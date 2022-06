Hillstone Networks apporte de la cyber-résilience à ses clients grâce à un portefeuille de solutions robuste





Hillstone Networks, un fournisseur de premier plan de solutions de cybersécurité innovantes et accessibles, a annoncé aujourd'hui la disponibilité mondiale de son portefeuille simplifié qui assure la cyber-résilience en sécurisant les actifs essentiels contre les cyberattaques sophistiquées et multiformes, empêchant les attaques de s'étendre en surface.

De nos jours, la main-d'oeuvre et les charges de travail exigent de la souplesse, un service de qualité et surtout de la protection. Les solutions de sécurité doivent être tout aussi flexibles et offrir une cyber-résilience de niveau entreprise. Les solutions de Hillstone Networks sont passées d'une plateforme de sécurité réseau, incluse dans le Magic Quadrant de Gartner dans la catégorie for Pare-feux d'entreprise pendant 8 années consécutives, à un portefeuille robuste qui offre une cyber-résilience, de la périphérie au cloud, ainsi que tous les services connexes, à plus de 23 000 clients à travers le monde.

À la RSAC 2022 de San Francisco, Hillstone présentera sa vaste gamme de solutions à travers les initiatives suivantes :

SD-WAN : Hillstone Secure SD-WAN sécurise les réseaux sans frontières d'aujourd'hui en offrant une visibilité granulaire et une application au niveau de toutes les interactions à travers tous les points d'entrée du réseau, avec la possibilité d'approfondir pour mieux cerner le comportement des utilisateurs, des appareils et des accès.

ZTNA (Zero Trust Network Access, Accès au réseau zéro confiance) : La solution Hillstone ZTNA sécurise l'accès à distance pour les déploiements de télétravail d'aujourd'hui, ou pour les industries fortement réglementées dont les données sont sensibles et qui doivent sécuriser leur périmètre edge en évolution. Des contrôles d'accès granulaires permettent une application précise des privilèges, où que la personne se trouve.

La solution Hillstone ZTNA sécurise l'accès à distance pour les déploiements de télétravail d'aujourd'hui, ou pour les industries fortement réglementées dont les données sont sensibles et qui doivent sécuriser leur périmètre edge en évolution. Des contrôles d'accès granulaires permettent une application précise des privilèges, où que la personne se trouve. Microsegmentation : Hillstone CloudHive protège les applications natives du cloud et basées sur le cloud pour les équipes de développement/opérations qui s'appuient sur la portabilité des applications et les microservices, et pour les fournisseurs de services cloud pour lesquels la mutualisation peut être risquée sans procéder à une segmentation ou à une isolation de l'accès au réseau. La prise en charge de VMware et d'OpenStack offre une portabilité multiplateforme sur les clouds.

CWPP (Cloud Workload Protection Platform, Plateforme de protection des charges de travail) : Hillstone CloudArmour protège les applications cloud exécutées dans des environnements cloud publics ou multiples, en s'intégrant aux environnements et processus CI/CD et DevOps existants avec une visibilité complète de la pile d'applications. Protégez les hôtes bare metal, les machines virtuelles, les conteneurs et les charges de travail sans serveur.

Hillstone CloudArmour protège les applications cloud exécutées dans des environnements cloud publics ou multiples, en s'intégrant aux environnements et processus CI/CD et DevOps existants avec une visibilité complète de la pile d'applications. Protégez les hôtes bare metal, les machines virtuelles, les conteneurs et les charges de travail sans serveur. NDR (Network Detection and Response, Détection et réponse sur le réseau) : Hillstone sBDS offre une surveillance continue du réseau grâce à une plateforme de détection et de réponse sur le réseau basée sur l'IA qui collecte et agrège les données de trafic réseau, applique l'analyse comportementale et l'IA/ML, et fournit des informations aux équipes de sécurité à partir d'une vue unique.

XDR (Extended Detection and Response, Détection et réponse étendues) : Hillstone iSource regroupe toutes les activités clés, y compris la détection des menaces, l'investigation, la réponse et la chasse aux menaces en temps réel à partir d'une plateforme unique, et la solution permet de bénéficier d'une visibilité étendue sur toutes les données pertinentes relatives aux menaces provenant des points de terminaison des appareils, ainsi que sur les applications, les réseaux et les dispositifs de sécurité, y compris les dispositifs tiers.

« La cyber-résilience est la capacité de l'infrastructure à résister à une tempête d'attaques incessantes et à rebondir rapidement. L'infrastructure cyber-résiliente transforme la sécurité traditionnelle, qui est souvent rigide, statique et peu pratique, en un plan de sécurité modernisé et agile, adaptatif, dynamique et réaliste. C'est la vision de Hillstone et cela se reflète dans les solutions que nous proposons au marché », a déclaré Tim Liu, directeur technique et co-fondateur de Hillstone Networks.

« L'environnement d'infrastructure informatique typique d'aujourd'hui est de nature très désagrégée et présente des défis complexes en matière de sécurité. Selon moi, Hillstone Networks propose une suite de solutions de cybersécurité améliorées par l'IA/ML conçues pour offrir une visibilité et une facilité de déploiement, ainsi que simplifier la gestion continue grâce à l'intégration dans les cadres SecOps existants », a confié pour sa part Will Townsend, vice-président et analyste principal, Réseaux et pratiques de sécurité, Moor Insights & Strategy.

À propos de Hillstone Networks

Les solutions innovantes et accessibles de cybersécurité de Hillstone Networks remodèlent la sécurité de l'entreprise, permettant la cyber-résilience tout en réduisant le coût total de possession. Bien notée par les meilleurs analystes et considérée comme digne de confiance par les entreprises mondiales, Hillstone offre une visibilité complète, une intelligence supérieure et une protection rapide pour visualiser, comprendre et agir contre les cybermenaces multicouches et à plusieurs niveaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hillstonenet.com.

