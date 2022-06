Cuisine Solutions, leader mondial et pionnier des produits alimentaires sous vide haut de gamme, a annoncé un investissement de 250 millions de dollars de la part de Bain Capital





STERLING, Virginie, et BOSTON, Massachusetts, 6 juin 2022 /CNW/ - Cuisine Solutions Inc, le leader et pionnier mondial des produits alimentaires sous vide haut de gamme, a annoncé aujourd'hui un investissement de 250 millions de dollars de la part de Bain Capital pour accélérer sa croissance et son expansion mondiale. L'investissement minoritaire permettra d'asseoir davantage l'autorité de Cuisine Solutions dans la catégorie des aliments sous vide, de fournir des ressources supplémentaires pour soutenir l'innovation accélérée de ses produits, et d'étendre ses activités au niveau national et international, ainsi que l'empreinte manufacturière mondiale de la société au-delà des États-Unis, de la France et de la Thaïlande.

Cuisine Solutions continuera à exercer ses activités sous la direction de l'équipe de gestion existante, dirigée par Felipe Hasselmann, chef de la direction, et Stanislas Vilgrain, président du conseil d'administration, qui restent des propriétaires importants de l'entreprise, en plus de la famille Vilgrain qui conserve une participation majoritaire.

Basée à Sterling, en Virginie, Cuisine Solutions est la plus grande entreprise de produits sous vide au monde et un partenaire de premier plan en matière d'innovation culinaire, avec des sites en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Reconnue par les plus grands chefs et cuisines du monde, l'entreprise est le chef de file de la production et de la réflexion sur la technique innovante de cuisson lente qu'elle a lancée, perfectionnée et popularisée. Cuisine Solutions fournit des produits alimentaires préparés sous vide à des clients du monde entier dans les domaines de la restauration, des services de bord, de l'armée et de la vente au détail, notamment Amtrak, Costco, Dunkin', Hilton Hotels & Resorts, Panera et Starbucks, parmi de nombreux autres leaders du secteur.

« Notre avenir, qui était déjà prometteur avant ce partenariat stratégique, l'est maintenant encore plus car nous voyons une marge de manoeuvre importante pour stimuler notre croissance et notre expansion grâce à une innovation continue dans plusieurs catégories de produits », a déclaré M. Hasselmann. « Nous sommes fiers d'être le chef de file dans l'art et la science du sous vide, qui est la réponse à tant de défis auxquels nos clients sont confrontés à l'intérieur et à l'extérieur de la cuisine. Cet investissement nous permettra de faire évoluer rapidement notre infrastructure de fabrication mondiale et nos partenariats commerciaux et de fortifier notre chaîne d'approvisionnement, créant ainsi une échelle supplémentaire pour répondre aux besoins croissants de nos partenaires mondiaux qui comptent sur nos produits chaque jour à des dizaines de milliers d'endroits. »

« Ma vision, lorsque j'ai fondé Cuisine Solutions, était d'être le meilleur innovateur et producteur alimentaire dans notre domaine, de développer les meilleurs partenariats possibles, et de faire parler notre réputation grâce à notre qualité, notre envergure et notre innovation », a déclaré M. Vilgrain. « Le fait qu'une entreprise d'investissement de classe mondiale du calibre de Bain Capital soutienne notre vision témoigne du succès de notre mission initiale et de l'avenir passionnant de notre industrie. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli depuis nos modestes débuts en 1990 jusqu'à aujourd'hui et j'ai hâte de construire avec Bain Capital une entreprise de produits alimentaires innovante de premier plan pour l'avenir. »

« Stanislas, Felipe et l'équipe de direction ont accompli un travail remarquable pour faire de Cuisine Solutions un chef de file incontestable sur le marché en pleine croissance du sous vide, reconnu par de nombreux grands chefs du monde entier. La gamme unique d'innovations culinaires de l'entreprise offre une qualité et une cohérence accrues, une meilleure sécurité alimentaire et des coûts réduits, ce qui est une situation gagnante pour ses clients dans l'environnement macroéconomique actuel », a déclaré Cristian Jitianu, directeur général de Bain Capital. « Nous sommes ravis de nous associer à Cuisine Solutions et de soutenir les plans de croissance de l'équipe de direction tout en améliorant la proposition de valeur en tant que partenaire privilégié en matière d'innovation culinaire pour des marques de premier ordre dans les domaines de la restauration, de la vente au détail, du voyage et de l'hôtellerie », a ajouté Jeffrey Chung, directeur chez Bain Capital.

