WatchBox dévoile un concept immersif pour son salon de collectionneurs de New York et présente ses projets d'expansion à Londres et à Shanghai





La plateforme haut de gamme s'apprête à pénétrer de nouveaux marchés et à étendre ses services dans des zones clés pour les montres de luxe de collection

PHILADELPHIE, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- WatchBox, le leader mondial des montres de luxe de collection, a dévoilé aujourd'hui l'univers de son salon de collectionneurs de New York et présenté les grandes lignes de sa prochaine phase d'expansion. L'entreprise qui entame sa cinquième année continue d'accroître sa présence internationale : après avoir ouvert des emplacements à Zurich et Riyad au premier trimestre 2022, WatchBox annonce son arrivée à Londres et Shanghai au cours des six prochains mois.

« La stratégie d'expansion de WatchBox vise des régions qui font l'objet de prévisions de forte croissance dans le segment des montres de luxe », explique Justin Reis, CEO et cofondateur de WatchBox. « Nous nous réjouissons d'étendre notre présence physique au Royaume-Uni et en Chine, deux des cinq plus grands marchés horlogers mondiaux. Nous y introduirons notre précieux inventaire et notre modèle de conseil client. Londres comme Shanghai jouissent localement d'une forte culture horlogère et représentent des destinations phares pour les affaires. WatchBox aspire à devenir un second foyer pour les collectionneurs de montres du monde entier. »

Depuis sa fondation en 2017, WatchBox s'est développée aux États-Unis, à Hong Kong, à Singapour, en Suisse et au Moyen-Orient où une joint-venture avec Ahmed Seddiqi & Sons a permis d'établir la société à Dubaï et à Riyad. Dans le cadre de sa prochaine phase d'expansion, l'entreprise introduira son concept de salon de collectionneurs sur des marchés clés des États-Unis.

Grâce à sa collaboration avec Studio Mellone, un cabinet de design renommé, WatchBox cultive une expérience distinctive fondée sur l'approche d'Andre Mellone. Ce designer brésilien a forgé sa réputation en imaginant des espaces contemporains, chics et accueillants. Il a notamment réalisé de célèbres projets pour Thom Browne, Carolina Herrera, Jason Wu ou encore les équipements du 25 Park Row dans l'esprit d'un spa. Le concept d'Andre Mellone pour WatchBox sera transposé à New York, Miami, Los Angeles et Boca Raton. Le salon des collectionneurs de New York sera une véritable vitrine de l'entreprise, avec une ouverture prévue au 3ème trimestre 2022.

« Les anciens concepts de vente au détail, de réception et d'accueil fusionnent pour ne faire plus qu'un. les boutiques s'apparentent à des maisons ; les maisons s'apparentent à des hôtels... Tout est basé sur la convivialité, la ferveur et le sens du design », confie Andre Mellone. « Les espaces doivent être saisissants et stimulants, tout en étant confortables et pérennes. » Concernant son inspiration pour les emplacements WatchBox, Andre Mellone explique : « J'ai toujours été passionné par les aspects design des premiers James Bond. Ils revêtent un caractère sexy, décontracté, osé, ludique... Je me suis dit que cet esprit pourrait parfaitement convenir au concept de WatchBox. »

Le style signature de Mellone se déclinera dans un espace d'environ 460 mètres carrés au troisième étage de l'immanquable Fuller Building, situé à l'angle de la 57ème Rue et de Madison Avenue à Midtown, Manhattan. Le salon comprendra un espace événementiel avec des showrooms privés, une salle de réunion et des studios vidéo et de médias numérique. Un « laboratoire horloger » interactif permettra également aux visiteurs d'examiner et de se familiariser avec les collections de montres de WatchBox, en collaboration avec l'équipe dédiée de conseillers. Un riche agenda événementiel accompagnera l'ouverture prévue dans le courant de l'année.

« Au fur et à mesure que s'accroît l'expérience WatchBox dans le monde entier, une philosophie communautaire nous indique la voie à suivre », analyse Justin Reis. « Nos clients et nos conseillers sont animés par une passion commune pour l'horlogerie et le goût de la collection. Avec l'influence d'Andre, nous avons voulu créer des environnements immersifs qui enrichissent la vente au détail d'un aspect divertissant, d'un service personnalisé et de liens sociaux ; et les montres sont au coeur de cette expérience. »

WatchBox prévoit encore d'ouvrir dans le courant de l'année un emplacement au Boca Raton Resort dans le Design District de Miami ainsi qu'un vaste emplacement comprenant salon, showroom et espace événementiel à West Hollywood.

PHOTOS À TÉLÉCHARGER : https://bit.ly/WatchBoxExpansion

À PROPOS DE WATCHBOX

Fondée en 2017 par Justin Reis, Tay Liam Wee et Danny Govberg, WatchBox est la plateforme mondiale leader pour les montres de luxe de collection. L'entreprise propose un éventail soigneusement sélectionné de montres signées par les marques horlogères les plus réputées mais aussi par des horlogers indépendants émergents. Dans le cadre de ce modèle à stocks gérés, tous les modèles sont certifiés authentiques et assortis d'une garantie internationale de deux ans. Grâce à des conseillers dignes de confiance, une plateforme médiatique dynamique, une infrastructure numérique sans oublier des bureaux et salons implantés dans le monde entier, WatchBox propose un service de conciergerie haut de gamme à une communauté internationale de collectionneurs passionnés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thewatchbox.com.

CONTACT PRESSE

WatchBox: Caroline Kallman Joffe | [email protected] | +1 717 951 2259

WatchBox Switzerland: Susanne Hurni | [email protected] | +41 76 316 35 39

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1833490/0_WatchBox_Expansion_StudioMellone_images.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1026258/Watchbox_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 13:01 et diffusé par :