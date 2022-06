StorPool aide Namecheap à offrir une expérience utilisateur parfaite à ses clients





SOFIA, Bulgarie, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- StorPool Storage a annoncé aujourd'hui que Namecheap, le deuxième plus grand revendeur de noms de domaines au monde et hébergeur web mondial, avait choisi sa solution de stockage à définition logicielle dans le cadre de la nouvelle plateforme d'hyperconvergence qui améliore la vitesse et la fiabilité de ses services pour mieux fidéliser et attirer de nouveaux clients.

Avec plus de 13 millions de noms de domaines gérés et une solide gamme de services, Namecheap est le partenaire de confiance d'entreprises du monde entier. L'ancienne architecture de l'entreprise consistait en une flotte de serveurs bare metal à stockage local, qui occasionnait parfois des problèmes de « troubles de voisinage » lorsque les charges de travail des utilisateurs consommaient trop de ressources de serveur. Cela a pu entraîner des interruptions de service pour d'autres utilisateurs et des problèmes supplémentaires, tels que des points de défaillance et des indisponibilités au cours des mises à niveau des serveurs.

Dans l'optique de construire un service d'hébergement de nouvelle génération plus accessible et plus fiable, Namecheap a opté pour une solution de HCI grâce au logiciel de StorPool qui fonctionne avec des charges de travail sur des serveurs Supermicro équipés de processeurs AMD EPYCtm 7742 64 coeurs et des SSD NVMe

« Notre priorité absolue est d'assurer la sécurité des données de nos clients, a déclaré Max Semenyaka, directeur des opérations techniques chez Namecheap. C'est pourquoi nous avons choisi la solution StorPool, basée sur des processeurs AMD, qui permet des performances élevées ainsi qu'une tolérance aux pannes et des taux de données disponibles impressionnants. »

La nouvelle solution StorPool permet une amélioration significative des performances et donne d'excellents résultats sur des indicateurs clés, comme Namecheap le souhaitait. La solution offre une performance IOPS exceptionnelle à faible latence tout en consommant très peu de coeurs CPU et de mémoire, permettant une utilisation efficace des ressources matérielles.

La nouvelle infrastructure cloud offre la fiabilité et la disponibilité essentielles à Namecheap pour conserver ses clients et attirer de nouveaux utilisateurs. StorPool permet à Namecheap de réaliser des maintenances matérielles planifiées sans temps d'arrêt, d'accélérer les nouveaux déploiements de machines virtuelles et de garantir des performances maximales adaptées aux besoins. En outre, l'équipe d'exploitation de StorPool garantit une assistance rapide sur tous les aspects de la couche de stockage de Namecheap afin que son équipe technique n'ait plus à entretenir le système de stockage.

« Nous sommes heureux que l'un des plus grands hébergeurs web au monde nous ait choisis pour l'aider à obtenir un stockage primaire rapide et fiable déployé en parallèle du partage de l'hébergement des charges de travail, a déclaré Boyan Ivanov, PDG et cofondateur de StorPool Storage. La décision de Namecheap de passer à une architecture HCI avancée basée sur les processeurs AMD EPYCtm et la plateforme de stockage agile de StorPool leur a permis d'obtenir une pléthore d'avantages pour leurs clients. »

Pour en savoir plus sur la façon dont StorPool a aidé Namecheap à adopter les dernières technologies pour garantir la meilleure performance et la meilleure expérience utilisateur, consultez storpool.com/case-studies/Namecheap-AMD

À propos de StorPool Storage

StorPool est une plateforme de stockage primaire pour les infrastructures cloud à grande échelle. C'est le moyen le plus simple de convertir des serveurs standard en systèmes de stockage primaire. Son équipe a eu l'occasion de travailler avec divers types de clients : fournisseurs de services gérés, fournisseurs de services d'hébergement, fournisseurs de services de cloud, entreprises et fournisseurs SaaS. StorPool propose un logiciel accompagné d'un service entièrement géré qui transforme le matériel standard en systèmes de stockage rapides, hautement disponibles et évolutifs.

https://storpool.com/

