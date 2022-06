La Banque CIBC fait un don de 20 000 $ pour venir en aide aux victimes de l'inondation des Territoires du Nord-Ouest





TORONTO, le 3 juin 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle fait un don de 20 000 $ à Centraide des Territoires du Nord-Ouest pour venir en aide à Hay River et à la Première Nation Kát?'odeeche des Territoires du Nord-Ouest, où l'eau glacée a causé des inondations sans précédent et mis des milliers de résidents en danger.

« La situation à Hay River et dans la Première Nation Kát?'odeeche est vraiment dévastatrice. Les inondations dans la région du South Slave ont chassé des centaines de familles de leurs maisons, nuit à des entreprises et endommagé d'autres infrastructures essentielles, a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales à la Banque CIBC. Nous nous joignons à nos clients et aux membres de notre équipe de Hay River pour veiller à ce que les gens de cette région aient immédiatement accès à des ressources essentielles alors qu'ils commencent à récupérer. »

La Banque CIBC encourage les Canadiens à aider les personnes dans le besoin en faisant un don à Centraide dans les Territoires du Nord-Ouest. Les fonds amassés permettront de veiller à ce que les gens de Hay River et de la Première Nation Kát?'odeeche reçoivent l'aide nécessaire immédiatement.

