.insightpartners.com, ou suivez @insightpartners sur Twitter.

