Air Transat s'associe à 4Ukraine.ca pour transporter des Ukrainiens déplacés au Canada





MONTRÉAL, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Air Transat annonce un partenariat avec 4Ukraine.ca pour aider des Ukrainiens déplacés par la guerre à se relocaliser au Canada. Air Transat offrira des places disponibles aux ressortissants ukrainiens sur ses vols au départ de Paris et de Londres principalement vers Montréal ou Toronto. 4Ukraine.ca prendra en charge les taxes et les frais d'aéroport. En plus de mettre en oeuvre un programme de billets d'avion basé sur des dons, 4Ukraine.ca s'appuie sur un processus rigoureux d'examen des dossiers, de vérification des antécédents des familles d'accueil et de prospection d'emploi pour les Ukrainiens qui s'installent au Canada.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Air Transat dans le cadre de cette initiative, a déclaré Anna Chif, cofondatrice et directrice de 4Ukraine.ca. Ce partenariat est d'une importance capitale pour les Ukrainiens qui souhaitent venir au Canada. L'offre d'Air Transat, combinée à notre processus minutieux et aux dons privés que nous recevons, offre une solution viable qui garantit que les Ukrainiens qui viennent au Canada sont en sécurité et prêts à vivre ici. Cette entente qui nous donnera accès à un nombre important de sièges nous permet d'augmenter de façon exponentielle l'impact de nos dons. »

Air Transat, qui a déjà permis à plusieurs familles à s'envoler vers le Canada, souhaite ainsi continuer à soutenir les efforts humanitaires en Ukraine. « Il était important pour nous de soutenir la relocalisation des Ukrainiens avec une organisation qui facilite chaque étape du processus, en mettant l'accent sur la sécurité de cette population vulnérable qui a déjà fait face à un traumatisme important », a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

Ce partenariat vient en complément de la campagne de financement lancée par Transat auprès de ses employés et de ses clients en mars pour soutenir SOS Villages d'Enfants, un partenaire caritatif de longue date qui a rapidement intensifié son intervention en Ukraine pour répondre aux besoins critiques des enfants et des familles vulnérables touchés par le conflit. « Ce partenariat avec 4Ukraine.ca s'ajoute à notre soutien à SOS Villages d'Enfants, ce qui nous permet d'apporter notre aide aux Ukrainiens déplacés à l'intérieur de l'Ukraine, ainsi qu'à ceux qui ont fui le pays et souhaitent s'installer au Canada » a ajouté Mme Guérard.

Jusqu'à maintenant, 4Ukraine.ca a recueilli plus de 65 000 $ en dons et conclu un partenariat avec FlightHub pour des vols d'une valeur de 100 000 $. Pour soutenir les familles et rendre cette offre accessible à un plus grand nombre d'Ukrainiens admissibles, les Canadiens peuvent faire un don directement sur le site Web de 4Ukraine.ca. Les employeurs qui veulent embaucher des Ukrainiens et les particuliers qui souhaitent accueillir des Ukrainiens sont invités à visiter le site 4Ukraine.ca pour plus de renseignements.

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales et canadiennes. Tout au long de leur voyage ou de leur séjour, elle s'emploie à servir ses clients avec passion et convivialité et à leur offrir une prestation parfaitement sécuritaire. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable (TSX : TRZ).

À propos de 4Ukraine.ca

4Ukraine.ca est un organisme sans but lucratif enregistré au fédéral, dont la mission est d'aider plus de 5 000 Ukrainiens déplacés à s'établir au Canada. 4Ukraine.ca fonctionne par l'intermédiaire de la très populaire communauté en ligne CANADA - Host Ukrainians, qui compte plus de 85 000 personnes, et aide à trouver un emploi, à payer les billets d'avion et à vérifier les antécédents des familles d'accueil.

SOURCE Transat A.T. Inc.

Communiqué envoyé le 3 juin 2022 à 08:30 et diffusé par :