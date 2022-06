StoneRidge étend sa présence en Saskatchewan en s'associant à K5 Insurance Inc.





ANCASTER, Ontario, 3 juin 2022 /CNW/ - SIB Corp., un important fournisseur indépendant de services d'assurance et de consultation opérant sous le nom de StoneRidge Insurance Brokers (« SIB »), dont les plateformes comprennent un courtage d'assurance, un MGA/MGU, une offre de services dans le domaine des avantages collectifs et une société de réglage, s'est associé à K5 Insurance Inc. (« K5 »), élargissant ainsi sa présence en matière d'assurance personnelle et d'assurance commerciale au Manitoba et en Saskatchewan.

K5 offre des services complets de courtage d'assurance à ses clients dans les Prairies depuis 1967. Disposant de trois établissements, K5 offre un éventail de produits d'assurance personnelle et commerciale dans le but de fournir les renseignements et les produits dont un client a besoin pour prendre des décisions éclairées à des prix concurrentiels.

« Nous sommes ravis de faire partie de la famille StoneRidge; ce nouveau départ pour K5 nous donnera accès à d'autres marchés, produits et ressources. Nous croyons que le fait de nous intégrer à StoneRidge nous permettra de répondre aux besoins de nos clients et d'offrir des primes concurrentielles pour trouver la bonne solution », a déclaré Mike Klassen, président de K5.

« Nous sommes extrêmement chanceux d'accueillir Mike et K5 au sein de la famille SIB. Cette transaction témoigne de notre volonté constante de devenir une maison de courtage nationale. SIB a réalisé trois transactions jusqu'à présent en 2022, et trois autres devraient être conclues dans les 60 prochains jours », a indiqué Ted Puccini, président et chef de la direction de SIB.

Depuis son partenariat en novembre 2019 avec CIVC Partners, LP, une société de capital-investissement privée ( www.civc.com ), K5 est le douzième investissement effectué par SIB. SIB s'engage à rechercher activement d'autres occasions de partenariat et d'acquisition et est déterminée à croître de façon organique et au moyen d'investissements au Canada.

À propos de SIB

Pour de plus amples renseignements sur l'approche de SIB en matière de partenariat et d'investissement, veuillez consulter le site www.stoneridgeinsurance.ca/partnerplatform .

Personne-ressource pour les médias :

Trevor Cruise, 416 894-6429

SOURCE StoneRidge Insurance Brokers

Communiqué envoyé le 3 juin 2022 à 21:57 et diffusé par :