Bain Capital a une longue histoire de partenariat avec des entreprises des secteurs de la consommation, de la vente au détail et de la restauration pour accélérer leur croissance. Parmi les investissements de la société dans les secteurs de la restauration, des services alimentaires et de l'épicerie figurent Advantage Solutions (NASDAQ: ADV), Bloomin' Brands (NASDAQ: BLMN), Brakes Group Food Distribution, Burger King (NYSE: QSR), Dessert Holdings, Dunkin' Brands Inc., Domino's Pizza (NYSE: DPZ), Gail Bakery, Retail Zoo, Skylark Restaurants et Valeo Foods.

La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2022 et est soumise aux conditions de clôture habituelles.

Moelis & Company LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif et agent de placement unique et McDermott Will & Emery a agi en tant que conseiller juridique de Cuisine Solutions dans le cadre de la transaction. BofA Securities a agi en tant que conseiller financier et Kirkland and Ellis en tant que conseiller juridique de Bain Capital.

À propos de Cuisine Solutions

Dirigée par une équipe internationale de chefs primés, Cuisine Solutions est le premier fabricant mondial de produits sous vide, la technique innovante et précise de cuisson lente que la société a développée, perfectionnée et popularisée il y a plusieurs décennies. Réputée pour son innovation, l'entreprise a lancé des produits sous vide dans un large éventail de catégories, notamment les protéines, les sauces, les produits à base de céréales et de plantes, ainsi que ses très populaires bouchées aux oeufs. Ses produits sous vide pasteurisés ont une durée de conservation de 18 mois à l'état congelé, de six jours à l'état décongelé, et peuvent être cuits au four en quelques minutes seulement. Cela permet aux cuisiniers en restaurant et à domicile de gagner du temps et de simplifier la complexité de tout défi lié à la chaîne d'approvisionnement, et constitue une solution parfaite pour réduire considérablement les déchets et les coûts de main-d'oeuvre. Basée à Sterling, en Virginie, Cuisine Solutions approvisionne plus de 22 000 restaurants et 6 000 détaillants, ainsi que de grandes compagnies aériennes et des hôtels. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.cuisinesolutions.com .

À propos du sous vide

Le sous vide est une technique de cuisson innovante dans laquelle les aliments sont mis sous vide et chauffés dans de l'eau jusqu'à ce qu'ils soient cuits à la perfection. En 1971, Bruno Goussault (qui deviendra plus tard le scientifique en chef de Cuisine Solutions) a mis au point le sous vide comme moyen d'améliorer la texture et la saveur des aliments cuits, tout en préservant leur intégrité naturelle. Bruno Goussault a découvert que l'approche sous vide, qui consiste à cuire lentement les aliments à une température légèrement inférieure à la température habituelle dans des sachets sous vide spécialement conçus à cet effet, permettait d'améliorer sensiblement la saveur et de réduire le rétrécissement des aliments par rapport aux méthodes de cuisson traditionnelles. L'héritage de Cuisine Solutions dans le domaine du sous vide, et son innovation continue dans la science, a permis à l'entreprise de fournir de manière constante des produits de qualité restaurant qui sont reconnus et appréciés par les grands chefs et les gourmets avertis du monde entier.

À propos de Bain Capital

Bain Capital, LP est l'une des principales entreprises privées d'investissement non traditionnel multi-actifs au monde, qui crée un effet durable pour ses investisseurs, ses équipes, ses entreprises et les communautés dans lesquelles elle vit. Depuis notre création en 1984, nous avons mis à profit nos connaissances et notre expérience pour nous développer organiquement dans de nombreuses catégories d'actifs, notamment le capital-investissement, le crédit, les fonds publics, le capital-risque, l'immobilier et d'autres domaines d'intérêt stratégique. L'entreprise possède des bureaux sur quatre continents, emploie plus de 1 300 personnes et gère un actif d'environ 160 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.baincapital.com .

