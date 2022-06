Can Praxis en Alberta reçoit des fonds fédéraux pour son programme Breaking the Cycle





Anciens Combattants Canada offre du soutien dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille

CALGARY, AB, le 2 juin 2022 /CNW/ - Lors d'une activité virtuelle aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale a annoncé que Can Praxis recevra 460 000 $ dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF).

Le programme familial « Breaking the Cycle » de Can Praxis fournira aux enfants de vétérans souffrant de traumatismes liés au stress professionnel les outils nécessaires pour comprendre et vivre avec les réalités des blessures de leurs parents. Le programme vise à briser le cycle que les traumatismes peuvent créer au sein des familles et offre un avenir plus sain à ces enfants.

Cette année, les bénéficiaires du FBVF se consacrent à des enjeux qui touchent les vétérans et leur famille au cours de la relance après la pandémie de COVID-19, notamment l'itinérance, le recyclage professionnel, le chômage et les problèmes de santé, et au soutien aux groupes en quête d'équité, comme les femmes vétérans et les vétérans LGBTQ2. Ce soutien est rendu possible grâce à des investissements supplémentaires qui ont été effectués pour bonifier le FBVF dans le cadre du budget de 2021.

Créé en 2018, le FBVF offre un soutien financier à des organismes privés, publics et universitaires qui s'efforcent d'améliorer la vie des vétérans et de leur famille au moyen de projets, d'initiatives et de recherches novateurs.

« Parce que leur service pour le Canada est unique, les défis auxquels un grand nombre de nos vétérans et leur famille peuvent faire face sont uniques. Partout au pays, il existe d'excellents organismes qui font un travail remarquable pour les soutenir, et nous avons créé le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille pour les aider à continuer de le faire. Des organisations comme Can Praxis jouent un rôle important dans ce travail, et je suis fier que nous soyons en mesure de leur fournir un financement pour ce programme. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« C'est un jour important pour Can Praxis et pour les vétérans et les familles que nous servons. Le soutien d'ACC à notre programme « Breaking the Cycle » aidera à mettre fin à la boucle récurrente des troubles de santé mentale multigénérationnels dans les familles, comme celles qui sont aux prises avec l'ESPT. Des programmes comme celui-ci, qui améliorent l'accès aux thérapies et aux programmes de santé mentale, profiteront vraiment aux familles des hommes et des femmes en uniforme du Canada.»

Steve Critchley, fondateur, Can Praxis

Grâce au nouveau financement prévu dans le budget de 2021, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille fournira 8 millions de dollars par année jusqu'à l'exercice 2023-2024. Les projets en cours appuient les vétérans pendant la relance après la pandémie de COVID 19, y compris pour la lutte contre l'itinérance, le recyclage professionnel, l'emploi et les problèmes de santé, et fournissent un soutien aux femmes vétérans et aux vétérans LGBTQ2.

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a permis d'accorder plus de 36 millions de dollars pour aider 102 organismes aux quatre coins du pays à améliorer la vie des vétérans et de leur famille.

Fondée en 2013 par un vétéran canadien et un clinicien spécialisé dans les traumatismes, Can Praxis est l'un des principaux fournisseurs de thérapie assistée par les chevaux pour les communautés de vétérans et de premiers intervenants. L'organisme offre des programmes de rétablissement de la santé mentale aux personnes vivant avec une blessure de stress opérationnel (BSO), comme l'état de stress post-traumatique (ESPT).

