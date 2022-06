mAbxience poursuit le renforcement de sa capacité de fabrication avec le bioréacteur à usage unique d'ABEC





ABEC, un fournisseur mondial de solution et services d'ingénierie destinés à la fabrication biotechnologique, annonce que mAbxience installera dans son site BPF à León, Espagne, un bioréacteur CSR de 4 000L d'ABEC supplémentaire. Suite à la livraison du premier bioréacteur CSR de 4 000L en 2021, mAbxience a de nouveau retenu la technologie à usage unique innovante d'ABEC afin d'augmenter son activité et sa capacité CDMO.

En avril 2022, et après avoir été notamment approuvé en Europe, au Canada et au Japon, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé une demande de licence biologique (BLA) pour bevacizumab-maly, qui a été développé par mAbxience et représente le troisième biosimilaire approuvé aux États-Unis. Alliant innovation et technologie R&D de pointe, mAbxience s'engage à améliorer l'accès des patients à des traitements vitaux. Avec ce bioréacteur CSR 4 000L supplémentaire, mAbxience bénéficiera d'une productivité de culture cellulaire encore supérieure et d'une évolutivité accrue de transfert des processus.

"La croissance soutenue de mAbxience sur le marché des biosimilaires témoigne de la valeur de nos partenariats stratégiques, comme celui avec ABEC", déclare Emmanuelle Lepine, PDG de mAbxience. "Alors que nous nous tournons vers l'avenir des soins de santé, nous sommes ravis d'être à l'avant-garde de pratiques durables qui amélioreront l'accès à des médicaments cruciaux."

"ABEC reste en tête du secteur en apportant une échelle et une productivité renforcées à la fabrication à usage unique", déclare Scott Pickering, président du conseil et PDG d'ABEC. "Nous sommes fiers de continuer à soutenir la croissance de mAbxience grâce à notre technologie CSR innovante."

À propos d'ABEC

Depuis 1974, ABEC est un leader mondial des solutions et services d'ingénierie destinés au secteur manufacturier de l'industrie biotech. La majorité des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde sont des clientes d'ABEC. De nombreux traitements de pointe sont développés grâce à des procédés et des équipements conçus, fabriqués, installés et entretenus par ABEC. La valeur exceptionnelle d'ABEC repose sur sa longue expérience, ses capacités internes exhaustives, son approche personnalisée et flexible, et sa crédibilité à long terme. Qu'il s'agisse d'accroître ou d'améliorer les capacités ou les installations existantes, les solutions clés en main et les services de soutien proposés par ABEC réduisent le coût global et le délai de mise sur le marché tout en garantissant une productivité maximale. Pour plus d'informations sur ABEC, rendez-vous sur abec.com, contactez-nous à l'adresse e-mail [email protected] et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de mAbxience

MAbxience est une société biopharmaceutique internationale entièrement intégrée spécialisée dans le développement, la fabrication et la mise sur le marché d'anticorps monoclonaux et de services de CDMO, et fait partie du groupe pharmaceutique Insud Pharma. Créé en 2010, mAbxience exploite trois sites dernier cri, situés en Espagne et en Argentine. mAbxience travaille sur plusieurs produits biopharmaceutiques couvrant divers domaines thérapeutiques. En 2014, mAbxience a lancé son premier biosimilaire, le rituximab (code produit: RTXM83-MB01), qui est désormais approuvé et mis sur plusieurs marchés dans le monde. Son deuxième produit, le bevacizumab (code produit: BEVZ92-MB02), a été développé et lancé en Amérique latine en 2016. mAbxience s'engage en faveur de la qualité, de l'innocuité et de l'efficacité de ses médicaments. L'équipe mAbxience oeuvre pour les soins aux patients et pour un accès élargi à ses médicaments biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. La mission de la Société est d'améliorer l'accès des patients à des traitements de qualité pour des conditions nécessitant des médicaments coûteux et de contribuer positivement à la durabilité des systèmes de santé. Le Groupe Insud Pharma a été créé par Dr Hugo Sigman et Dre Silvia Gold, possède plus de 40 années d'expérience dans le secteur pharmaceutique et emploie plus de 6 000 collaborateurs dans le monde.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 13:55 et diffusé par :