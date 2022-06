Le gouvernement du Canada rend hommage à William H. Wilson et au regretté Paris K. Sahlen en tant que Héros de chez nous





CALGARY, AB, le 6 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire connaître l'histoire des personnes, des lieux et des événements qui ont contribué à la richesse et à la diversité du patrimoine canadien, notamment en célébrant le 77e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale en 2022.

Samedi, le 4 juin, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a rendu hommage à William H. Wilson et au regretté Paris K. Sahlen par l'intermédiaire du programme Héros de chez nous de Parcs Canada. La cérémonie commémorative a eu lieu aux Musées militaires de Calgary, en présence de dignitaires et de membres des familles.

Capitaine de vaisseau (à la retraite) William H. Wilson, O.M.M, CStJ, AOE, M.S.M, CD

William H. Wilson est Officier de l'Ordre du mérite militaire et est connu dans sa collectivité à Calgary sous le surnom de « M. Marine ». Parmi les faits saillants de son remarquable parcours dans la Marine, mentionnons son service à titre d'artilleur antiaérien à bord du NCSM Ottawa lors du jour J en 1944, de commandant de l'unité de la Réserve navale du NCSM York à Toronto, de capitaine de vaisseau honoraire de la 1re Escadre de sous-marins du Canada à Halifax ainsi que de capitaine de vaisseau honoraire du 4e Groupe des opérations maritimes de la côte Ouest. Au fil de ses décennies de service, M. Wilson a également contribué de façon exceptionnelle à la préservation de l'histoire et des artefacts navals du Canada afin qu'ils puissent être étudiés et appréciés par les générations futures. C'est par dévouement pour l'éducation des jeunes qu'il apporte son soutien aux cadets de la Marine royale canadienne et aux cadets de la ligue navale. Il en va de même pour sa participation à la création du Musée naval de l'Alberta, ouvert en 1988, puis des Musées militaires de Calgary, qui constituent le plus grand musée interarmées de l'Ouest canadien. Il a également contribué à créer un lien unique entre la province de l'Alberta, la ville de Calgary et le NCSM Calgary.

Paris K. Sahlen, CD

Paris K. Sahlen a quitté la Marine après quatre ans de service, mais son coeur est toujours resté auprès des Forces. Il a ensuite rejoint la réserve navale à Calgary en tant qu'officier au sein du 22e corps de cadets de la Marine royale canadienne et a exercé une immense influence sur de nombreux jeunes dans le cadre de ses fonctions. Toute sa vie, sa détermination à contribuer à la préservation et à la promotion du riche patrimoine naval du Canada restera au premier plan. Pendant des décennies, M. Sahlen a été un mentor et un leader qui a consacré son temps et son énergie à développer des liens entre les vétérans, les jeunes et la Marine. Figure clé dans la création du Musée naval de l'Alberta, il a fièrement servi de liaison officieuse entre la nouvelle frégate NCSM Calgary (FFH 335) dès sa mise en service en 1995 et sa ville éponyme, tissant des liens au fil des ans et malgré la distance entre l'équipage du navire et toute la communauté navale de Calgary. M. Sahlen est décédé à Calgary en décembre 2018.

William H. Wilson et Paris K. Sahlen s'ajoutent à une liste croissante de Canadiens et Canadiennes qui ont été reconnus pour leur contribution aux Forces armées canadiennes et pour leur dévouement à la préservation et à la promotion du patrimoine naval du Canada.

Héros de chez nous est une initiative nationale lancée en 2015 menée par Parcs Canada qui vise à reconnaître et à commémorer des personnes aux réalisations exceptionnelles ou qui ont apporté une contribution remarquable aux Forces armées canadiennes et qui ont un lien avec les lieux administrés par Parcs Canada ou avec le mandat de Parcs Canada de protéger et de mettre en valeur l'histoire du Canada et son patrimoine naturel. À ce jour, plus de 130 Canadiens et Canadiennes de tout le pays ont été reconnus.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de reconnaître William H. Wilson et Paris K. Sahlen comme des Héros de chez nous pour leurs importantes contributions et leur dévouement à la préservation et à la protection du patrimoine naval du Canada. En faisant connaître l'histoire exemplaire des Héros de chez nous à la population canadienne, nous exprimons notre gratitude pour leur service et créons un héritage dont les Canadiens et Canadiennes se souviendront et dont ils tireront des leçons pour les générations à venir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« L'un des rôles de Parcs Canada est de faire le récit du patrimoine riche et diversifié du Canada grâce à son réseau de lieux historiques nationaux et à des initiatives telles que Héros de chez nous. Je vous invite à en apprendre davantage sur nos plus récents Héros de chez nous, le capitaine de vaisseau William H. Wilson et Paris K. Sahlen, ainsi que sur les nombreux autres Canadiennes et Canadiens honorés dans le cadre de ce programme commémoratif. »

Ron Hallman

Président et directeur général de Parcs Canada

« Au nom de la Marine royale canadienne, je suis très heureux que le capitaine de vaisseau (à la retraite) William H. Wilson et Paris K. Sahlen soient honorés en tant que Héros de chez nous. Leur service militaire et leur contribution inestimable à la Marine pendant de nombreuses décennies ont non seulement rapproché des générations de Canadiens et Canadiennes de leur Marine, mais ont également remonté le moral d'innombrables marins. Leurs réalisations sont une source d'inspiration pour nos membres, et le fait d'être reconnus comme Héros de chez nous garantit que leur héritage sera aussi connu de la population canadienne longtemps encore. »

Vice-amiral Angus Topshee

Commandant, Marine royale canadienne

Les faits en bref

La Marine royale canadienne a nommé William H. Wilson capitaine honoraire en 1992. Il a également reçu la Médaille des amiraux en 2008 et l'Ordre d'excellence de l' Alberta en 2013.

capitaine honoraire en 1992. Il a également reçu la Médaille des amiraux en l'Ordre d'excellence de l' en 2013. Paris K. Sahlen a reçu de nombreuses récompenses, dont la Médaille du souverain pour les bénévoles et la Médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II en 2012. Il a également été nommé capitaine d'armes honoraire du NCSM Calgary en avril 2018. Paris K. Sahlen est décédé le 29 décembre 2018.

a reçu de nombreuses récompenses, dont la Médaille du souverain pour les bénévoles et la Médaille du jubilé de diamant de la en 2012. Il a également été nommé capitaine d'armes honoraire du NCSM en avril 2018. est décédé le 29 décembre 2018. Les Musées militaires de Calgary , en Alberta , constituent le plus grand musée interarmées de l'Ouest canadien et le deuxième musée militaire en importance au pays.

, en , constituent le plus grand musée interarmées de l'Ouest canadien et le deuxième musée militaire en importance au pays. Le gouvernement du Canada invite les jeunes et leurs familles à explorer les lieux de Parcs Canada, l'entrée étant gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins, et à en apprendre davantage sur l'histoire de notre pays - des phares aux champs de bataille, des quartiers historiques aux contributions des Autochtones au Canada , un éventail incroyable d'histoires et de lieux à découvrir vous attend.

