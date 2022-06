Règlement d'une revendication territoriale historique avec la Nation Siksika





SIKSIKA, AB, le 2 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau et le chef de la Nation Siksika, Ouray Crowfoot, ont participé à une cérémonie au parc historique Blackfoot Crossing, en Alberta, pour annoncer la signature d'un règlement historique d'une revendication territoriale d'une valeur de 1,3 milliard de dollars - l'un des plus importants accords du genre conclus au Canada.

Ce règlement vise à redresser les torts passés, qui remontent à plus d'un siècle, lorsque le gouvernement du Canada a rompu la promesse qu'il avait faite dans le cadre du Blackfoot Treaty (Traité no 7) et retiré illégalement près de la moitié des terres de réserve de la Nation Siksika pour les vendre aux colons, y compris certaines des terres agricoles et minérales les plus productives. Aux termes de ce règlement, une indemnisation financière sera versée à la Nation Siksika afin de régler plusieurs revendications territoriales en suspens et les litiges connexes.

Le règlement annoncé aujourd'hui changera de manière concrète la vie des membres de la Nation Siksika. Il permettra de créer des occasions d'investir dans des projets de développement communautaire, culturel et économique.

D'un bout à l'autre du pays, le gouvernement du Canada s'emploie à remédier aux torts historiques et aux répercussions durables du colonialisme, en plus de soutenir le processus de guérison des Premières Nations. L'élaboration conjointe de ce règlement avec la Nation Siksika contribuera de manière importante à faire progresser la réconciliation et le renouvellement de la relation de nation à nation fondée sur le respect mutuel, la coopération et le partenariat.

Citations

« Aujourd'hui, nous réparons un tort commis par le gouvernement du Canada. Nous sommes parvenus à cet accord grâce aux efforts de défense inlassables déployés par la Nation Siksika pendant plus de 60 ans et au leadership dont elle a fait preuve pour réparer ce tort historique. C'est aussi l'occasion de nous tourner vers le futur, alors que nous bâtissons ensemble un avenir meilleur, fondé sur le dialogue de nation à nation, le partenariat et le respect. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Pour aller de l'avant en tant que pays, nous allons travailler ensemble pour réparer les torts du passé. Ce règlement historique conclu avec la Nation Siksika témoigne de notre engagement à redresser les injustices et à bâtir une nouvelle relation. Les célébrations d'aujourd'hui marquent un tournant dans notre relation avec la Nation Siksika, alors que nous poursuivons nos efforts pour renforcer notre relation et aider la Nation Siksika à réaliser sa vision d'un avenir meilleur pour ses membres. »

-- L'hon. Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les membres de la Nation Siksika attendent depuis 1910 que cette affaire soit réglée. Je tiens à le préciser : le Canada ne donne pas 1,3 milliard de dollars aux Siksika. Le Canada répare un tort commis il y a plus d'un siècle, lorsqu'il a retiré illégalement 115 000 acres de terres qui avaient été attribuées aux Siksika et commis d'autres actes illégaux. Maintenant que cette affaire est réglée, l'indemnisation qui en découle peut aider la Nation Siksika à établir une véritable souveraineté financière et à offrir davantage de possibilités à ses membres. Ce dossier a été déposé au tribunal en 1960 sous la direction du chef Clarence McHugh. De nombreux dirigeants et techniciens ont travaillé sans relâche pendant plusieurs décennies pour en arriver à ce jour. Je veux prendre le temps d'exprimer ma gratitude envers les dirigeants qui nous ont précédés et les autres ancêtres qui ont aidé à bâtir les fondations dont nous bénéficions aujourd'hui. »

-- Ouray Crowfoot, chef de la Nation Siksika

Faits saillants

La cérémonie de signature d'aujourd'hui a lieu sur les Blackfoot Treaty Flats, où le Blackfoot Treaty (Traité no 7) a été signé en 1877 entre le gouvernement du Canada et cinq Premières Nations, dont la Nation Siksika.

La revendication relative à la cession de 1910 porte sur 115 000 acres de la réserve des Siksika et de certains droits miniers pris par le Canada.

Le règlement annoncé aujourd'hui donne également suite à des revendications de longue date liées au district d'irrigation de la rivière Bow, à la revendication du Canadien Pacifique et à d'autres griefs historiques liés aux terres.

Aux termes du règlement, la Nation Siksika peut, au fil du temps, acquérir jusqu'à 115 000 acres de terres pour les ajouter à sa réserve de terres, dans le cadre d'accords de gré à gré.

Différentes étapes doivent être franchies avant qu'un terrain puisse recevoir le statut de réserve, notamment des consultations avec les municipalités et d'autres groupes autochtones.

La revendication territoriale a été déposée au tribunal pour la première fois en 1960 par la Nation Siksika.

En 2008, des pourparlers exploratoires ont été entamés entre la Nation Siksika et le Canada afin de résoudre cette affaire sans avoir recours aux tribunaux.



En novembre 2021, les négociateurs des parties ont paraphé un accord de règlement.



En décembre 2021, les membres de la Nation Siksika ont approuvé le règlement lors d'un scrutin communautaire. Plus de 77 % des électeurs admissibles qui ont voté étaient en faveur du règlement.



En avril 2022, la Nation Siksika et le Canada ont signé le règlement.

À ce jour, le Canada a réglé plus de 590 revendications particulières au moyen de règlements négociés avec les Premières Nations du pays. Cela comprend plus de 180 revendications réglées par la négociation depuis 2016.

