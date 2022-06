Mitsubishi Motors Corporation choisit Syncron Price pour améliorer sa stratégie de tarification des pièces détachées





L'entreprise de fabrication automobile de premier plan déploie Syncron Pricetm pour mener des opérations de gestion des prix plus efficaces et optimiser davantage les prix afin de maximiser les ventes et les bénéfices consolidés.

TOKYO, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- Syncron, le plus grand leader mondial privé de solutions SaaS de gestion intelligente du cycle de vie des services, a annoncé aujourd'hui que Mitsubishi Motors Corporation (MMC), a choisi Syncron Pricetm comme technologie sous-jacente de sa stratégie de tarification des pièces de rechange.

L'importance du secteur des pièces de rechange est largement reconnue pour sa corrélation directe avec une rentabilité élevée et la satisfaction des clients, car le comportement des consommateurs évolue, passant de la vente à des modèles d'abonnement et des produits aux services.

Des changements similaires se produisent également dans l'industrie manufacturière, qui subit les effets de l'évolution des styles de consommation et des technologies, comme l'arrêt précoce de la production de pièces en raison du raccourcissement des cycles de vie et l'émergence de nouveaux types de composants numériques liés à la numérisation. Dans ce contexte, la tâche consistant à prévoir le volume de la demande et à optimiser le prix approprié devient de plus en plus difficile. De nombreuses entreprises ont encore recours à la saisie manuelle dans Excel ou se fient à l'intuition et à l'expérience, ce qui entraîne un écart croissant entre les problèmes à résoudre et l'environnement commercial actuel.

Afin de mettre en place des opérations de tarification plus efficaces et plus précises, MMC a cherché une solution qui puisse être utilisée comme système de base pour les opérations de gestion de la tarification pendant un certain temps.

« Après une comparaison des fonctions sur la base de nos exigences, nous avons décidé de choisir Syncron, qui jouit de la plus haute réputation en tant que fournisseur de solutions, qui a un large éventail d'activités au Japon et qui offre la meilleure assistance », a déclaré M. Tsuyoshi Sasaki, responsable de la promotion des projets informatiques, division informatique mondiale de Mitsubishi Motor Corporation. « Syncron est la meilleure solution pour nous. De plus, nous apprécions le fait de disposer désormais d'une solution qui évoluera comme un produit à l'avenir. »

Syncron Price est une solution de pointe en matière de tarification des pièces de rechange qui exploite les conditions du marché en temps réel, les coûts des intrants et les perspectives concurrentielles pour aider les fabricants à améliorer leur productivité, à réduire leurs coûts et à gagner un temps précieux pour se concentrer sur la gestion et le suivi de situations complexes et non standard.

« En tant que l'un des constructeurs automobiles les plus importants et les plus fiables au monde, Mitsubishi fait face à un paysage de gestion des prix des pièces de rechange particulièrement complexe. Il y a tant d'UGS, tant de variables à prendre en compte pour satisfaire les clients tout en protégeant ses marges », a déclaré Anneliese Schulz, directrice des ventes chez Syncron. « Heureusement, Syncron a été conçu pour transformer les défis les plus complexes des fabricants sur le marché des pièces de rechange en facteurs de différenciation concurrentielle. Nous ne pourrions pas être plus honorés de nous associer à une marque mondialement respectée comme Mitsubishi pour optimiser la satisfaction de ses clients et sa stratégie de prix - à court et à long terme. »

Pour en savoir plus sur Syncron Price, consultez le site www.syncron.com/price .

À propos de Mitsubishi Motors Corporation

Mitsubishi Motors Corporation (TSE : 7211), membre de l'Alliance Renault-Nissan, est une entreprise automobile mondiale basée à Tokyo, au Japon, qui emploie plus de 30 000 personnes et qui est présente dans le monde entier grâce à ses usines de production au Japon, en Thaïlande, en Indonésie, en Chine continentale, aux Philippines, au Vietnam et en Russie. Mitsubishi Motors possède un avantage concurrentiel dans le domaine des VUS, des camionnettes et des véhicules électriques hybrides rechargeables, et convient aux conducteurs ambitieux prêts à défier les conventions et à adopter l'innovation. Depuis la production de son premier véhicule il y a plus d'un siècle, Mitsubishi Motors est un chef de file en matière d'électrification. L'entreprise a lancé le i-MiEV, le premier véhicule électrique produit en série au monde en 2009, suivi de l'Outlander PHEV - le premier VUS électrique hybride rechargeable au monde en 2013. En juillet 2020, l'entreprise a annoncé un plan d'affaires triennal visant à introduire des modèles plus compétitifs et avant-gardistes, notamment l'Eclipse Cross (modèle PHEV), le tout nouvel Outlander et le tout nouveau Triton/L200.

Pour plus d'informations sur Mitsubishi Motors, veuillez consulter le site web de la société

https://www.mitsubishi-motors.com/en/

À propos de Syncron

Syncron permet aux principaux fabricants et distributeurs de tirer parti de la nouvelle économie mondiale de services. Nous améliorons la rentabilité des entreprises du secteur des pièces de rechange, optimisons le fonds de roulement, améliorons la fidélité des clients et permettons à nos clients de réussir leur transition vers les futurs modèles économiques axés sur les services. Grâce à ses investissements de pointe dans l'IA et le ML, Syncron offre le premier portefeuille de solutions intégrales de gestion du cycle de vie des services (SLM), intelligentes, innovantes, approuvées par les clients et complètes. L'offre de Syncron comprend des solutions de premier plan telles que : l'inventaire des pièces de rechange, le prix, le temps de fonctionnement des équipements, la garantie, le contrat de service et la gestion des services sur le terrain. Fournies sur la plateforme cloud Connected Service Experience (CSX) de Syncron, nos solutions permettent à nos clients de se démarquer de la concurrence grâce à des expériences de service après-vente exceptionnelles, tout en améliorant sensiblement les revenus et les bénéfices des fabricants ou des distributeurs. Les plus grandes marques au monde font confiance à Syncron, ce qui en fait le plus grand leader mondial privé en matière de solutions SaaS de gestion intelligente du cycle de vie des services. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site syncron.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832423/Syncron_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 08:05 et diffusé par :