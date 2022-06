Lowe's Canada amasse près de 1,5 M$ en 2022 en soutien aux enfants malades





Le 5 juin, le réseau Lowe's Canada a présenté un chèque de 590?000 $ lors du téléthon Opération Enfant Soleil 2022, en plus de faire un don de 880?000 $ à Children's Miracle Network

La collecte de fonds s'est déroulée du 28 mars au 8 mai dans les magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt et dans les magasins affiliés participants, ainsi qu'en ligne

BOUCHERVILLE, QC, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Lowe's Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant quelque 450 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, a mis fin à une autre campagne couronnée de succès au profit d'Opération Enfant Soleil (OES) et de Children's Miracle Network (CMN) en dévoilant une partie de ses résultats pour 2022 lors du téléthon OES le 5 juin dernier. Grâce à l'engagement des équipes des magasins Lowe's, RONA et Réno-Dépôt et des magasins affiliés participants, à la générosité des clients et aux dons de la communauté de fournisseurs, le réseau a amassé plus de 1?470?000 $ pour les deux organismes cette année.

« Au cours des dernières années, il est devenu évident que nous avons tous intérêt à appuyer le système de santé de nos communautés. C'est pourquoi, encore une fois cette année, nos équipes ont uni ses efforts pour soutenir la collecte de fonds au bénéfice de CMN et d'OES, et ce, non seulement pour montrer leur engagement auprès des fondations de leur hôpital local, mais aussi pour faire une différence dans la vie de leurs voisins et donner aux enfants de leur communauté la chance de poursuivre leurs rêves », a déclaré Mélanie Lussier, directrice, Communications externes et développement durable chez Lowe's Canada. « Chez Lowe's Canada, notre objectif est de servir les Canadiens et les Canadiennes dans leurs projets, que ce soit pour rénover leur maison ou pour construire une vie qui n'est pas définie par une maladie. Nous tenons à remercier toutes les personnes - clients, fournisseurs et associés - qui ont contribué au grand succès de la campagne de cette année. »

Une campagne significative qui redonne à la communauté

La campagne de cette année était encore plus significative pour le réseau Lowe's Canada, puisqu'elle était représentée par deux associé(e)s : Jessy Intine et sa mère, Ramona Paul. Lorsque Ramona a appris que sa fille avait reçu un diagnostic de cancer à l'âge de 7 ans, elle s'est jointe à l'équipe de Lowe's Canada pour obtenir la flexibilité dont elle avait besoin afin d'être présente pour sa famille pendant cette période difficile. Quinze ans plus tard, Jessy est non seulement en parfaite santé, mais elle s'épanouit également en tant que directrice adjointe de magasin. « C'est incroyable de voir que nos amis et collègues ne ménagent aucun effort pour soutenir la cause et de savoir que nous travaillons pour une entreprise qui est déterminée à faire une différence », a ajouté Jessy.

La campagne a eu lieu du 28 mars au 8 mai en magasin et en ligne, en plus d'être prolongée jusqu'au 27 mai pour les Pros sur les chantiers. Tous les fonds amassés iront directement aux fondations de la région où ils ont été donnés dans le but de soutenir le travail de 14 hôpitaux pour enfants et contribuer à offrir des soins de pointe aux enfants partout au pays.

Résultats Children's Miracle Network Opération Enfant Soleil Événement-bénéfice du Forum des fournisseurs 360?000 $ Collecte de fonds 2022 550?000 $ 560?000 $ Grand total 1?470?000 $

La rénovation résidentielle au service du système de santé au Québec

Encore une fois cette année, Lowe's Canada a mis son expertise et son réseau dans le secteur de la rénovation résidentielle au service de la Maison Enfant Soleil en tant que fournisseur officiel de matériaux. Grâce à la générosité de 16 de ses fournisseurs et à une contribution corporative, le réseau a maximisé sa commandite, ce qui a largement contribué à minimiser le coût de construction de la maison. De plus, les magasins participants du Québec ont vendu des billets de tirage pour une chance de gagner la belle maison, signée Bonneville. Les efforts combinés ont permis de remettre le chèque de 590?000 $.

Un partenariat de 5 ans aux résultats intéressants

Lowe's Canada soutient les missions d'Opération Enfant Soleil et de Children's Miracle Network depuis 2018. Au cours des cinq dernières années, et même lors de situations sans précédent, le travail des équipes et les dons des clients et des fournisseurs ont permis d'amasser plus de 4,7 M$ destinés aux fondations d'hôpitaux pour enfants partout au Canada.

« Les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada et Children's Miracle Network sont incroyablement reconnaissants du soutien de Lowe's Canada visant à améliorer la santé des enfants du Canada, pour que nous puissions améliorer la santé du Canada », a déclaré Mark Hierlihy, président et chef de la direction des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. « Lowe's Canada et ses équipes attentionnées ont contribué de façon significative au progrès des services de santé destinés aux enfants en montrant leur engagement envers notre mission qui vise à poser les bons gestes pour que chaque enfant puisse vivre la vie la plus heureuse et épanouie possible. »

À propos d'Opération Enfant Soleil

Grand rassembleur des Québécois autour de la cause des enfants malades depuis 35 ans, Opération Enfant Soleil appuie leur guérison partout dans la province, peu importe leur maladie. De la sensibilisation à la prévention, en passant par les investigations, le diagnostic, les équipements utilisés lors des traitements ou les soins ambulatoires à la maison, Opération Enfant Soleil accompagne les enfants et leur famille à travers toutes les étapes. Grâce aux sommes recueillies, une centaine de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux régionaux, où les petits peuvent être soignés près de leur famille, ainsi que dans les grands centres pédiatriques, qui peuvent se doter de technologies de pointe et aménager des espaces chaleureux. Des sommes sont également versées à des organismes chaque année pour la réalisation de plus de 50 projets liés à la prévention de la maladie chez les jeunes par le biais de l'activité physique et des saines habitudes de vie. À ce jour, c'est près de 288 millions de dollars qui ont été remis partout au Québec grâce à la générosité des donateurs, à l'appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez le www.operationenfantsoleil.ca.

À propos de Children's Miracle Network

Children's Miracle Network® recueille des fonds et fait de la sensibilisation pour ses 170 hôpitaux membres, dont 14 sont situés au Canada. Les dons sont injectés directement dans les localités où ils ont été récoltés pour financer des traitements cruciaux, des services de soins, de l'équipement médical pédiatrique et de la recherche. Les partenaires et programmes de Children's Miracle Network® appuient sa mission, qui est de sauver et d'améliorer les vies du plus grand nombre d'enfants possible. Apprenez-en plus sur l'importance du soutien communautaire pour les hôpitaux pour enfants, trouvez votre hôpital membre du réseau et découvrez comment donner là où les miracles se produisent au www.childrensmiraclenetwork.ca

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 19 millions de transactions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de plus de 96 milliards de dollars américains pour l'exercice 2021, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent près de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associé(e)s. Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert quelque 450 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires et sous diverses enseignes, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associé(e)s, en plus d'environ 5 000 employé(e)s au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

