Notre planète, nos droits : la CDPDJ lance l'appel à candidatures du Prix Droits et Libertés 2022

MONTRÉAL, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a lancé ce matin l'appel à candidatures pour l'édition 2022 du Prix Droits et Libertés. Sous le slogan « Notre planète, nos droits », cette édition se penche sur le droit à l'environnement, la justice environnementale et la lutte contre les changements climatiques. Le dépôt des candidatures qui débute aujourd'hui en amont de la Journée mondiale de l'environnement, est ouvert jusqu'au vendredi 15 juillet et se fait en ligne sur la page : www.cdpdj.qc.ca/pdl.

« Nous souhaitons à travers cette édition promouvoir le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité, protégé par l'article 46.1 de la Charte des droits et libertés de la personne. Le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques (GIEC) insiste sur l'urgence d'agir maintenant. Et il existe de nombreuses actions et initiatives québécoises qui font avancer la protection de l'environnement et la lutte contre la crise climatique » a affirmé Philippe-André Tessier, président de la CDPDJ.

Les initiatives recherchées défendent ou font la promotion du droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité. Elles peuvent prendre différentes formes : plaidoyer, sensibilisation et éducation, ou encore des projets axés sur des solutions concrètes.

Un jury d'exception

La Commission se réjouit d'avoir réuni un jury d'exception qui se penchera sur les candidatures cet été :

Léa Ilardo, analyste de politiques climatiques à la Fondation David Suzuki, porte-parole COP 25 ,

, Samuel Rainville , conseiller principal aux relations avec les Premiers Peuples à l'Université de Montréal, porte-parole COP 26 ,

, conseiller principal aux relations avec les Premiers Peuples à l'Université de Montréal, porte-parole , Paule Halley , professeure de droit à l'Université Laval , titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement,

, professeure de droit à l'Université , titulaire de la Chaire de recherche du en droit de l'environnement, Bruno Sioui , professeur retraité de l'UQAT et membre de la CDPDJ

, professeur retraité de l'UQAT et membre de la CDPDJ Philippe-André Tessier , président de la CDPDJ

Toute personne ou tout organisme qui souhaite présenter une candidature doit remplir le formulaire de mise en candidature disponible en ligne : www.cdpdj.qc.ca/pdl. Les dossiers complets de mise en candidature doivent parvenir à la Commission avant le vendredi 15 juillet 2022 à 17h.

À propos du Prix Droits et Libertés

La Commission décerne le Prix Droits et Libertés depuis 1988, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la personne qui marque l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. Le Prix vise à souligner le travail exceptionnel de personnes et d'organismes dont les réalisations contribuent à la défense et à la promotion des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

