METAFORA lance METAflow, une plateforme d'analyse de cytométrie numérique unique en son genre





METAFORA Biosystems, une société qui exploite sa plateforme de cytométrie en flux alimentée par l'IA pour générer des DIV plus performants et des thérapies cellulaires plus efficaces, a annoncé aujourd'hui le lancement de METAflow, qui offre la puissance d'une suite d'algorithmes non supervisés très avancés grâce à un modèle de flux de travail simple et élégant accessible à tout utilisateur, allant du niveau débutant à l'utilisateur avancé. Logiciel cloud permettant le regroupement multidimensionnel automatisé des données de cytométrie en flux, METAflow marque une avancée spectaculaire par rapport aux solutions existantes, sous-optimales, quelles que soient les compétences en matière de traitement des données.

Vincent Petit, CEO de Metafora, a déclaré : « Les scientifiques et les biologistes analysent aujourd'hui les données de cytométrie en flux soit manuellement, par une stratégie dite de blocage, soit par un mélange de prétraitement manuel des données et de déploiement d'une série d'algorithmes. De nombreux essais et erreurs se produiront avant de trouver les bons paramètres et d'obtenir des résultats pertinents. En revanche, METAflow offre un nouveau moyen aux utilisateurs d'atteindre les populations souhaitées en à peine quelques clics. Notre version bêta a recueilli de nombreux éloges lors des tests, et nous nous réjouissons de déployer METAflow auprès de la communauté de recherche au sens large ».

L'équipe de cytométristes et de mathématiciens de METAFORA a réussi à développer un logiciel d'une robustesse inégalée et une interface homogène, complète et conviviale. En un mot, METAflow fournit des résultats objectifs, reproductibles et traçables, le tout sur une plateforme numérique collaborative.

Metafora pense que METAflow permettra à des centaines de milliers de cytométristes en flux de passer de la lourde sélection manuelle séquentielle au regroupement multidimensionnel automatisé afin d'obtenir des données plus objectives dans un délai vraiment beaucoup plus court. En fin de compte, les utilisateurs seront en mesure d'exploiter et d'extraire le meilleur des ensembles de données de plus en plus nombreux générés par la cytométrie conventionnelle, de masse ou spectrale.

METAflow utilisé à des fins de recherche uniquement est initialement lancé sur le marché de la recherche. L'étape suivante fera découvrir une version de qualité clinique destinée à être utilisée en recherche clinique et en programme de routine.

Venez nous rendre visite sur notre stand 344 à CYTO, la réunion annuelle de la Société internationale pour l'avancement de la cytométrie, du 3 au 7 juin, au Philadelphia Convention Center, Philadelphie, Pennsylvanie.

À propos de Metafora

Les réactifs exclusifs de METAFORA Biosystems et ses algorithmes de pointe permettent de détecter la « reprogrammation métabolique » induite au cours de nombreux processus pathologiques. En évaluant et en détectant les anomalies dans leur demande énergétique, la technologie innovante de la société évalue les besoins en nutriments des cellules de manière simple, rapide et reproductible.

La société prépare le lancement européen en 2022 de son premier test diagnostique, METAglut1, pour établir un diagnostic précoce de la maladie de De Vivo, un trouble neurométabolique pédiatrique rare pour lequel un diagnostic précoce peut être transformateur. En outre, Metafora développe sa plateforme DIV pour un certain nombre d'indications oncologiques. Au-delà du diagnostic in vitro, l'entreprise a deux autres piliers : un logiciel d'intelligence artificielle pour soutenir le déploiement des tests de cytométrie en flux, et une solution afin d'accroître l'efficacité clinique des thérapies cellulaires et réduire les coûts de fabrication.

www.metafora-biosystems.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 14:25 et diffusé par :