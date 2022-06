Toshiba a été nommée Leader dans le classement « Évaluation mondiale 2022 des fournisseurs de logiciels de point de vente dans le secteur du commerce de détail et des magasins de proximité » d'IDC MarketScape





Toshiba Global Commerce Solutions, leader dans les technologies des commerces de détail en termes de parts de marché, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été nommée Leader dans le classement : « Évaluation mondiale 2022 des fournisseurs de logiciels de point de vente dans le secteur du commerce de détail et des magasins de poximité (doc. #US46743220, mai 2022) » d'IDC MarketScape

« Nous sommes honorés d'être reconnus en tant que leader », a déclaré Rance Poehler, Président et Directeur Général de Toshiba Global Commerce Solutions. « Nous évoluons rapidement vers un nouveau monde dans lequel les points de contact en magasin doivent être interconnectés de façon homogène afin de créer lesexpériences d'achat personnalisées et cohérentes que les consommateurs attendent désormais - au passage en caisse et dans tout le magasin. Aujourd'hui, nous travaillons en étroite collaboration avec les enseignes pour accélérer cette transformation en unifiant les canaux et en digitalisant leurs magasins avec notre plateforme et nos solutions de commerce ELERA, leur permettant ainsi de s'adapter et d'évoluer rapidement pour offrir une expérience d'achat exceptionnelle. »

IDC MarketScape est le premier outil d'évaluation des fournisseurs du secteur de l'informatique qui fournit une évaluation quantitative et qualitative approfondie du marché des technologies. Cette étude IDC MarketScape 2022 évalue les capacités et les stratégies des fournisseurs de solutions logicielles pour les points de vente qui ont une présence significative dans le monde sur le segment du commerce alimentaire. Un élément clé de l'évaluation est la façon dont les acheteurs informatiques perçoivent les avantages des logiciels points de vente pour satisfaire les besoins uniques et en constante évolution des magasins de proximité ainsi que la stratégie et l'engagement des fournisseurs pour l'innovation afin de garantir aux commerçants une réussite omnicanale continue.

« Les acteurs performants ont besoin d'accroître la visibilité et la démocratisation des données qui proviennent de chaque point de contact client », a remarqué Margot Juros, directrice de recherche, sur les stratégies mondiales des technologies du commerce de détail, pour IDC dans l'évaluation. « Un élément différentiateur clé parmi les leaders dans ce domaine est la capacité de fourniren temps réel des données exploitables pour permettre aux commerces alimentaires d'apporter des changements significatfs au niveau du magasin. »

Le rapport souligne les points forts clés de Toshiba :

Présence mondiale : « Toshiba Global Commerce Solutions se distingue par sa présence mondiale, sa large base installée de systèmes points de vente, sa vision et sa feuille de route omnicanales solides, sa longue expérience en matière d'innovation, et sa capacité démontrée à répondre aux besoins en évolution des entreprises, qui font de Toshiba un compétiteur redoutable. »

Un commerce unifié de niveau supérieur : « La plateforme ELERA de Toshiba se distingue de ses nombreux concurrents par son adoption de technologies modernes sur l'ensemble de la plateforme pour faire franchir un nouveau palier au commerce unifié, notamment l'IoT, l'analyse/la visualisation des données et la vision par ordinateur. Son architecture de microservices permet une interaction transparente des applications choisies par l'enseigne sur tous les canaux tout en maintenant une expérienceutilisateur commune sur l'ensemble de la plateforme (avec ou sans tête). »

Flexibilité : « Toshiba offre aux commerces une grande flexibilité pour les paiements depuis la plateforme, en agissant comme un connecteur entre le point de vente et les passerelles de paiement. Les enseignes peuvent utiliser une passerelle de paiement existante ou la passerelle Toshiba, éliminant ainsi le besoin de recourir à des fournisseurs tiers intermédiaires. »

À propos de l'IDC MarketScape :

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est destiné à donner une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des télécommunications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise un système de notation rigoureux basé sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs, qui donne une illustration graphique unique du positionnement de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres, capacités et stratégies de produits et de services, ainsi que les facteurs de succès actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de TI et de télécommunications peuvent être comparés de façon concrète. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés, des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Toshiba Global Commerce Solutions

En termes de parts de marché, Toshiba Global Commerce Solutions est leader mondial en technologies dédiées aux points de vente, et le premier choix des enseignes pour les solutions de commerce unifié. En collaboration avec notre réseau mondial de partenaires commerciaux dédiés, nous faisons progresser l'avenir du commerce de détail grâce à des solutions innovantes qui améliorent l'engagement client, transforment l'expérience en magasin et accélèrent la transformation numérique. Pour en savoir plus, consultez le site commerce.toshiba.com et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

